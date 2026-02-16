Sáng ngày 16/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,77%, xuống mức 96,88 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.957 đồng 31.677 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 164.53 đồng 176.03 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 16/2/2026, tăng 100 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.300 - 26.350 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,05%, hiện ở mức 96,88 điểm.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục vận động trong trạng thái thận trọng, chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và nghiêng về xu hướng suy yếu nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát các tín hiệu kinh tế mới của Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến gần đây cho thấy áp lực đối với đồng bạc xanh gia tăng khi một số chỉ số lạm phát và hoạt động kinh tế của Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng. Điều này làm dấy lên dự báo rằng Fed có thể duy trì lập trường mềm mỏng hơn trong thời gian tới, thậm chí để ngỏ khả năng nới lỏng thêm nếu tăng trưởng chậm lại rõ nét. Trong bối cảnh đó, giới đầu tư có xu hướng điều chỉnh vị thế, giảm nắm giữ đồng USD và chuyển sang các đồng tiền khác có triển vọng chính sách ổn định hơn.

Chỉ số DXY những phiên gần đây không ghi nhận đột biến đáng kể, phản ánh tâm lý chờ đợi của thị trường. Thay vì hình thành một xu hướng tăng rõ ràng, đồng USD chủ yếu biến động theo từng báo cáo dữ liệu, cho thấy lực nâng đỡ chưa đủ mạnh để tạo ra đà phục hồi bền vững.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự cải thiện tương đối của một số đồng tiền lớn như EUR và Yên Nhật. Khi các nền kinh tế ngoài Mỹ phát đi tín hiệu tích cực hơn hoặc khi kỳ vọng chính sách của họ trở nên rõ ràng, dòng vốn có xu hướng phân bổ lại, qua đó làm giảm ưu thế của đồng USD. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đồng bạc xanh khó duy trì vị thế áp đảo như giai đoạn trước.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, thị trường còn chịu tác động bởi tâm lý phòng ngừa rủi ro. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã gia tăng các biện pháp bảo hiểm biến động tỷ giá, phản ánh sự thận trọng trước khả năng đồng USD còn chịu sức ép nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục kém khả quan. Việc gia tăng phòng hộ cho thấy nhà đầu tư không loại trừ kịch bản đồng USD giảm thêm trong ngắn hạn.

Nhìn chung, trong tuần này, đồng USD khó có khả năng bứt phá mạnh. Kịch bản chủ đạo vẫn là dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng nghiêng về suy yếu nhẹ nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu hạ nhiệt./.