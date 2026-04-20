Chứng khoán

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Thu Hương

16:59 | 20/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 18 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
aa

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck: VDS) vừa công bố, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 202 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Một số mảng kinh doanh chính tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó doanh thu môi giới đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 62%; doanh thu lưu ký đạt khoảng 1,9 tỷ đồng, tăng 12%; hoạt động cho vay và các khoản phải thu cũng ghi nhận mức cải thiện nhất định.

Tuy nhiên, tổng chi phí trong kỳ tăng lên hơn 232 tỷ đồng, cao hơn 57% so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. Kết thúc quý, công ty ghi nhận lỗ trước thuế gần 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 22 tỷ đồng; lỗ sau thuế ở mức 24 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Diễn biến này chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư khi các khoản mục liên quan đến tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) biến động theo thị trường. Cụ thể, công ty ghi nhận lỗ khoảng 32 tỷ đồng từ FVTPL, trong khi cùng kỳ có lãi 28 tỷ đồng. Đồng thời, chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính cũng ghi nhận mức lỗ gần 72 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 7 tỷ đồng của năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, thị trường trong 3 tháng đầu năm chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và biến động trên thị trường tiền tệ trong nước. Kết thúc quý I, VN-Index dừng ở mức hơn 1.674 điểm, giảm 110 điểm so với cuối năm 2025, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư.

Tại thời điểm cuối quý, danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ có giá trị khoảng 1.095 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. So với giá trị ghi sổ gần 1.131 tỷ đồng, danh mục này vẫn cao hơn khoảng 3%, với phần lớn tập trung vào cổ phiếu niêm yết, đạt hơn 1.062 tỷ đồng theo giá trị hợp lý. Bên cạnh đó, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) duy trì ở mức 413 tỷ đồng, chủ yếu là cổ phiếu chưa niêm yết.

Ở mảng cho vay, giá trị cuối kỳ đạt khoảng 3.798 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm; trong đó dư nợ cho vay ký quỹ đạt khoảng 3.663 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch năm 2026, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 1.318 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 408 tỷ đồng, tăng gần 45%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS kết phiên giao dịch ngày 20/4 ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 4.080 tỷ đồng.

(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm...
(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng chuyển sang tập trung giao dịch ở hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026.
