Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án đường sắt

Thủ tướng nhấn mạnh, các dự án đường sắt cần được triển khai kịp thời, đúng tiến độ, nhưng phải đảm bảo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng.

Sáng ngày 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Các dự án đang được tích cực triển khai

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về lựa chọn đối tác công nghệ; chỉ đạo triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập hồ sơ mời thầu xong trong tháng 3/2026, lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026. 15/15 địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực rà soát, kiểm đếm khối lượng giải phóng mặt bằng, di dời đường điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai đồng bộ dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, sẽ hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4/2026; hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến (trong đó 4 tuyến dự kiến khởi công trong năm 2026) và đang triển khai thực hiện 3 tuyến; TP. Hồ Chí Minh đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư 6 tuyến giai đoạn 2026 - 2030.

Yêu cầu đúng tiến độ, đúng quy định và nâng cao chất lượng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong triển khai công việc, xử lý các vướng mắc, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, cần hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn, tiêu chí, quy trình, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhưng phù hợp đặc thù Việt Nam để có cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trên cả nước, thực hiện các dự án, tiến hành kiểm tra, giám sát và kết nối các dự án với nhau.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các dự án đường sắt, phải kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán theo quy định, cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Các dự án cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ, nhưng phải đảm bảo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng. Các địa phương tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tích cực hơn nữa, bảo đảm nhanh, kịp thời, đời sống của người dân ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng xã hội đầy đủ, chăm lo việc làm, sinh kế của người dân.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa các nguồn vốn và tối ưu hóa nguồn vốn, không để lãng phí; tiếp cận, vận dụng sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công tiên tiến nhất để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án; đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển…

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc -Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng; trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi; triển khai xây dựng hạ tầng kết nối.

Với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, các địa phương tích cực hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch. Với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, hoàn thành thủ tục giao địa phương làm chủ đầu tư/cơ quan chủ quản dự án, nếu có vướng mắc thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ.

Với các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tích cực tháo gỡ những vướng mắc còn lại, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, TP. Hồ Chí Minh đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Với các tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền./.