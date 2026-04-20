Hormuz mở lại kéo giá dầu đảo chiều, bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước

Giá dầu đảo chiều mạnh khi eo biển Hormuz được mở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong tuần qua với biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Phần lớn tuần qua, giá dầu duy trì xu hướng tăng khi niềm tin vào một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dần suy yếu. Đặc biệt, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng áp đặt phong tỏa riêng đối với eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, qua đó hỗ trợ giá dầu tăng trong những phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ đã xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần (17/4), khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố mở lại hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đồng thời căng thẳng tại Lebanon cũng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kết thúc ngày 17/4, giá dầu WTI giảm tới 11,45%, trong khi dầu Brent cũng mất hơn 9%.

Thông tin này ngay lập tức đảo chiều tâm lý thị trường, khi tuyến vận tải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được khơi thông trở lại. Áp lực nguồn cung được giải tỏa đã kéo giá dầu lao dốc mạnh chỉ trong một phiên.

Kết thúc ngày 17/4, giá dầu WTI giảm tới 11,45%, trong khi dầu Brent cũng mất hơn 9%. Chốt tuần, giá Brent dừng ở mức 90,4 USD/thùng, còn WTI ở mức 83,85 USD/thùng đều là mức thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây.

So với tuần trước, giá dầu Brent giảm hơn 5%, trong khi WTI lao dốc tới gần 13,2%, cho thấy lực bán áp đảo sau khi rủi ro nguồn cung được xoa dịu. Đồng thời, chênh lệch giá giữa hai loại dầu nới rộng cũng phản ánh nhu cầu tích trữ trên thị trường suy yếu đáng kể.

Những diễn biến trên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên thị trường năng lượng trong nước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm bình ổn giá. Cụ thể, ngày 16/4, Cục Thuế ban hành Công điện số 09/CĐ-CT để triển khai Nghị quyết số 19/2026/QH16, theo đó điều chỉnh hàng loạt sắc thuế đối với xăng dầu về mức thấp.

Dòng tiền chuyển hướng, giá bạc phục hồi mạnh

Diễn biến hạ nhiệt của rủi ro địa chính trị không chỉ gây áp lực lên nhóm năng lượng mà còn tạo điều kiện cho dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản kim loại, với tâm điểm là mặt hàng bạc.

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước, lên 81,8 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn một tháng, đồng thời nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 4 liên tiếp.

Bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước.

Theo MXV, động lực chính đến từ sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý thị trường khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong suốt tuần, các tín hiệu nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với diễn biến tích cực trong quan hệ Israel - Lebanon, đã góp phần củng cố kỳ vọng về sự ổn định của khu vực.

Đáng chú ý, thông tin eo biển Hormuz được mở lại trong phiên cuối tuần đã giúp giá bạc bật tăng gần 4% chỉ trong một phiên, khi lo ngại về rủi ro chi phí năng lượng kéo dài được xoa dịu.

Diễn biến trái chiều giữa hai nhóm hàng cho thấy thị trường đang chuyển từ trạng thái nhạy cảm với rủi ro nguồn cung sang giai đoạn tái định giá kỳ vọng vĩ mô khi các yếu tố địa chính trị dần hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng tìm đến những tài sản hưởng lợi từ môi trường lãi suất và đồng USD suy yếu, qua đó duy trì sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng trong ngắn hạn.

Diễn biến này không chỉ hỗ trợ triển vọng nhu cầu kim loại công nghiệp mà còn tác động tích cực đến môi trường vĩ mô. Khi rủi ro lạm phát giảm bớt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, kéo theo sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Kết tuần, chỉ số Dollar Index giảm 0,6% xuống còn 98,1 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về 4,24%. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của bạc - tài sản được định giá bằng USD.

Ở góc độ cung - cầu, thị trường bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng thâm hụt kéo dài. Theo dự báo từ Metal Focus và Silver Institute, thị trường dự kiến bước sang năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp trong năm 2026, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce.

Trong ngắn hạn, dòng vốn đầu tư cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Các quỹ ETF bạc toàn cầu ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp mua ròng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 28.044 tấn. Đồng thời, dữ liệu từ CFTC cho thấy nhóm quỹ đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng thêm 8,4%, phản ánh kỳ vọng vào xu hướng phục hồi giá.

Trong nước, giá bạc diễn biến đồng pha với xu hướng thế giới. Tính đến ngày 19/4, giá bạc miếng 999 được niêm yết trong khoảng 3,012 - 3,148 triệu đồng/lượng, tăng hơn 6% so với tuần trước. Giá bạc nguyên liệu 999 cũng tăng lên mức 2,606 - 2,642 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, MXV đã điều chỉnh tăng mức ký quỹ ban đầu đối với một số sản phẩm bạc niêm yết trên sàn COMEX, trong đó hợp đồng bạc tiêu chuẩn được nâng từ 57.511 USD lên 61.131 USD, nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh biến động giá gia tăng.