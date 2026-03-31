Ngân hàng - Bảo hiểm

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

15:25 | 31/03/2026
VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
Qua “vùng tối” sau hơn 1 năm chuyển giao, ngân hàng yếu kém báo lãi kèm nợ xấu lao dốc "Mở van" dự trữ bắt buộc trên 50 nghìn tỷ đồng, tiếp sức thanh khoản cho 4 ngân hàng Những ngân hàng nào được kỳ vọng là “đầu tàu” tăng trưởng khi thách thức gia tăng?

MB đặt mục tiêu lãi 39.400 tỷ đồng, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 18/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đưa tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ đồng

Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với mức năm 2025 (34.268 tỷ đồng), đạt khoảng 39.400 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng và huy động khoảng 30%, qua đó, đưa tổng tài sản tăng 28%, vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng.

Tại báo cáo của ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, lãnh đạo MB cho biết ngân hàng sẽ bám sát phương châm “tăng tốc - vững chắc - hiệu quả”, kiên định mục tiêu MB là ngân hàng top 1 về khách hàng, giao dịch; top 3 về hiệu quả các ngân hàng thương mại.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 20 - 21%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) khoảng 2%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dưới 28% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%.

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng
"Điều hành tăng trưởng quy mô đi kèm với tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí và nợ xấu. Triển khai quyết liệt, thực chất sáng kiến chiến lược 2022 - 2026, hiệp lực tập đoàn nhằm khai thác toàn diện hệ sinh thái. Số hóa toàn diện công ty thành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số vào sản phẩm dịch vụ, khách hàng và năng suất lao động" - Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh nêu rõ.

Cùng với đó, MB tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch sang bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ thêm 1,5 - 3% mỗi năm, duy trì lợi thế tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) để tối ưu chi phí vốn. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu kênh số đóng góp 60% doanh thu.

Đáng chú ý, MB trình phương án nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng (tăng 27,5%), dự kiến trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, vượt Vietcombank (hiện ở mức 83.557 tỷ đồng).

Kế hoạch tăng vốn gồm 3 cấu phần. Một là, MB dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% thông qua phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, nhờ đó, tăng vốn điều lệ thêm khoảng 12.082 tỷ đồng. Hai là, dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 10%, tương đương với vốn điều lệ tối đa tăng thêm 8.055 tỷ đồng. Ba là, phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm khoảng 22.137 tỷ đồng sẽ được MB sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cũng tại đại hội, MB cũng trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ trả cổ tức 25% (hơn 20.137 tỷ đồng); trong đó, 15% bằng cổ phiếu (tương ứng 12.082 tỷ đồng) và 10% bằng tiền mặt (khoảng 8.055 tỷ đồng). Ngân hàng dự kiến duy trì mức cổ tức 15 - 20% trong các năm tới.

VPBank chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 26,04%; đẩy tín dụng tăng 34%

Trước đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) cũng đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngân hàng trình phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trong quý II hoặc III/2026, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. Tổng số tiền chi trả ước khoảng 3.967 tỷ đồng; sau khi chia cổ tức, lợi nhuận giữ lại còn khoảng 15.986,7 tỷ đồng.

Song song, Hội đồng quản trị VPBank đề xuất tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04%. Nếu hoàn tất, VPBank sẽ trở thành một trong những ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng
Năm 2025, VPBank phấn đấu đưa tổng tài sản dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng (tăng 29%); dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 34%), trong khi huy động vốn từ khách hàng và giấy tờ có giá ước hơn 1,03 triệu tỷ đồng (tăng 40%).

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026, tại báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban điều hành VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Các công ty con cũng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao: FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng (tăng 93%), VPBankS đạt 6.453 tỷ đồng (tăng 44%) và OPES đạt 936 tỷ đồng (tăng 47%). Với kế hoạch này, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất vượt 40.000 tỷ đồng/năm.

VPBank cũng xác định 6 mục tiêu chủ đạo cho tăng trưởng trong năm 2026; trong đó, nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng toàn diện và có chiều sâu, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ; tối ưu cơ cấu sản phẩm để nâng cao hiệu quả, khai thác sâu chiến lược phân khúc và đa dạng hóa theo ngành, nhằm gia tăng mức độ thâm nhập thị trường.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ xem xét các nội dung như kế hoạch đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và chính sách thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Bứt tốc tín dụng vượt trội nhờ lợi thế sau nhận chuyển giao

Được biết, ngày 17/10/2024, MB nhận chuyển giao OceanBank ( Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - MBV); ngày 17/1/2025, VPBank nhận chuyển giao GPBank, nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng. Theo đó, các ngân hàng lớn, trong đó có MB và VPBank nhận được một số lợi ích và miễn trừ từ Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Chính vì vậy, trong bối cảnh hạn mức tín dụng toàn hệ thống chỉ khoảng 15% năm 2026, VPBank và MB vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cao, lần lượt 34% và 30%.

Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, lãnh đạo VPBank cho biết, với sự hỗ trợ chủ động và có trọng tâm từ VPBank, GPBank đã từng bước ổn định hoạt động, ghi nhận tăng trưởng tín dụng tích cực từ năng lực khai thác tự thân. Đáng chú ý, GPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 500 tỷ đồng, thể hiện sự chuyển mình tích cực sau khi tham gia hệ sinh thái VPBank.

Cũng theo lãnh đạo MB, ngân hàng MBV sau một năm tiếp nhận và tái cơ cấu đã bắt đầu có lãi, ghi nhận những chuyển biến rõ nét cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong quá trình triển khai, MB và MBV tiếp tục nghiên cứu và đề xuất Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền việc điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung phương án chuyển giao bắt buộc để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động và phù hợp quy định pháp luật mới./.
Ánh Tuyết
tín dụng mb mbb vpb vpbank huy động đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông MB đại hội đồng cổ đông VPBank cổ phiếu cổ đông chứng khoán gpbank mbv oceanbank

Đổi mới, cải cách, nâng tầm thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Đổi mới, cải cách, nâng tầm thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các chi nhánh, phòng giao dịch MBV

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các chi nhánh, phòng giao dịch MBV

Dành cho bạn

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Đọc thêm

LPBank Plus – Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, tích hợp trợ lý AI chuyển tiền bằng hội thoại

LPBank Plus – Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, tích hợp trợ lý AI chuyển tiền bằng hội thoại

(TBTCO) - Ngày 28/3/2026, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, LPBank chính thức giới thiệu LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới phát triển theo định hướng AI-first, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm giao dịch, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển ngân hàng số của ngân hàng.
Nông nghiệp - trụ cột tăng trưởng nếu được “tiếp sức”

Nông nghiệp - trụ cột tăng trưởng nếu được “tiếp sức”

(TBTCO) - Bài toán tăng trưởng không chỉ nằm ở việc “bơm thêm vốn”, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc dòng vốn, khơi thông nguồn lực và đầu tư đúng vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Trong đó, nông nghiệp nếu được tiếp sức đúng cách hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, không gây xáo trộn thị trường

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, không gây xáo trộn thị trường

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Đồng thời, cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả của tổ chức tín dụng, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.
Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

(TBTCO) - TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế cao cấp cho rằng, thực tế chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu phí và nếu kéo dài nhiều năm đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xoay trục cân bằng giữa trách nhiệm chi trả và hiệu quả kinh doanh. Trong đó, cần nâng cao chất lượng định phí, đẩy mạnh tái bảo hiểm, siết quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ dự báo tổn thất hiệu quả hơn.
Tỷ giá USD hôm nay (31/3): Tỷ giá trung tâm lên 25.102 VND/USD, DXY "neo" trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (31/3): Tỷ giá trung tâm lên 25.102 VND/USD, DXY "neo" trên 100 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước đó; với biên độ 5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dao động 23.847 - 26.357 VND/USD trong phiên hôm nay. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng 0,05% lên 100,56 điểm, USD diễn biến phân hóa và duy trì sức mạnh tương đối.
KienlongBank duy trì đà tăng trưởng mạnh, khép lại năm 2025 với kết quả tích cực

KienlongBank duy trì đà tăng trưởng mạnh, khép lại năm 2025 với kết quả tích cực

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho thấy KienlongBank duy trì đà tăng trưởng rõ nét, với hiệu quả cải thiện qua từng quý, rủi ro được kiểm soát và nền tảng vận hành tiếp tục được chuẩn hóa.
Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đóng góp bảo hiểm được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, quy định áp dụng với các khoản đóng vào quỹ hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

(TBTCO) - Chương trình “SME Global Boost” của VietinBank mang đến loạt ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

