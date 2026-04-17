Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm

Hà Phương

19:37 | 17/04/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt nhằm xây dựng, hình thành mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách công cộng trên toàn quốc đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.
Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm hình thành mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách công cộng trên toàn quốc đồng bộ, hiện đại. Ảnh: An Thư

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Đối với dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt; đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư; bảo đảm chất lượng và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu, quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình kỹ thuật, trình tự pháp lý, nhằm bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của Dự án.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các phương án công nghệ, mô hình đầu tư và lựa chọn đối tác chiến lược thực hiện dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tính khả thi, yêu cầu về an ninh, quốc phòng trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng:
Cần tự chủ về công nghệ trong dài hạn

Đối với dự án Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng phương án lựa chọn trong khuôn khổ công nghệ đã được Quốc hội xác định, bảo đảm độc lập, tự chủ về công nghệ trong dài hạn; đồng thời, đánh giá đầy đủ tác động của việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ nước ngoài đối với chi phí vận hành và bảo trì trong suốt vòng đời Dự án nhằm bảo đảm hiệu quả, tính khả thi, an ninh, quốc phòng và khả năng cân đối, hoàn trả vốn cũng như bảo đảm nguồn thanh toán nợ vay.

Đường sắt đô thị: Hoàn thiện cơ chế phát triển mô hình TOD

Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ liên quan và UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội Hồ Chí Minh, kịp thời đánh giá tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của từng cơ chế, chính sách thí điểm; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp.

Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội Hồ Chí Minh được giao rà soát, hoàn thiện cơ chế phát triển mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng (TOD), đặc biệt là cơ chế tài chính đất đai theo hướng rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế điều tiết và sử dụng giá trị tăng thêm từ đất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm tính kết nối đồng bộ trong toàn mạng lưới; nâng cao hiệu quả vận hành các tuyến đã đưa vào khai thác, từng bước giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; ưu tiên xây dựng các dự án TOD tại các khu vực có tiềm năng cao, gắn với phát triển đô thị mật độ cao, sử dụng hiệu quả quỹ đất và hạ tầng./.

Hà Phương
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch 2026.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
(TBTCO) - Cần gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chuyển tiếp của 4 phường ở Đà Nẵng, nhưng chưa xác định được nguồn vốn để triển khai, dẫn đến nguy cơ kéo dài dự án, gây lãng phí.
(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án kéo dài đường Võ Văn Kiệt với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến đầu tư 6 làn xe giai đoạn đầu, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh để mở rộng trong tương lai.
