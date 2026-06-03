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Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy

06:19 | 03/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (3/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường thế giới, giá gạo châu Á đang bước vào đợt tăng giá mạnh khi giá gạo Thái Lan trong tháng 5 tăng tới 20% do lo ngại thời tiết khắc nghiệt và chi phí sản xuất leo thang ảnh hưởng đến nguồn cung.
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Ngày 3/6: Giá gạo tại châu Á tăng mạnh hiếm thấy
Giá gạo Thái Lan trong tháng 5 tăng tới 20%. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp giá không biến động. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.50đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa tươi Hè Thu ít. Tại An Giang, Đồng Tháp, thương lái hỏi mua ít, nông dân chào giá cao ở một số khu vực Tháp Mười, một số ít tại Tam Nông. Tại Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 440 - 444 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 410 - 415 USD/tấn. Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan ở mức 347 - 351 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Giá gạo tại châu Á đang bước vào một chu kỳ tăng mạnh hiếm thấy, khi những áp lực từ thời tiết cực đoan, chi phí đầu vào leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung đồng loạt xuất hiện.

Theo Bloomberg, trong tháng 5, giá gạo trắng xuất khẩu của Thái Lan, mặt hàng được xem là chuẩn tham chiếu của thị trường châu Á đã tăng tới 20%, ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 2008. Cùng thời điểm, giá gạo kỳ hạn trên sàn Chicago cũng tăng 15%, gây lo ngại ngày càng lớn về triển vọng nguồn cung toàn cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gạo giá lúa đồng bằng sông cửu long

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