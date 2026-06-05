Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Tùy thuộc vào khu vực và thương hiệu, giá gas hiện tại có sự chênh lệch rõ rệt. Ảnh minh họa

Thị trường gas dân dụng trong nước sáng nay chưa có biến động đáng kể so với kỳ điều hành gần nhất. Tùy thuộc vào khu vực và thương hiệu, giá gas hiện tại có sự chênh lệch rõ rệt.

Tại Miền Bắc, giá gas ở Hà Nội và Hải Phòng đều niêm yết bình 12 kg ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg lần lượt là 2.314.656 đồng và 2.350.944 đồng. Việc giá bình 48 kg ở Hải Phòng cao hơn Hà Nội phản ánh chi phí vận chuyển và phân phối giữa các tỉnh, dù mức chênh lệch không lớn.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng hiện được niêm yết ở mức 567.000 đồng/bình 12 kg và 2.183.000 đồng/bình 48 kg. Đây là mức giá thấp hơn miền Bắc, cho thấy sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu sử dụng năng lượng tại khu vực này.

Tại miền Nam, giá gas tại TP Hồ Chí Minh ở mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg, cao hơn so với miền Bắc và miền Trung. Tại Cần Thơ, giá bình 12 kg là 555.000 đồng, bình 48 kg ở mức 2.220.000 đồng, phản ánh sự đa dạng về chi phí vận chuyển, lưu kho và mức tiêu thụ ở từng tỉnh thành.

Bên cạnh yếu tố vùng miền, giá gas các thương hiệu cũng đang tạo nên bức tranh thị trường khá đa dạng. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh riêng, dẫn đến mức giá bán lẻ không hoàn toàn giống nhau dù cùng một loại sản phẩm.

Cụ thể, tại Hà Nội, Petrolimex niêm yết bình 12 kg ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg dùng cho công nghiệp là 2.314.656 đồng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu khác.

Saigon Petro và Pacific Petro có mức giá cao hơn, lần lượt là 639.500 đồng và 682.000 đồng cho bình 12 kg, đồng thời bình 45 kg cũng dao động từ 2.399.000 đ đến 2.528.000 đ, phản ánh chi phí phân phối và chiến lược định giá riêng của từng công ty.

PV Gas thể hiện sự khác biệt theo khu vực. Tại Hà Nội, bình 12 kg được bán với giá 610.204 đồng, bình 45 kg 2.288.265 đồng. Trong khi, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bình 12 kg là 672.081 đồng và bình 45 kg 2.520.274 đồng.

Các chuyên gia cho rằng, mức chênh lệch của giá gas các thương hiệu chủ yếu xuất phát từ chi phí vận hành, hệ thống kho bãi, nguồn cung đầu vào và chiến lược phát triển thị trường của từng doanh nghiệp. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả./.