Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay điều chỉnh tăng ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng rải rác ở một số địa phương điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, thương lái tại Hải Phòng thu mua heo hơi với giá 65.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hưng Yên cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hà Nội giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg – cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận biến động tăng nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giữ trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất vẫn duy trì tại mức 69.000 đồng/kg ở khu vực phía Nam./.