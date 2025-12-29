(TBTCO) - Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện xin cấp phép sản xuất vàng miếng, làm cơ sở xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Thông tin tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chiều ngày 29/12, Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 9 hồ sơ của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định liên quan đến việc xin cấp phép sản xuất vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, các đơn vị một cách thận trọng, xem xét kỹ lưỡng việc nhập khẩu, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

"Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với bộ, ngành để có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là vấn đề cần thận trọng, nhằm lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam để hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế". Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).

Liên quan đến chủ trương xây dựng sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, ông Đào Xuân Tuấn nhấn mạnh, đây là một chủ trương lớn. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác quản lý thị trường vàng, thông tin tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trước những biến động phức tạp của giá vàng thế giới, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để phù hợp với bối cảnh mới, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 9/10/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể hồ sơ, trình tự thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ có liên quan nghiên cứu về sàn giao dịch vàng tại Việt Nam. Ngày 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức tọa đàm trao đổi liên quan đến thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn ý kiến về việc thành lập, hoạt động của sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Tại Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ./.