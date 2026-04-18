Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

14:10 | 18/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

Gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận, tăng tốc tín dụng 35%

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và bầu thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Trước khi đại hội bầu thay thế một thành viên HĐQT, có 2.182 cổ đông tham dự, đại diện cho 3,6 tỷ cổ phần, chiếm 68,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MB.

Hơn 2.000 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MB.

Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gia tăng vị thế "Big 5", tăng 15 - 20% so với năm 2025, đạt từ 39.400 - 41.121 tỷ đồng.

Về quy mô, ngân hàng dự kiến phục vụ 40 triệu khách hàng; đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ và huy động vốn khoảng 35%, mở rộng thị phần trên cơ sở tăng trưởng thực chất và bền vững.

Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026, lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng sẽ bám sát phương châm “tăng tốc - vững chắc - hiệu quả”, kiên định mục tiêu MB là ngân hàng top 1 về khách hàng, giao dịch; top 3 về hiệu quả trong các ngân hàng thương mại.

Hiệp lực Tập đoàn, MB sẽ khai thác toàn diện và hiệu quả hệ sinh thái, phấn đấu doanh thu bán chéo tăng trưởng tối thiểu 30%/năm.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 20 - 21%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) khoảng 2%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dưới 28% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%.

Về an toàn và hiệu quả, MB đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng tài sản và tối ưu chi phí dự phòng. Đồng thời, quản trị hiệu quả chi phí vận hành theo nguyên tắc tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu lõi, bảo đảm hiệu quả hoạt động dài hạn.

Đáng chú ý, MB nghiên cứu và dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu không vượt quá 5% vốn điều lệ, để triển khai các phương án thành lập, mua lại công ty con là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp là thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế, trên cơ sở năng lực, thế mạnh hợp tác, liên kết của Tập đoàn MB trong chuyển đổi số, thương hiệu, tài chính…

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2025 gồm: chuyển đổi pháp lý MB Cambodia và MCredit; thực hiện góp vốn, mua bán, chuyển nhượng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu, có thể khiến hai đơn vị này không còn là công ty con; đồng thời thành lập ngân hàng con tại Lào và mở rộng hiện diện tại các thị trường tiềm năng như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Vốn điều lệ top đầu, tận dụng “đặc quyền” MBV

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông của MB tập trung vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, với các vấn đề chính gồm: tính bền vững của tăng trưởng khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động; băn khoăn về chính sách vừa chia cổ tức, vừa phát hành thêm; rủi ro cho vay và nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản; định hướng hạ lãi suất; kết quả kinh doanh quý I, đặc biệt là biên lãi ròng (NIM); cùng kế hoạch tham gia mảng tài sản số; khả năng mở room ngoại...

Quyết tâm tăng trưởng mạnh trong 3 năm tới

"Đây là một cơ hội rất lớn cho MB và vài ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có tốc độ tăng trưởng mạnh trong 3 năm tiếp theo. Chúng ta có 1 năm rồi, còn 3 năm nữa. Bằng mọi quyết tâm, chúng ta tăng trưởng mạnh nhưng đảm bảo an toàn, hiệu quả; chọn các phân khúc khách hàng an toàn để tập trung vào và tăng trưởng đảm bảo được các hệ số rủi ro".

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB

Trước băn khoăn của cổ đông về tốc độ tăng trưởng và tính bền vững của tín dụng, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho biết mức tăng trưởng năm 2026 khoảng 36%, thực chất gần 40%, chủ yếu do việc chuyển dư nợ sang OceanBank (nay là MBV) sau khi ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc.

Quy mô huy động của ngân hàng hơn 1 triệu tỷ đồng, chênh lệch giữa huy động và cho vay khoảng 50 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng Giám đốc MB, ngân hàng có nhiều nguồn vốn để cân đối, gồm huy động thị trường 1, vốn chủ sở hữu gần 150 nghìn tỷ đồng, vốn từ các định chế tài chính quốc tế khoảng gần 3 tỷ USD, nguồn liên ngân hàng... Nhờ đó, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) cuối năm 2025 ở mức 79%, thấp hơn ngưỡng tối đa 85% theo quy định, đảm bảo an toàn thanh khoản.

"MB là một trong 2 - 3 ngân hàng có huy động thị trường 1 cân bằng được với cho vay, tức huy động thị trường 1 từ người dân và huy động từ các định chế tài chính quốc tế cộng lại ngang ngang nhau. Còn cả thị trường là 112%, cao hơn rất nhiều, nên chúng ta vẫn đảm bảo được thanh khoản" - ông Ánh nhấn mạnh.

Việc tăng trưởng cao không phải là “nóng”, mà xuất phát từ lợi thế đặc thù khi MB được trao cơ hội tăng trưởng mạnh sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, tạo điều kiện bứt tốc về quy mô. Trong ngành ngân hàng, quy mô tín dụng quyết định quy mô lợi nhuận, trong khi NIM chỉ quanh 4 - 5%, nên muốn tăng lợi nhuận buộc phải mở rộng tổng tài sản và dư nợ.

Trước thắc mắc của cổ đông về tốc độ tăng trưởng tín dụng quý I/2026 của MB chỉ ngang bằng toàn ngành, Tổng Giám đốc MB cho biết, tín dụng của MB tăng trưởng 3,3%, cao hơn thị trường năm nay khoảng hơn 2%. Tuy nhiên, MB đã bàn giao một phần cho MBV để tăng tổng tài sản, tính chung MB tăng trưởng 5,5% so với năm ngoái, tốc độ của MB lúc nào cũng đi nhanh gấp đôi thị trường.

Tại ĐHĐCĐ, Tổng Giám đốc MB trình phương án nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tăng 27,5%, tương ứng tăng thêm tối đa 22.137 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn gồm 3 cấu phần. Một là, MB dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% thông qua phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, nhờ đó, tăng vốn điều lệ thêm khoảng 12.082 tỷ đồng. Hai là, dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 10%, tương đương với vốn điều lệ tối đa tăng thêm 8.055 tỷ đồng. Ba là, phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, MB trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ trả cổ tức 25% (hơn 20.137 tỷ đồng); trong đó, 15% bằng cổ phiếu (tương ứng 12.082 tỷ đồng) và 10% bằng tiền mặt (khoảng 8.055 tỷ đồng). Ngân hàng dự kiến duy trì mức cổ tức 15 - 20% trong các năm tới.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Lưu Trung Thái, việc tăng vốn điều lệ thêm khoảng 22 nghìn tỷ đồng, lên mức hơn 102 nghìn tỷ đồng, sẽ đưa MB trở thành một trong những ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất trong năm nay. "Vốn luôn phải đi trước để tạo nền tảng cho tăng trưởng phía sau, sau đó ngân hàng sẽ tổ chức triển khai, đồng thời quản trị và tối ưu hiệu quả hoạt động" - ông Thái nhấn mạnh./.

