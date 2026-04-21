Thị trường

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

06:19 | 21/04/2026
Giá cà phê hôm nay (21/4) đồng loạt tăng thêm 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ.
aa
Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng thêm 300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước nhích lên

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước, giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng thêm 300 đồng/kg so với ngày trước đó, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 85.500 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai với cùng mức 85.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức thấp hơn, khoảng 84.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 đóng cửa tuần trước ở mức 3.388 USD/tấn, tăng 1,9% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng nhẹ lên 3.263 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm khá mạnh. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,6%, xuống còn 289,3 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,9%, về mức 284,25 US cent/pound.

Giá tiêu dao động quanh 140.000 đồng/kg

giatieu.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm sáng nay cho thấy, giá tiêu dao động trong khoảng 139.000 - 141.000 đồng/kg, gần như không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục ghi nhận mức giá cao nhất, đạt khoảng 141.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến ở mức 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai là địa phương có mức giá thấp nhất, khoảng 139.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu trong phiên giao dịch gần nhất không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.043 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt khoảng 6.000 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ở mức cao hơn, khoảng 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia được báo giá khoảng 9.279 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong giai đoạn tương đối ổn định, với sự phân hóa giá giữa các quốc gia sản xuất lớn, phụ thuộc vào chất lượng, tồn kho và tiến độ thu hoạch./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
