Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

Nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và tạo thêm sức hút cho thị trường ô tô trong giai đoạn cao điểm mùa hè, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc chính thức triển khai chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford” từ ngày 1/6 đến 14 giờ ngày 20/6/2026.

Mua xe Ford có cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng. Ảnh: CTV

Đồng thời, khách hàng mua xe Ford trong tháng 6 còn được hưởng các gói hỗ trợ tài chính với lãi suất 0%, giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng.

Theo đó, tất cả khách hàng đặt mua bất kỳ dòng xe Ford nào và ký hợp đồng mua xe trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận ngay một mã quay thưởng may mắn. Khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 6/2026 sẽ đủ điều kiện tham gia quay số và nhận các phần quà giá trị.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình là giải thưởng đặc biệt gồm voucher du lịch Mỹ trị giá 250 triệu đồng. Đây là cơ hội để khách hàng trải nghiệm không khí lễ hội bóng đá sôi động tại quốc gia đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới 2026, đồng thời khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng tại xứ cờ hoa.

Bên cạnh giải thưởng đặc biệt, Ford còn dành tặng hàng nghìn phần quà công nghệ và thể thao giá trị như tivi LG QNED 75 inch 4K, loa thanh Samsung Q-Series, kính thông minh XREAL, loa di động Samsung Party Speaker, đồng hồ thể thao Coros Pace 4, tai nghe thể thao Shokz cùng nhiều sản phẩm hấp dẫn khác. Ngay cả những khách hàng không trúng các giải thưởng chính cũng sẽ nhận được túi thể thao phiên bản giới hạn “Ready Set Ford”.

Không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng, Ford còn triển khai loạt ưu đãi tài chính đáng chú ý trong tháng 6. Đối với dòng xe bán tải Ranger, khách hàng mua phiên bản Ranger XLS 4x2 và Ranger XLS 4x4 được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng với giá trị ưu đãi lần lượt 56 triệu đồng và 58 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Ranger Wildtrak được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tương đương giá trị lên tới 95 triệu đồng.

Với dòng xe thương mại Transit, khách hàng được hưởng hỗ trợ lãi suất 0% trong 4 tháng, giá trị từ 18 - 22 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Đáng chú ý, khách hàng mua Ford Territory trong tháng 6 còn có cơ hội sở hữu xe với mức trả trước chỉ từ 79 triệu đồng khi tham gia các chương trình vay mua xe tại các ngân hàng liên kết.