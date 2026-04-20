Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

20:24 | 20/04/2026
(TBTCO) - Trong nhiều tranh luận gần đây về bảo hiểm nhân thọ, “bảng minh họa quyền lợi” trở thành một trong những khái niệm gây tranh cãi. Không ít trường hợp khách hàng kỳ vọng mức lợi nhuận cao dựa trên các con số minh họa, để rồi thất vọng khi giá trị thực tế không đạt như mong muốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính và pháp lý, bảng minh họa chưa bao giờ được thiết kế như một cam kết lợi nhuận, mà chỉ là một công cụ giúp khách hàng hình dung các kịch bản tài chính có thể xảy ra trong tương lai.
Ảnh: T.L

Bảng minh họa trong bảo hiểm nhân thọ dùng để làm gì?

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảng minh họa quyền lợi là tài liệu giúp khách hàng hình dung các kịch bản tài chính khác nhau trong suốt thời hạn hợp đồng, dựa trên một số giả định tại thời điểm sản phẩm được thiết kế và phát hành. Bảng này không phải là cam kết chi trả, mà là công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ khách hàng ra quyết định.

Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảng minh họa quyền lợi chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm phát hành sản phẩm. Doanh nghiệp được phép sử dụng các giả định hợp lý về lãi suất, bảo tức hoặc hiệu quả đầu tư trong bảng minh họa, với điều kiện phải công bố rõ đây là giả định, không phải nghĩa vụ chắc chắn mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết với khách hàng.

Vì sao pháp luật cho phép dùng giả định trong minh họa quyền lợi bảo hiểm?

Không chỉ trong bảo hiểm, mọi sản phẩm tài chính dài hạn đều phải dựa trên giả định khi mô phỏng lợi ích tương lai. Nếu buộc doanh nghiệp chỉ được minh họa trên kịch bản thấp nhất hoặc cố định, bảng minh họa sẽ mất đi giá trị tham khảo và không phản ánh được tiềm năng của sản phẩm trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Ở các sản phẩm ngân hàng, khách hàng thường thấy lãi suất “dự kiến”, “tham chiếu” hoặc “có thể điều chỉnh theo thị trường”. Với quỹ đầu tư, bản chào bán luôn kèm theo khuyến cáo rằng lợi nhuận quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Tại nhiều thị trường phát triển như Anh, Úc hay Singapore, bảng minh họa bảo hiểm cũng được xây dựng trên các kịch bản giả định và đều phải kèm theo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tương tự.

Điểm khác biệt là bảo hiểm nhân thọ thường kéo dài 10–20 năm, thậm chí lâu hơn. Điều này khiến bảng minh họa dễ bị nhìn nhận sai, nhất là khi khách hàng quen so sánh với sổ tiết kiệm ngắn hạn hoặc sản phẩm ngân hàng có lãi suất “nhìn thấy ngay”.

Kỳ vọng về giá trị đáo hạn của khách hàng tham gia bảo hiểm thường cao

Trên thực tế, tâm lý phổ biến của người mua là vừa muốn được bảo vệ rủi ro, vừa kỳ vọng khoản tích lũy sinh lời ổn định. Bảng minh họa với những con số tròn trịa trong dài hạn dễ tạo cảm giác chắc chắn, dù bản chất chỉ là mô phỏng.

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Ngoài ra, nhiều hợp đồng được ký kết trong giai đoạn mà môi trường lãi suất được đánh giá là thuận lợi, càng củng cố niềm tin rằng lợi ích minh họa là “mức tối thiểu có thể đạt được”.

Ví dụ điển hình là trong giai đoạn trước và trong năm 2015 – thời điểm nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn được thiết kế và đưa ra thị trường – mặt bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ ở mức khá cao so với giai đoạn sau này.

Cụ thể, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm vào tháng 3/2015 dao động quanh mức 4,89% – 5,0%/năm. Với kỳ hạn 5 năm, lãi suất phổ biến trong khoảng 5,10% – 5,65%/năm, có thời điểm giảm về 5,35% – 5,48%/năm vào tháng 4/2015. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm ghi nhận mức 6,35% – 6,79%/năm, trong khi kỳ hạn 15 năm dao động từ 7,35% đến 8,50%/năm, phản ánh xu hướng lãi suất tăng theo kỳ hạn dài. Tuy nhiên, sau đó, môi trường kinh tế vĩ mô thay đổi mạnh, lãi suất toàn cầu và trong nước bước vào chu kỳ giảm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp bảo hiểm.

“Trong giao dịch bảo hiểm nhân thọ, về nguyên tắc người mua bảo hiểm thường hướng tới mục đích dự phòng rủi ro như ốm đau, bệnh tật, tử vong… Còn công ty bảo hiểm hướng tới mục đích lợi nhuận từ kinh doanh khoản tiền huy động bảo hiểm. Tham gia bảo hiểm nhân thọ quan trọng nhất là mục tiêu bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống, ngoài ra cũng là một kênh tiết kiệm, đầu tư để khách hàng cân nhắc lựa chọn, nhưng kết quả đầu tư không thể chắc chắn như gửi tiền tiết kiệm” - ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, nhấn mạnh và khuyến cáo người dân nên xác định, cân nhắc giữa yêu cầu và khả năng của mình trước khi chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo quyền lợi.

Hiểu đúng để tránh kỳ vọng sai

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phức tạp, việc hiểu đúng các công cụ tài chính là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng đảm bảo lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp.

Theo các chuyên gia, thay vì chỉ nhìn vào con số cuối cùng trong bảng minh họa, người tham gia bảo hiểm nên chú ý nhiều hơn đến: Quyền lợi bảo vệ rủi ro, các khoản phí liên quan, thời gian tham gia và mức độ phù hợp với mục tiêu - khả năng tài chính cá nhân.

Bởi suy cho cùng, bảo hiểm nhân thọ không được thiết kế để tạo ra lợi nhuận tối đa, mà để đảm bảo an toàn tài chính trong những thời điểm rủi ro nhất của cuộc đời.

Và khi được hiểu đúng, bảng minh họa không phải là “bánh vẽ”, mà là một công cụ giúp người tham gia nhìn thấy nhiều khả năng của tương lai dù trong cả kịch bản thuận lợi lẫn thận trọng./.

Hồng Chi
Siết chặt quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Đề xuất cắt giảm 31% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm

Bảo hiểm liên kết đầu tư hết thời lạm dụng "combo", "sang trang mới" từ ngày 1/7

Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần 25.103 đồng, tăng 1 đồng so với trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.610 - 26.660 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng 0,2% phản ánh USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu bật tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, xung đột khu vực kéo dài sang tuần thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.
Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
SHB hợp tác chiến lược với Huawei

(TBTCO) - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trước “giờ G” của những thay đổi về chính sách, nhiều hộ kinh doanh không khỏi lo lắng: làm sao kịp thời tuân thủ quy định, trong khi vẫn duy trì và mở rộng kinh doanh. Thấu hiểu những trăn trở này từ quá trình đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, ACB đã triển khai gói ưu đãi đặc biệt trị giá 30 triệu đồng - không chỉ giúp hộ kinh doanh vận hành đúng, đủ theo quy định, mà còn mở ra thêm cơ hội tăng trưởng và mở rộng thị trường trong giai đoạn mới.
VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

