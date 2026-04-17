Thông báo khai trương và thay đổi địa điểm hoạt động MBV Bà Rịa

Căn cứ theo các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Khu vực 2: Văn bản số 2330/KV2-GS2 ngày 24/3/2026 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hòa Long; Văn bản số 3182/KV2-GS2 ngày 17/4/2026 về việc xác nhận đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động tại trụ sở mới của Phòng giao dịch Bà Rịa,

Với mục tiêu nâng tầm trải nghiệm không gian giao dịch và cung cấp những giải pháp tài chính tối ưu cho Quý Khách hàng, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm và chính thức khai trương hoạt động MBV Bà Rịa, cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị khai trương:

Tên gọi đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Vũng Tàu - Phòng Giao dịch Bà Rịa.

Tên viết tắt: MBV Bà Rịa.

Địa chỉ mới: Số 241 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin đơn vị trước khi thay đổi:

Tên gọi cũ: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Vũng Tàu - Phòng Giao dịch Hòa Long.

Địa chỉ cũ: Số 935 Hương Lộ 2, Ấp Tây, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngày chính thức đi vào hoạt động: Từ ngày 20/4/2026.

Nhân dịp khai trương trụ sở mới tại vị trí đắc địa với không gian giao dịch khang trang và hiện đại, MBV Bà Rịa kính mời Quý Khách hàng và Đối tác đến tham quan, giao dịch để trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao và nhận ngay những phần quà tri ân đặc biệt từ MBV.

Trân trọng thông báo!