Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Thu Hương

11:59 | 02/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm về quanh ngưỡng 4.613 USD/ounce, kéo giãn chênh lệch với giá vàng trong nước lên gần 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 2/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đều không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 2/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Cụ thể, SJC không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch phổ biến trong khoảng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước đó.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và DOJI giữ nguyên mức giá trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Riêng tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mức giao dịch lên khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.613 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, mức giá này tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến này nối tiếp đà giảm giá đã ghi nhận trong phiên trước, khi giá vàng mất hơn 1% và đứng trước khả năng giảm tương tự trong cả tuần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn.

Áp lực lên kim loại quý còn đến từ các số liệu kinh tế Mỹ. Lạm phát trong tháng 3 tăng trở lại do giá xăng leo thang, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kéo dài thời gian duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trên cơ sở đó, nhiều tổ chức tài chính đã thu hẹp dự báo về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2026, thậm chí không loại trừ kịch bản chưa có đợt giảm nào.

Theo ông Giovanni Staunovo - chuyên gia phân tích của UBS, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có xu hướng biến động ngược chiều với giá dầu do tác động đến kỳ vọng lãi suất. Dù vậy, tổ chức này vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn, với triển vọng 6 - 12 tháng tới.

Chuyên gia từ UBS cũng cho rằng, các yếu tố như bất định liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, xu hướng suy yếu của đồng USD theo thời gian và khả năng lãi suất thực giảm khi Fed nới lỏng chính sách sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng. Cùng với lực mua từ các ngân hàng trung ương, giá vàng có thể hướng tới mốc 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Ở góc nhìn chung, giới chuyên gia nhận định, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì trong ngắn hạn, song mức độ biến động sẽ lớn hơn. Những yếu tố hỗ trợ chính tiếp tục đến từ rủi ro địa chính trị, áp lực lạm phát và nhu cầu trú ẩn, trong khi chính sách tiền tệ thận trọng vẫn là lực cản đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh do hoạt động chốt lời, song mặt bằng giá nhiều khả năng vẫn neo ở vùng cao và tích lũy theo xu hướng đi lên nếu các yếu tố bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt. Diễn biến trong thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc vào biến động của giá dầu và định hướng chính sách tiền tệ, đặc biệt là các tín hiệu từ Fed./.

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Báo cáo WGC cho thấy rủi ro địa chính trị leo thang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng, nhưng môi trường lãi suất cao kéo dài có thể tạo ra lực cản. Diễn biến đáng chú ý khi các quỹ ETF nắm giữ tăng thêm 62 tấn, song các quỹ từ Mỹ lại rút ra đáng kể trong tháng 3/2026; còn các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn, dù một số tổ chức tăng cường bán ra.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 29/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức giảm phổ biến 1,5 - 1,9 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lùi về vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 28/4 đồng loạt điều chỉnh giảm lớn từ 300.000 - 400.000 đồng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng về quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 27/4 tiếp tục đi ngang, duy trì phổ biến quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 26/4 đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, duy trì mặt bằng phổ biến quanh 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 25/4 biến động nhẹ, giao dịch phổ biến trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng, với diễn biến phân hóa giữa các thương hiệu.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
