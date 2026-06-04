Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
15:36 | 04/06/2026
(TBTCO) - Mới đây, tại Philippines, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc song phương với một số định chế tài chính quốc tế tại Philippines để trao đổi, chia sẻ ý kiến đánh giá khách quan, chuyên sâu về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ của chính phủ.
aa

Tại buổi làm việc với Ngân hàng HSBC Philippines, ông Sandeep UPPAL - Giám đốc điều hành của HSBC bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao định hướng, chủ trương của lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam khi chủ động tiếp xúc, trao đổi và hợp tác sâu rộng với nhiều đối tác có uy tín và giàu kinh nghiệm về thị trường vốn toàn cầu.

Đại diện Ngân hàng HSBC đã trao đổi chi tiết về các nội dung như: Thông tin cập nhật thị trường; Sự đồng hành và kinh nghiệm của HSBC trong hoạt động phát hành và hoán đổi công cụ nợ của Philippines ở cả thị trường vốn trong nước và quốc tế; đồng thời đưa ra đánh giá, khuyến nghị dành cho Việt Nam trong trường hợp sử dụng công cụ huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

Đại diện HSBC nhận định, chìa khóa thành công cho các đợt phát hành trái phiếu quốc tế của các Chính phủ nằm ở việc thấu hiểu xu hướng và khẩu vị đầu tư toàn cầu. Việc chủ động nghiên cứu thị trường qua các chuỗi sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-deal Roadshow) là bước chuẩn bị chiến lược, giúp Chính phủ cập nhật các biến động mới nhất - một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh đã lâu chưa tái gia nhập thị trường vốn quốc tế.

Chia sẻ về bài học thực tiễn từ Philippines, phía HSBC cho biết Chính phủ Philippines luôn chú trọng đa dạng hóa kênh gọi vốn thông qua cơ chế khuyến khích các tập đoàn lớn chủ động phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài. Khi chuẩn bị các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ nói chung và trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, phía Philippines cũng đặt trọng tâm vào những đóng góp dài hạn của nguồn vốn huy động đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và HSBC Philippines chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Oanh

Trong buổi làm việc với Citibank Philippines, ông Paul Favila - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc quốc gia của Ngân hàng, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đồng hành với Chính phủ Philippines với vai trò tư vấn phát hành và như một đối tác chiến lược trong quản lý nợ công.

Từ kinh nghiệm với Philippines, công tác tiếp cận và duy trì đối thoại với nhà đầu tư được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trước mỗi kế hoạch huy động vốn, Chính phủ Philippines thường xuyên tổ chức các chương trình các buổi làm việc với nhà đầu tư quốc tế (non-deal roadshow) kể cả trong thời điểm chưa có kế hoạch phát hành cụ thể. Các hoạt động này được triển khai định kỳ tại các trung tâm tài chính lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông nhằm cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách và giải đáp trực tiếp những quan tâm của nhà đầu tư.

Theo Citibank, Philippines duy trì lịch phát hành tương đối đều đặn hàng năm, qua đó hình thành đường cong lợi suất tham chiếu và tạo sự quen thuộc đối với cộng đồng đầu tư quốc tế. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp quốc gia này duy trì khả năng huy động vốn hiệu quả ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động.

Từ kinh nghiệm quốc tế, Citibank khuyến nghị rằng đối với những quốc gia chưa quay trở lại thị trường vốn quốc tế trong thời gian dài như Việt Nam, việc chuẩn bị nên được triển khai sớm, bao gồm cập nhật hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa tài liệu phát hành, xây dựng chương trình phát hành khung và chủ động thực hiện các chương trình giới thiệu với nhà đầu tư quốc tế trước thời điểm phát hành.

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Citibank Philippines. Ảnh: Phương Oanh

Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao những chia sẻ khách quan và khẳng định đây là cơ hội để đoàn tham khảo ý kiến đánh giá chuyên sâu từ các tổ chức này dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn phát hành, nhà đầu tư trái phiếu quốc tế và nhà tạo lập thị trường trái phiếu trong nước của Chính phủ Philippines; đồng thời, đề nghị các định chế tài chính tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin với đội ngũ chuyên môn của Bộ Tài chính, hợp tác và hỗ trợ kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Chuyến công tác không chỉ là cơ hội để các bên chia sẻ nhiều thông tin nghiệp vụ thiết thực, có ý nghĩa chiến lược mà còn mở ra cơ hội hợp tác dài hạn. Đại diện các định chế tài chính quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, cập nhật chuyên sâu các nội dung thảo luận và cam kết hỗ trợ toàn diện cho Bộ Tài chính Việt Nam trong tương lai./.

Đức Minh
Từ khóa:
tài chính việt nam định chế tài chính tư vấn phát hành Hoán đổi công cụ nợ đối tác quốc tế phát hành trái phiếu

Bài liên quan

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Dành cho bạn

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Đọc thêm

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.
Ứng dụng công nghệ 4.0 vào bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, với hiệu quả mang lại rất thiết thực. Đơn vị đã thí điểm vận hành thiết bị xử lý độ ẩm tuần hoàn kín sử dụng vật liệu hấp phụ Silica gel tại các điểm kho; nghiên cứu, ứng dụng triển khai hệ thống thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm kết hợp phần mềm ghi sổ nhật ký bảo quản điện tử trong công tác quản lý kho dự trữ.
Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

(TBTCO) - Hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được bố trí khoảng 101.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, nhưng đến cuối tháng 5 mới giải ngân chưa đến 2% kế hoạch. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Bộ Xây dựng đã đề xuất điều chuyển hơn 55.000 tỷ đồng vốn cho các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng.
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: TikTok tiếp tục đồng hành sâu hơn với tiến trình phát triển của Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ quản lý cấp cao của Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam do ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn.
Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

(TBTCO) - Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tiến độ giải ngân 5 tháng đầu năm vẫn chưa tạo được bước đột phá rõ nét. Trong khi đó, khối lượng vốn còn phải giải ngân từ nay đến cuối năm lên tới 794,1 nghìn tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn đối với công tác điều hành và tổ chức thực hiện.
Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính vừa giao Cục Thuế là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.
Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

(TBTCO) - Hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vẫn đang chờ được xử lý hoặc khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh yêu cầu chống lãng phí ngày càng cấp thiết, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn để đưa quỹ tài sản công dôi dư sớm trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Một kết quả nổi bật của việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua là sự phát triển bứt phá của kinh tế số, khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, vướng mắc về giải ngân, liên thông dữ liệu… vẫn là những thách thức cần được giải quyết để đạt được các mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

Bưu điện Việt Nam trân trọng thông báo

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

Sun Life Việt Nam đồng hành cùng Children’s Cancer Run 2026, lan tỏa hy vọng cho trẻ em mắc ung thư

Sun Life Việt Nam đồng hành cùng Children’s Cancer Run 2026, lan tỏa hy vọng cho trẻ em mắc ung thư

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ

5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 698 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 698 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ