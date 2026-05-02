Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 2/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đều không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 2/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Cụ thể, SJC không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch phổ biến trong khoảng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và DOJI giữ nguyên mức giá trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Riêng tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mức giao dịch lên khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.613 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, mức giá này tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến này nối tiếp đà giảm giá đã ghi nhận trong phiên trước, khi giá vàng mất hơn 1% và đứng trước khả năng giảm tương tự trong cả tuần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn.

Áp lực lên kim loại quý còn đến từ các số liệu kinh tế Mỹ. Lạm phát trong tháng 3 tăng trở lại do giá xăng leo thang, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kéo dài thời gian duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trên cơ sở đó, nhiều tổ chức tài chính đã thu hẹp dự báo về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2026, thậm chí không loại trừ kịch bản chưa có đợt giảm nào.

Theo ông Giovanni Staunovo - chuyên gia phân tích của UBS, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có xu hướng biến động ngược chiều với giá dầu do tác động đến kỳ vọng lãi suất. Dù vậy, tổ chức này vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn, với triển vọng 6 - 12 tháng tới.

Chuyên gia từ UBS cũng cho rằng, các yếu tố như bất định liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, xu hướng suy yếu của đồng USD theo thời gian và khả năng lãi suất thực giảm khi Fed nới lỏng chính sách sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng. Cùng với lực mua từ các ngân hàng trung ương, giá vàng có thể hướng tới mốc 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Ở góc nhìn chung, giới chuyên gia nhận định, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì trong ngắn hạn, song mức độ biến động sẽ lớn hơn. Những yếu tố hỗ trợ chính tiếp tục đến từ rủi ro địa chính trị, áp lực lạm phát và nhu cầu trú ẩn, trong khi chính sách tiền tệ thận trọng vẫn là lực cản đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh do hoạt động chốt lời, song mặt bằng giá nhiều khả năng vẫn neo ở vùng cao và tích lũy theo xu hướng đi lên nếu các yếu tố bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt. Diễn biến trong thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc vào biến động của giá dầu và định hướng chính sách tiền tệ, đặc biệt là các tín hiệu từ Fed./.