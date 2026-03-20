Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Vàng và bạc cùng tham gia đợt bán tháo trên diện rộng vào ngày 19/3, với giá giảm lần lượt khoảng 5% và 10%, do lo ngại về cuộc chiến tại Iran và lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu.

Giá vàng và bạc giảm mạnh khi xung đột tại Trung Đông kéo dài làm lu mờ triển vọng lãi suất. Ảnh TL

Vào lúc 8:43 sáng giờ ET ngày 19/3, giá vàng giao ngay giảm 4,9% xuống còn hơn 4.600 USD/ounce. Hợp đồng tương lai vàng kỳ hạn gần nhất.giảm 5,8% xuống còn 4.612 USD.

Cổ phiếu ngành khai thác mỏ và các quỹ ETF liên quan đến vàng và bạc cũng giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa. Quỹ ProShares Ultra Silver ETF giảm 20% trước khi chuông mở cửa phiên giao dịch ngày 19/3 vang lên, trong khi quỹ iShares Silver Trust ETF, vốn là tâm điểm của giao dịch meme hồi đầu năm nay, đã giảm gần 10%. Quỹ ETF Cổ phiếu Bạc Vật chất của Aberdeen giảm 9,9%.

Trong số các cổ phiếu khai thác mỏ, Teck Resources là công ty có mức thua lỗ lớn nhất., giảm 8,9%, trong khi First Majestic Silver và Coeur Mining giảm lần lượt 10% và 9,9%.

Việc bán tháo cổ phiếu các công ty khai thác mỏ cũng được ghi nhận trong phiên giao dịch châu Âu, với chỉ số Stoxx Europe Basic Resources khu vực giảm 6%. Cổ phiếu của các công ty hàng đầu thế giới về sản xuất bạc và vàng, giảm 9,3%, trong khi tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Antofagasta... giảm hơn 8,2%.

Diễn biến giá vàng và bạc diễn ra trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu và trái phiếu chính phủ đồng loạt giảm điểm. Chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày, trong khi giá hợp đồng tương lai cũng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ có thể giảm điểm khi mở cửa.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao chiến sự Mỹ - Iran đang diễn ra khi xung đột bước sang tuần thứ ba. Cuộc chiến này đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng, gây thêm áp lực lạm phát cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt vào thứ Ba sau khi các cơ sở năng lượng ở Iran và Qatar bị tấn công.

Các ngân hàng trung ương cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Trung Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư và viện dẫn những tác động “không chắc chắn” phát sinh từ cuộc xung đột. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng giữ nguyên lãi suất, lưu ý rằng rủi ro lạm phát hiện đang nghiêng về phía tăng do chiến tranh Iran.

Một loạt các ngân hàng trung ương ở châu Âu, bao gồm cả ngân hàng trung ương của Anh và khu vực đồng Euro đã quyết định giữ nguyên lãi suất vào cuối ngày thứ Năm.

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng đã đề cập đến cuộc chiến ở Iran khi công bố quyết định giữ lãi suất chính sách ở mức 0%. Ngân hàng này cho biết họ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cuộc chiến kéo dài.

Vàng và bạc đều có những đợt tăng giá kỷ lục trong năm 2025, tăng lần lượt 66% và 135% trong suốt năm. Tuy nhiên, hai kim loại quý này đã chứng kiến ​​sự biến động mạnh hơn nhiều trong năm 2026, với hợp đồng tương lai bạc chịu cú sốc lớn nhất trong một ngày kể từ những năm 1980 vào cuối tháng Giêng.

Paul Surguy, giám đốc điều hành kiêm người đứng đầu bộ phận quản lý đầu tư và đề xuất tại Kingswood Group, cho biết, vàng đã ”được hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng khá tốt trong một thời gian”, nhưng bối cảnh rộng hơn có thể đang khuyến khích các nhà đầu tư xem xét lại lượng vàng mà họ đang nắm giữ.

“Thị trường toàn cầu đã chứng kiến ​​những đợt bán tháo trên diện rộng khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản có thể bán nhanh nhất, có lẽ chúng ta đang chứng kiến ​​giai đoạn tiếp theo của quá trình này, khi các tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn bị bán đi để hỗ trợ cho việc mua tài sản có thể đã phản ứng thái quá trước tình hình hiện tại”, ông nói.

“Với việc không phận và các tuyến đường vận chuyển hàng hải cũng bị đóng cửa, việc vận chuyển vàng giờ đây sẽ trở nên đắt đỏ hơn, hoặc thậm chí là không thể - cần nhớ rằng khi mua tài sản trú ẩn an toàn tối thượng, bạn đang nắm giữ một thứ vật chất - thứ cần phải được sở hữu để thực sự mang lại sự an toàn đó”, chuyên gia của Kingswood Group cho biết.

Iain Barnes, Giám đốc đầu tư (CIO) tại công ty quản lý tài sản Netwealth của Anh, nói rằng sự biến động giá vàng gia tăng phản ánh việc kim loại quý này ngày càng được ưa chuộng như một tài sản tài chính trong các danh mục đầu tư.

“Các nhà đầu tư tài chính, chứ không phải các nhà đầu tư cơ bản, là những người mua vàng ở mức độ nhỏ và chúng tôi nhận thấy họ đang giảm rủi ro trên diện rộng”, ông cho biết. ”Điều này đặc biệt đúng đối với các quỹ đầu tư nhanh, sử dụng đòn bẩy cao, vốn phải đối mặt với chi phí vay cao hơn”.

Theo Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell, sự sụt giảm giá vàng cho thấy các nhà đầu tư hoặc đang thanh lý các tài sản đã từng sinh lời tốt cho họ, hoặc đang phản ứng trước sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la Mỹ.

“Giá vàng thường giảm khi đồng đô la Mỹ tăng giá vì kim loại này trở nên đắt hơn đối với người mua các loại tiền tệ khác”, ông nói.