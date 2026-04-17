MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

15:00 | 17/04/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng thế chấp tại MBV để thu hồi khoản nợ.
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) kính gửi tới quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.

MBAMC được ủy quyền xử lý khoản nợ của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - MBV (trước đây là Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank).

MBAMC thông báo chào bán công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng thế chấp tại MBV để thu hồi khoản nợ, nội dung chi tiết như sau:

1. Tài sản chào bán:

1.1. Tài sản 1: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 608-613/HĐMB-SCLVL ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 608 tại “Khu nhà ở để bán, văn phòng và khu dịch vụ cho thuê tại Lô đất số 2, ô đất 4.1 - CC tuyến Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội” (dự án Chung cư Starcity Lê Văn Lương).

1.2. Tài sản 2: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2701/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2701 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

1.3. Tài sản 3: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2705/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty Cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2705 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

1.4. Tài sản 4: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2706/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2706 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

2. Phương thức mua bán: Thỏa thuận.

3. Thời gian triển khai: tiếp nhận hồ sơ quan tâm đến hết ngày 29/4/2026.

4. Đầu mối liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội;

Địa chỉ: Tầng 5, số 175 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội;

Chuyên viên: Dương Quốc Hưng - SĐT: 094 666 2482, email: [email protected].

Trong trường hợp quý khách hàng/đối tác quan tâm và có nhu cầu xem xét cụ thể đối với tài sản, có công văn/thư quan tâm gửi tới MBAMC, đồng ý ký thỏa thuận bảo mật thông tin (theo mẫu của MBAMC), MBAMC sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để quý khách hàng/đối tác đánh giá về phương án mua, bán tài sản.

Trân trọng thông báo./.

MBAMC
Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

(TBTCO) - Chương trình tặng gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch vận hành và thích ứng với xu thế kinh doanh số, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW.
Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

(TBTCO) - Sáng 17/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.102 VND/USD trong phiên cuối tuần, trong khi tỷ giá USD tự do giảm khá mạnh, mất 260 đồng chiều mua và 280 đồng chiều bán, phổ biến quanh 26.600 - 26.630 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY nhích nhẹ lên 98,21 điểm trước tín hiệu dịu căng thẳng tại Trung Đông.
Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang lại lợi ích lớn, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh và nhu cầu trở nên đa dạng, VPBank đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ được “may đo” cho từng lớp khách hàng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng mở rộng quy mô và khai thác sâu hơn giá trị vòng đời khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, với mục tiêu dư nợ cấp tín dụng năm 2026 vượt mốc triệu tỷ đồng.
70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

(TBTCO) - Mặc dù kỳ vọng có cuộc sống ý nghĩa sau khi về hưu đang ngày càng tăng cao, song phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu.
Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

