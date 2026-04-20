Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck: VDS) vừa công bố, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 202 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Một số mảng kinh doanh chính tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó doanh thu môi giới đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 62%; doanh thu lưu ký đạt khoảng 1,9 tỷ đồng, tăng 12%; hoạt động cho vay và các khoản phải thu cũng ghi nhận mức cải thiện nhất định.

Tuy nhiên, tổng chi phí trong kỳ tăng lên hơn 232 tỷ đồng, cao hơn 57% so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. Kết thúc quý, công ty ghi nhận lỗ trước thuế gần 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 22 tỷ đồng; lỗ sau thuế ở mức 24 tỷ đồng.

Diễn biến này chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư khi các khoản mục liên quan đến tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) biến động theo thị trường. Cụ thể, công ty ghi nhận lỗ khoảng 32 tỷ đồng từ FVTPL, trong khi cùng kỳ có lãi 28 tỷ đồng. Đồng thời, chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính cũng ghi nhận mức lỗ gần 72 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 7 tỷ đồng của năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, thị trường trong 3 tháng đầu năm chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và biến động trên thị trường tiền tệ trong nước. Kết thúc quý I, VN-Index dừng ở mức hơn 1.674 điểm, giảm 110 điểm so với cuối năm 2025, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư.

Tại thời điểm cuối quý, danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ có giá trị khoảng 1.095 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. So với giá trị ghi sổ gần 1.131 tỷ đồng, danh mục này vẫn cao hơn khoảng 3%, với phần lớn tập trung vào cổ phiếu niêm yết, đạt hơn 1.062 tỷ đồng theo giá trị hợp lý. Bên cạnh đó, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) duy trì ở mức 413 tỷ đồng, chủ yếu là cổ phiếu chưa niêm yết.

Ở mảng cho vay, giá trị cuối kỳ đạt khoảng 3.798 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm; trong đó dư nợ cho vay ký quỹ đạt khoảng 3.663 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch năm 2026, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 1.318 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 408 tỷ đồng, tăng gần 45%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS kết phiên giao dịch ngày 20/4 ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 4.080 tỷ đồng.