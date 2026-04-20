Hormuz mở lại kéo giá dầu đảo chiều, bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước

Văn Nam

12:40 | 20/04/2026
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
aa

Giá dầu đảo chiều mạnh khi eo biển Hormuz được mở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong tuần qua với biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Phần lớn tuần qua, giá dầu duy trì xu hướng tăng khi niềm tin vào một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dần suy yếu. Đặc biệt, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng áp đặt phong tỏa riêng đối với eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, qua đó hỗ trợ giá dầu tăng trong những phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ đã xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần (17/4), khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố mở lại hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đồng thời căng thẳng tại Lebanon cũng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thông tin này ngay lập tức đảo chiều tâm lý thị trường, khi tuyến vận tải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được khơi thông trở lại. Áp lực nguồn cung được giải tỏa đã kéo giá dầu lao dốc mạnh chỉ trong một phiên.

Kết thúc ngày 17/4, giá dầu WTI giảm tới 11,45%, trong khi dầu Brent cũng mất hơn 9%. Chốt tuần, giá Brent dừng ở mức 90,4 USD/thùng, còn WTI ở mức 83,85 USD/thùng đều là mức thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây.

So với tuần trước, giá dầu Brent giảm hơn 5%, trong khi WTI lao dốc tới gần 13,2%, cho thấy lực bán áp đảo sau khi rủi ro nguồn cung được xoa dịu. Đồng thời, chênh lệch giá giữa hai loại dầu nới rộng cũng phản ánh nhu cầu tích trữ trên thị trường suy yếu đáng kể.

Những diễn biến trên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên thị trường năng lượng trong nước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm bình ổn giá. Cụ thể, ngày 16/4, Cục Thuế ban hành Công điện số 09/CĐ-CT để triển khai Nghị quyết số 19/2026/QH16, theo đó điều chỉnh hàng loạt sắc thuế đối với xăng dầu về mức thấp.

Dòng tiền chuyển hướng, giá bạc phục hồi mạnh

Diễn biến hạ nhiệt của rủi ro địa chính trị không chỉ gây áp lực lên nhóm năng lượng mà còn tạo điều kiện cho dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản kim loại, với tâm điểm là mặt hàng bạc.

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước, lên 81,8 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn một tháng, đồng thời nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 4 liên tiếp.

Theo MXV, động lực chính đến từ sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý thị trường khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong suốt tuần, các tín hiệu nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với diễn biến tích cực trong quan hệ Israel - Lebanon, đã góp phần củng cố kỳ vọng về sự ổn định của khu vực.

Đáng chú ý, thông tin eo biển Hormuz được mở lại trong phiên cuối tuần đã giúp giá bạc bật tăng gần 4% chỉ trong một phiên, khi lo ngại về rủi ro chi phí năng lượng kéo dài được xoa dịu.

Diễn biến trái chiều giữa hai nhóm hàng cho thấy thị trường đang chuyển từ trạng thái nhạy cảm với rủi ro nguồn cung sang giai đoạn tái định giá kỳ vọng vĩ mô khi các yếu tố địa chính trị dần hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng tìm đến những tài sản hưởng lợi từ môi trường lãi suất và đồng USD suy yếu, qua đó duy trì sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng trong ngắn hạn.

Diễn biến này không chỉ hỗ trợ triển vọng nhu cầu kim loại công nghiệp mà còn tác động tích cực đến môi trường vĩ mô. Khi rủi ro lạm phát giảm bớt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, kéo theo sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Kết tuần, chỉ số Dollar Index giảm 0,6% xuống còn 98,1 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về 4,24%. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của bạc - tài sản được định giá bằng USD.

Ở góc độ cung - cầu, thị trường bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng thâm hụt kéo dài. Theo dự báo từ Metal Focus và Silver Institute, thị trường dự kiến bước sang năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp trong năm 2026, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce.

Trong ngắn hạn, dòng vốn đầu tư cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Các quỹ ETF bạc toàn cầu ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp mua ròng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 28.044 tấn. Đồng thời, dữ liệu từ CFTC cho thấy nhóm quỹ đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng thêm 8,4%, phản ánh kỳ vọng vào xu hướng phục hồi giá.

Trong nước, giá bạc diễn biến đồng pha với xu hướng thế giới. Tính đến ngày 19/4, giá bạc miếng 999 được niêm yết trong khoảng 3,012 - 3,148 triệu đồng/lượng, tăng hơn 6% so với tuần trước. Giá bạc nguyên liệu 999 cũng tăng lên mức 2,606 - 2,642 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, MXV đã điều chỉnh tăng mức ký quỹ ban đầu đối với một số sản phẩm bạc niêm yết trên sàn COMEX, trong đó hợp đồng bạc tiêu chuẩn được nâng từ 57.511 USD lên 61.131 USD, nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh biến động giá gia tăng.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (20/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giá ít biến động nhưng giao dịch mua bán còn chậm. Theo đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.200; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100… Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg….
Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Giá cà phê hôm nay (20/4) tiếp tục xu hướng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, lùi về quanh 84.500 - 85.200 đồng/kg dù thị trường thế giới có diễn biến trái chiều. Trong khi đó, giá tiêu dao động quanh mức 139.000 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 20/4: Giá cao su trên sàn TOCOM giảm, SHFE giữ đà tăng

Giá cao su RSS3 hôm nay (20/4) trên sàn TOCOM (Tokyo) giảm, ngược lại trên sàn SHFE (Thượng Hải) tăng nhẹ. Thị trường đang chịu sức ép từ nguồn cung cải thiện, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Khảo sát thị trường sáng ngày 19/4 cho thấy, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ổn định. Trên thế giới, giá bạc tuần qua hồi phục nhờ tín hiệu tích cực từ địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ giảm, củng cố tâm lý lạc quan của thị trường.
Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay (19/4) đồng loạt giảm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung giảm bớt. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay (19/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các trung tâm lớn ở châu Á đồng loạt tăng, trong đó gạo thơm Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 15 USD/tấn và chính thức chạm mốc 500 USD/tấn.
Kho bạc Nhà nước: Chủ động huy động vốn, bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước

Chi phí tăng cao, tạo áp lực phục hồi giá gạo

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

Khoa học công nghệ - chìa khóa đưa Việt Nam vào top 3 trung tâm chế biến thủy sản sâu toàn cầu

Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, mức giảm trừ của người phụ thuộc là 1 triệu đồng

Học viện Tài chính khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026

Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

