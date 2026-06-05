Thị trường

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

06:25 | 05/06/2026
Giá gas bán lẻ hôm nay (5/6) duy trì ổn định trên toàn quốc. Dù chưa xuất hiện đợt điều chỉnh mới, mức giá giữa các khu vực và các nhà cung cấp vẫn có khoảng cách đáng chú ý.
aa
Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt
Tùy thuộc vào khu vực và thương hiệu, giá gas hiện tại có sự chênh lệch rõ rệt. Ảnh minh họa

Thị trường gas dân dụng trong nước sáng nay chưa có biến động đáng kể so với kỳ điều hành gần nhất. Tùy thuộc vào khu vực và thương hiệu, giá gas hiện tại có sự chênh lệch rõ rệt.

Tại Miền Bắc, giá gas ở Hà Nội và Hải Phòng đều niêm yết bình 12 kg ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg lần lượt là 2.314.656 đồng và 2.350.944 đồng. Việc giá bình 48 kg ở Hải Phòng cao hơn Hà Nội phản ánh chi phí vận chuyển và phân phối giữa các tỉnh, dù mức chênh lệch không lớn.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng hiện được niêm yết ở mức 567.000 đồng/bình 12 kg và 2.183.000 đồng/bình 48 kg. Đây là mức giá thấp hơn miền Bắc, cho thấy sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu sử dụng năng lượng tại khu vực này.

Tại miền Nam, giá gas tại TP Hồ Chí Minh ở mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg, cao hơn so với miền Bắc và miền Trung. Tại Cần Thơ, giá bình 12 kg là 555.000 đồng, bình 48 kg ở mức 2.220.000 đồng, phản ánh sự đa dạng về chi phí vận chuyển, lưu kho và mức tiêu thụ ở từng tỉnh thành.

Bên cạnh yếu tố vùng miền, giá gas các thương hiệu cũng đang tạo nên bức tranh thị trường khá đa dạng. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh riêng, dẫn đến mức giá bán lẻ không hoàn toàn giống nhau dù cùng một loại sản phẩm.

Cụ thể, tại Hà Nội, Petrolimex niêm yết bình 12 kg ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg dùng cho công nghiệp là 2.314.656 đồng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu khác.

Saigon Petro và Pacific Petro có mức giá cao hơn, lần lượt là 639.500 đồng và 682.000 đồng cho bình 12 kg, đồng thời bình 45 kg cũng dao động từ 2.399.000 đ đến 2.528.000 đ, phản ánh chi phí phân phối và chiến lược định giá riêng của từng công ty.

PV Gas thể hiện sự khác biệt theo khu vực. Tại Hà Nội, bình 12 kg được bán với giá 610.204 đồng, bình 45 kg 2.288.265 đồng. Trong khi, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bình 12 kg là 672.081 đồng và bình 45 kg 2.520.274 đồng.

Các chuyên gia cho rằng, mức chênh lệch của giá gas các thương hiệu chủ yếu xuất phát từ chi phí vận hành, hệ thống kho bãi, nguồn cung đầu vào và chiến lược phát triển thị trường của từng doanh nghiệp. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gas giá gas bán lẻ Giá gas bán lẻ hôm nay

Bài liên quan

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index tăng điểm trở lại, thị trường chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index tăng điểm trở lại, thị trường chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

Sun Life Việt Nam đồng hành cùng Children’s Cancer Run 2026, lan tỏa hy vọng cho trẻ em mắc ung thư

Sun Life Việt Nam đồng hành cùng Children’s Cancer Run 2026, lan tỏa hy vọng cho trẻ em mắc ung thư

Đọc thêm

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29% so với tháng 4 do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng, giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê tăng... Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.
Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/6) diễn biến trái chiều. Trong khi bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm, giá bạc quốc tế lại bật tăng 0,57% so với ngày hôm qua.
Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu ổn định sau nhịp điều chỉnh mạnh

Ngày 4/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu ổn định sau nhịp điều chỉnh mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (4/6) điều chỉnh tăng 500 - 600 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.700 - 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đã tạm thời lấy lại trạng thái cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh.
Ngày 4/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 4/6: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (4/6) đồng loạt tăng do lo ngại thị trường thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên. Trong nước, giá cao su nhìn chung vẫn ổn định, chưa có điều chỉnh khi thị trường xuất khẩu chưa có biến động mới.
Ngày 4/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 4/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Giá lúa gạo hôm nay (4/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm. Cụ thể, giá gạo Jasmine giảm 6 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm giảm 15 USD/tấn.
Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

(TBTCO) - Từ ngày 1/6 đến 14 giờ ngày 20/6/2026, Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford”, mang đến cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ trị giá 250 triệu đồng cùng hàng nghìn quà tặng công nghệ, thể thao hấp dẫn.
Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập "cú đúp" tại Vietnam 14 Impact Awards 2026

Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập "cú đúp" tại Vietnam 14 Impact Awards 2026

(TBTCO) - Tại Lễ biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026 (Vietnam 14 Impact Awards 2026), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ) đã xuất sắc được vinh danh tại hai hạng mục cốt lõi: Công nghiệp thông minh và Dịch vụ số xuất sắc.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Tài sản số bước vào chu kỳ mới: Cơ hội đi cùng yêu cầu quản trị rủi ro

Tài sản số bước vào chu kỳ mới: Cơ hội đi cùng yêu cầu quản trị rủi ro

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh tháng 5/2026: Thanh khoản giảm, khối ngoại tăng tỷ trọng giao dịch

Chứng khoán phái sinh tháng 5/2026: Thanh khoản giảm, khối ngoại tăng tỷ trọng giao dịch

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Khối ngoại bán ròng gần 5.740 tỷ đồng, tâm điểm cổ phiếu Vingroup (VIC)

Khối ngoại bán ròng gần 5.740 tỷ đồng, tâm điểm cổ phiếu Vingroup (VIC)

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng