(TBTCO) - Sau hơn 1 năm chuyển giao bắt buộc và tái cơ cấu, nhiều ngân hàng yếu kém đã “qua đáy” và báo lãi đồng loạt, với chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt và nợ xấu giảm mạnh, cho thấy hiệu quả thực chất của các phương án xử lý. Ước tính GPBank lãi hơn 500 tỷ đồng; VCBNeo lãi 1.800 tỷ đồng; MBV và Vikki Bank cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Các ngân hàng yếu kém đồng loạt “qua đáy”, bắt đầu có lãi

Thông tin VPBank công bố ngày 19/1 cho thấy, các công ty con trong hệ sinh thái, trong đó có GPBank đã ghi nhận kết quả khả quan chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ. Theo đó, GPBank báo lãi hơn 500 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Trước đó, GPBank đã có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quá trình phục hồi. Trước thời điểm chuyển giao, GPBank ghi nhận mức lỗ bình quân mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng.

"Trong hệ sinh thái của VPBank, GPBank đang được định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ" - đại diện VPBank cho biết.

Qua “vùng tối” sau hơn 1 năm chuyển giao, ngân hàng yếu kém báo lãi kèm nợ xấu lao dốc. Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, lãnh đạo Vietcombank cho biết, việc triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng - CBBank (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ đề ra.

Trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng được chuyển giao, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, thanh khoản, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời điều chuyển đội ngũ nhân sự chất lượng cao trực tiếp tham gia điều hành.

Nhờ đó, đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ sau nhiều năm khó khăn.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo MB, chất lượng tài sản của MBV sau 1 năm tiếp nhận được cải thiện mạnh mẽ. Theo đó, nợ quá hạn giảm từ 30,9% xuống 3,73%, nợ xấu từ 29,3% xuống 3,1%. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC) trực tiếp tham gia công tác quản lý, xử lý nợ xấu tại MBV. Ngân hàng MBV ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm khoảng 100 tỷ đồng, dự kiến sẽ chấm dứt chuỗi lỗ kinh doanh từ năm 2025.

Tương tự, MB cũng triển khai tái cấu trúc toàn diện tại MBV ngay sau khi tiếp nhận. Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, lãnh đạo MB cho biết, ngay sau khi tiếp nhận MBV, ngân hàng mẹ đã cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên, ban kiểm soát và ban điều hành.

Đồng thời, kiện toàn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự các cấp MBV theo hướng tinh, gọn, mạnh, với khoảng 200 nhân sự được điều chuyển từ MB.

Song song với đó, MBV triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới từ tháng 12/2024, chuyển trụ sở về Hà Nội, thực hiện tái cơ cấu và tinh gọn hệ thống mạng lưới nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao năng suất lao động. Ngân hàng cũng thực hiện bán nợ cho MBV theo kế hoạch hằng năm của Đề án, đồng thời hỗ trợ toàn diện về công nghệ thông tin và hạ tầng, qua đó giúp MBV cơ bản hoàn thiện 20 hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu, tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và phục vụ phát triển khách hàng.

Đáng chú ý, sau một năm tiếp nhận và tái cơ cấu, MBV đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét cả về quy mô, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Theo đó, tổng tài sản tăng mạnh từ khoảng 40 nghìn tỷ đồng lên 91,5 nghìn tỷ đồng vào tháng 9/2025, tương ứng mức tăng 129%. Dư nợ tín dụng gần gấp đôi, từ 33,6 nghìn tỷ đồng lên 65,3 nghìn tỷ đồng (tăng 94%). Trong khi đó, huy động vốn đạt 58,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30%, tạo nền tảng thanh khoản ổn định cho tăng trưởng.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 của HDBank, Vikki Bank ghi nhận bước chuyển biến tích cực khi bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi.

Như vậy, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực ngay năm đầu tiên chuyển giao. Quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều ghi nhận mức tăng trưởng cao; nợ xấu từng bước được xử lý; kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, với một số ngân hàng đã có lãi.

Tái cơ cấu quyết liệt, giữ nhịp an toàn hệ thống

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định chuyển giao bắt buộc đối với 03 ngân hàng mua bắt buộc và DongA Bank, một dấu mốc quan trọng trong lộ trình xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng.

Theo đó, ngày 17/10/2024, CBBank (nay là VCBNeo) được chuyển giao cho Vietcombank, còn OceanBank (MBV) được chuyển giao cho MB. Tiếp đó, ngày 17/1/2025, GPBank, nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng được chuyển giao cho VPBank; DongA Bank (nay là Vikki Bank) được chuyển giao cho HDBank.

Cùng với tái cấu trúc hoạt động, các ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc cũng đồng loạt thay tên, đổi diện mạo, định vị lại thương hiệu theo hướng ngân hàng số thế hệ mới.

"Sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Đối với phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCB, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tại Thông báo kết luận số 05-TB/ĐU ngày 21/10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN đã có Tờ trình 06-TTr/ĐUNHNN, Báo cáo số 27-BC/ĐUNHNN ngày 31/10/2025 báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án cơ cấu lại SCB.

Ngoài ra, triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tài chính, hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, nhận định những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế cần xử lý, giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng giai đoạn 2021 - 2025 và lộ trình thực hiện đảm bảo phù hợp với Đề án. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt./.