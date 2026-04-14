Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Thông tin từ buổi họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều ngày 14/4, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

"Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định" - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối nhấn mạnh.

Trước đó, tại buổi họp báo Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuối năm 2025, cơ quan quản lý thông tin, đã có 9 ngân hàng và doanh nghiệp xin cấp phép sản xuất vàng miếng theo quy định mới.

Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Giá vàng trong nước phiên 14/4 bật tăng mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó. Giá vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI... đồng loạt tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, lên mức phổ biến 170,5 - 173 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên hồi phục đáng chú ý khi giá vàng đã trải qua một nhịp giảm sâu vào cuối tháng 3 xuống vùng đáy quanh 163 triệu đồng/lượng, trước khi phục hồi và dao động tích lũy trong biên độ 169 - 175 triệu đồng/lượng gần đây.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại vào cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó, tác động đến nhu cầu toàn cầu đối với vàng. Trong bối cảnh đó, giá vàng giao ngay đang dao động quanh 4.700 - 4.800 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy nỗi lo lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của nước này tăng 0,9%, cao hơn đáng kể so với mức 0,3% của tháng 2, dù vẫn thấp hơn mức dự báo 1% của giới phân tích. Tính chung, lạm phát của Mỹ hiện ở mức 3,3%, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Việc lạm phát gia tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang khiến nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn, hoặc giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Theo các chuyên gia, điều này sẽ khiến giá vàng tiếp tục biến động mạnh, lên xuống theo các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán và tình hình địa chính trị.

Trước bối cảnh giá vàng biến động khó lường, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025), đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền./.