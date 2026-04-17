MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) kính gửi tới quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.

MBAMC được ủy quyền xử lý khoản nợ của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - MBV (trước đây là Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank).

MBAMC thông báo chào bán công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng thế chấp tại MBV để thu hồi khoản nợ, nội dung chi tiết như sau:

1. Tài sản chào bán:

1.1. Tài sản 1: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 608-613/HĐMB-SCLVL ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 608 tại “Khu nhà ở để bán, văn phòng và khu dịch vụ cho thuê tại Lô đất số 2, ô đất 4.1 - CC tuyến Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội” (dự án Chung cư Starcity Lê Văn Lương).

1.2. Tài sản 2: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2701/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2701 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

1.3. Tài sản 3: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2705/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty Cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2705 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

1.4. Tài sản 4: Quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng phát sinh/căn cứ từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua căn hộ số 2706/HĐCN1-VNT.NT ký ngày 24/02/2014 giữa Công ty cổ phần Bảo Linh và Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng liên quan tới căn hộ 2706 tại “Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội”.

2. Phương thức mua bán: Thỏa thuận.

3. Thời gian triển khai: tiếp nhận hồ sơ quan tâm đến hết ngày 29/4/2026.

4. Đầu mối liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội;

Địa chỉ: Tầng 5, số 175 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội;

Chuyên viên: Dương Quốc Hưng - SĐT: 094 666 2482, email: [email protected].

Trong trường hợp quý khách hàng/đối tác quan tâm và có nhu cầu xem xét cụ thể đối với tài sản, có công văn/thư quan tâm gửi tới MBAMC, đồng ý ký thỏa thuận bảo mật thông tin (theo mẫu của MBAMC), MBAMC sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để quý khách hàng/đối tác đánh giá về phương án mua, bán tài sản.

Trân trọng thông báo./.