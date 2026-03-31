Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

MB đặt mục tiêu lãi 39.400 tỷ đồng, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 18/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đưa tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ đồng Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với mức năm 2025 (34.268 tỷ đồng), đạt khoảng 39.400 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng và huy động khoảng 30%, qua đó, đưa tổng tài sản tăng 28%, vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng.

Tại báo cáo của ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, lãnh đạo MB cho biết ngân hàng sẽ bám sát phương châm “tăng tốc - vững chắc - hiệu quả”, kiên định mục tiêu MB là ngân hàng top 1 về khách hàng, giao dịch; top 3 về hiệu quả các ngân hàng thương mại.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 20 - 21%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) khoảng 2%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dưới 28% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%.

"Điều hành tăng trưởng quy mô đi kèm với tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí và nợ xấu. Triển khai quyết liệt, thực chất sáng kiến chiến lược 2022 - 2026, hiệp lực tập đoàn nhằm khai thác toàn diện hệ sinh thái. Số hóa toàn diện công ty thành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số vào sản phẩm dịch vụ, khách hàng và năng suất lao động" - Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh nêu rõ.

Cùng với đó, MB tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch sang bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ thêm 1,5 - 3% mỗi năm, duy trì lợi thế tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) để tối ưu chi phí vốn. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu kênh số đóng góp 60% doanh thu.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Đáng chú ý, MB trình phương án nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng (tăng 27,5%), dự kiến trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, vượt Vietcombank (hiện ở mức 83.557 tỷ đồng).

Kế hoạch tăng vốn gồm 3 cấu phần. Một là, MB dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% thông qua phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, nhờ đó, tăng vốn điều lệ thêm khoảng 12.082 tỷ đồng. Hai là, dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 10%, tương đương với vốn điều lệ tối đa tăng thêm 8.055 tỷ đồng. Ba là, phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm khoảng 22.137 tỷ đồng sẽ được MB sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cũng tại đại hội, MB cũng trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ trả cổ tức 25% (hơn 20.137 tỷ đồng); trong đó, 15% bằng cổ phiếu (tương ứng 12.082 tỷ đồng) và 10% bằng tiền mặt (khoảng 8.055 tỷ đồng). Ngân hàng dự kiến duy trì mức cổ tức 15 - 20% trong các năm tới.

VPBank chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 26,04%; đẩy tín dụng tăng 34%

Trước đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) cũng đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngân hàng trình phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trong quý II hoặc III/2026, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. Tổng số tiền chi trả ước khoảng 3.967 tỷ đồng; sau khi chia cổ tức, lợi nhuận giữ lại còn khoảng 15.986,7 tỷ đồng. Song song, Hội đồng quản trị VPBank đề xuất tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04%. Nếu hoàn tất, VPBank sẽ trở thành một trong những ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Năm 2025, VPBank phấn đấu đưa tổng tài sản dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng (tăng 29%); dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 34%), trong khi huy động vốn từ khách hàng và giấy tờ có giá ước hơn 1,03 triệu tỷ đồng (tăng 40%).

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026, tại báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban điều hành VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Các công ty con cũng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao: FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng (tăng 93%), VPBankS đạt 6.453 tỷ đồng (tăng 44%) và OPES đạt 936 tỷ đồng (tăng 47%). Với kế hoạch này, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất vượt 40.000 tỷ đồng/năm.

VPBank cũng xác định 6 mục tiêu chủ đạo cho tăng trưởng trong năm 2026; trong đó, nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng toàn diện và có chiều sâu, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ; tối ưu cơ cấu sản phẩm để nâng cao hiệu quả, khai thác sâu chiến lược phân khúc và đa dạng hóa theo ngành, nhằm gia tăng mức độ thâm nhập thị trường.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ xem xét các nội dung như kế hoạch đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và chính sách thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.