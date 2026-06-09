Thị trường

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
13:48 | 09/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh hàng Việt ngày càng khẳng định chất lượng và vị thế trên thị trường nội địa, tình trạng lợi dụng nhãn mác xuất xứ để gian lận thương mại cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
aa

Nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý này, Bộ Công thương đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam hiện đã có hệ thống quy định về xuất xứ hàng hóa, song các quy định này chủ yếu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và thực thi các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Trong khi đó, hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa vẫn chưa có một khung pháp lý thống nhất để xác định thế nào là hàng có xuất xứ Việt Nam.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện các công đoạn gia công, lắp ráp hoặc chế biến đơn giản nhưng vẫn tự gắn nhãn “Sản xuất tại Việt Nam”, “Sản phẩm của Việt Nam”. Thậm chí, có trường hợp hàng hóa được sản xuất hoàn toàn ở nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng vẫn mang nhãn “Made in Vietnam”, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng và tạo ra hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bộ Công thương cho rằng quá trình toàn cầu hóa đã làm thay đổi cách hiểu truyền thống về xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh các cụm từ quen thuộc như “Sản xuất tại...” hay “Sản phẩm của...”, ngày càng xuất hiện nhiều cách ghi nhãn khác như “Lắp ráp tại...” hoặc “Chế tạo bởi...”, khiến việc xác định nguồn gốc thực sự của sản phẩm trở nên phức tạp hơn.

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí Made in Vietnam, tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ
Bộ Công thương siết chặt tiêu chí “Made in Vietnam”, tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ. Ảnh minh họa

Không chỉ một số doanh nghiệp cố tình lợi dụng kẽ hở để gian lận thương mại, nhiều đơn vị còn thiếu hiểu biết đầy đủ về khái niệm xuất xứ hàng hóa và tác động của việc ghi nhãn sai đối với uy tín của doanh nghiệp cũng như hình ảnh sản xuất quốc gia. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng chưa có cơ sở rõ ràng để nhận biết đâu là hàng hóa thực sự mang xuất xứ Việt Nam.

Theo Bộ Công thương, việc ban hành Nghị định mới sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giúp cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết tranh chấp liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Dự thảo quy định rõ các trường hợp hàng hóa được coi là có xuất xứ hoàn toàn Việt Nam. Đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, hàng hóa vẫn có thể được xác định là có xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng các quy tắc về hàm lượng giá trị gia tăng trong nước và các tiêu chí xuất xứ liên quan.

Đáng chú ý, các công đoạn gia công, chế biến đơn giản hoặc những yếu tố không làm thay đổi bản chất của hàng hóa sẽ không được tính đến khi xác định xuất xứ Việt Nam. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hoạt động sản xuất tối thiểu để gắn mác hàng Việt.

Việc ghi thông tin xuất xứ trên nhãn hàng hóa tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và tự kê khai. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chứng minh sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xuất xứ khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công thương cũng khẳng định dự thảo Nghị định không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới cho doanh nghiệp.

Khi được ban hành, Nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn “Made in Vietnam”./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
bộ công thương siết tiêu chí ngăn chặn gian lận made in vietnam

Bài liên quan

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Dành cho bạn

Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?

Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?

Doanh thu toàn cầu quý I/2026 của VinFast tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2025

Doanh thu toàn cầu quý I/2026 của VinFast tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2025

Ngày 9/6: Giá cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu neo cao

Ngày 9/6: Giá cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu neo cao

Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

Ngày 9/6: Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á biến động không đồng nhất

Ngày 9/6: Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á biến động không đồng nhất

Đọc thêm

Ngày 9/6: Giá gạo trong nước giữ nhịp ổn định

Ngày 9/6: Giá gạo trong nước giữ nhịp ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (9/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giữ nhịp ổn định. Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cho biết, Chỉ số Giá gạo toàn cầu đạt 104,8 điểm trong tháng 5, tăng 2,7% so với tháng trước, chủ yếu do được thúc đẩy bởi giá gạo tại Việt Nam và Thái Lan lên mức cao nhất trong nhiều tháng.
Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 chiều 8/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các đô thị là yếu tố then chốt để xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.
Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

(TBTCO) - Con số tăng trưởng 11,2% của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tiêu dùng trong nước tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Đà tăng này cho thấy sức mua của người dân cải thiện và phản ánh sự phục hồi của các lĩnh vực, góp phần tạo thêm đơn hàng, việc làm và thu nhập cho người lao động.
Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/6) đồng loạt giảm sâu. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 600.000 nghìn/lượng, giá bạc quốc tế cũng giảm mất gần 10% chỉ trong một tuần, rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.
Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (8/6) tiếp tục xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc vẫn giữ ổn định.
Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (8/6) diễn biến không đồng nhất giữa các sàn lớn khi những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tiếp tục gây sức ép lên giá. Trong khi sàn Tokyo biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, thì giá tại Thượng Hải và Singapore đồng loạt đi xuống.
Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Giá gas bán lẻ hôm nay (8/6) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Các doanh nghiệp giữ nguyên mức giá áp dụng từ kỳ điều hành gần nhất, trong khi chênh lệch giá giữa các khu vực và thương hiệu vẫn duy trì ở mức khá cao.
Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (8/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động. Mặt bằng giá tiếp tục duy trì ổn định, hoạt động mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra khá chậm do nguồn cung vụ Hè Thu mới ra thị trường chưa nhiều và nhu cầu thu mua chưa thực sự sôi động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai

Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai

Ba năm liên tiếp VPS được The Asset vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

Ba năm liên tiếp VPS được The Asset vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Vì sao giới đầu tư tinh anh săn tìm “tài sản kép” tại Mini Orchard?

Vì sao giới đầu tư tinh anh săn tìm “tài sản kép” tại Mini Orchard?

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao