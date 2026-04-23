Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 23/4, giá vàng trong nước cập nhật gần nhất cho thấy xu hướng tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt để hạ giá 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 166.7 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 23/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 166 - 169 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện dao động quanh mức 4.713 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước đang điều chỉnh giảm, khoảng cách giữa hai thị trường hiện duy trì quanh mức 19,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng từng tăng nhẹ vào giữa trưa trước khi thu hẹp đà tăng so với mức cao nhất trong ngày. Động lực hỗ trợ chủ yếu đến từ đà tăng của giá dầu thô, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có xu hướng giảm nhẹ. Bên cạnh đó, lực cầu bắt đáy cũng xuất hiện sau phiên giảm sâu trước đó, góp phần giữ nhịp thị trường.

Theo bà Nina-Alessa Michel - Cố vấn chính sách về quy định và kinh tế tại SBA, các biến động gần đây tiếp tục khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa giá vàng và mức độ bất ổn toàn cầu. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vàng không phải lúc nào cũng giữ được vai trò “an toàn tuyệt đối” khi biến động giá ngày càng lớn và phản ứng nhạy với các thay đổi chính sách.

Một điểm đáng chú ý là nghịch lý đang hình thành trên thị trường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, vốn được xem là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, chính diễn biến này lại đẩy giá năng lượng tăng cao, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Khi lạm phát có dấu hiệu nóng lên, khả năng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn trở nên rõ nét, tạo lực cản đối với kim loại quý.

Quan điểm thận trọng về chính sách tiền tệ của ông Kevin Warsh - ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng củng cố kỳ vọng rằng lộ trình nới lỏng tại Mỹ có thể diễn ra chậm hơn dự kiến. Việc chưa có tín hiệu rõ ràng về cắt giảm lãi suất đã phần nào làm suy yếu động lực tăng của giá vàng trong thời gian gần đây.

Ở góc nhìn ngắn hạn, thị trường vàng đang thiếu vắng yếu tố dẫn dắt đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng. Các thông tin liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Iran khiến giá biến động theo từng phiên, thậm chí phản ứng nhanh với từng dòng tin.

Giới phân tích cho rằng diễn biến của vàng hiện phụ thuộc lớn vào hai biến số chính, gồm rủi ro địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Trong trường hợp xuất hiện thêm các cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc diễn biến mới trong đàm phán quốc tế, xu hướng giá có thể đảo chiều nhanh chóng.

Tính từ thời điểm căng thẳng leo thang vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 8 - 11%, chủ yếu do áp lực bán ra nhằm đảm bảo thanh khoản trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Dù vậy, nếu xét trên khung thời gian dài hơn, mặt bằng giá vẫn duy trì xu hướng tích lũy tích cực.

Trong thời gian tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến lạm phát và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, cùng với tiến triển của các hoạt động ngoại giao tại Trung Đông.