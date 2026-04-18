Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

06:50 | 18/04/2026
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (18/4) điều chỉnh tăng ở một số địa phương, trong khi các khu vực còn lại chủ yếu đi ngang. Mức giá cao nhất tiếp tục duy trì ở 69.000 đồng/kg.
aa
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay điều chỉnh tăng ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng rải rác ở một số địa phương điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, thương lái tại Hải Phòng thu mua heo hơi với giá 65.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hưng Yên cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hà Nội giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg – cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận biến động tăng nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giữ trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất vẫn duy trì tại mức 69.000 đồng/kg ở khu vực phía Nam./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
Giá bạc trong nước hôm nay (17/4) biến động giảm sau nhịp tăng mạnh, trong khi thị trường thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng kéo dài cùng diễn biến của đồng USD và dòng tiền đầu tư đang khiến kim loại quý này tạm thời suy yếu.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Giá lúa tươi hôm nay (17/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/4) phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì mức 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
