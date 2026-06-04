Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với các định chế tài chính quốc tế tại Philippines về tư vấn phát hành, hoán đổi công cụ nợ

Tại buổi làm việc với Ngân hàng HSBC Philippines, ông Sandeep UPPAL - Giám đốc điều hành của HSBC bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao định hướng, chủ trương của lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam khi chủ động tiếp xúc, trao đổi và hợp tác sâu rộng với nhiều đối tác có uy tín và giàu kinh nghiệm về thị trường vốn toàn cầu.

Đại diện Ngân hàng HSBC đã trao đổi chi tiết về các nội dung như: Thông tin cập nhật thị trường; Sự đồng hành và kinh nghiệm của HSBC trong hoạt động phát hành và hoán đổi công cụ nợ của Philippines ở cả thị trường vốn trong nước và quốc tế; đồng thời đưa ra đánh giá, khuyến nghị dành cho Việt Nam trong trường hợp sử dụng công cụ huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

Đại diện HSBC nhận định, chìa khóa thành công cho các đợt phát hành trái phiếu quốc tế của các Chính phủ nằm ở việc thấu hiểu xu hướng và khẩu vị đầu tư toàn cầu. Việc chủ động nghiên cứu thị trường qua các chuỗi sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-deal Roadshow) là bước chuẩn bị chiến lược, giúp Chính phủ cập nhật các biến động mới nhất - một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh đã lâu chưa tái gia nhập thị trường vốn quốc tế.

Chia sẻ về bài học thực tiễn từ Philippines, phía HSBC cho biết Chính phủ Philippines luôn chú trọng đa dạng hóa kênh gọi vốn thông qua cơ chế khuyến khích các tập đoàn lớn chủ động phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài. Khi chuẩn bị các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ nói chung và trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, phía Philippines cũng đặt trọng tâm vào những đóng góp dài hạn của nguồn vốn huy động đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và HSBC Philippines chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Oanh

Trong buổi làm việc với Citibank Philippines, ông Paul Favila - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc quốc gia của Ngân hàng, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đồng hành với Chính phủ Philippines với vai trò tư vấn phát hành và như một đối tác chiến lược trong quản lý nợ công.

Từ kinh nghiệm với Philippines, công tác tiếp cận và duy trì đối thoại với nhà đầu tư được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trước mỗi kế hoạch huy động vốn, Chính phủ Philippines thường xuyên tổ chức các chương trình các buổi làm việc với nhà đầu tư quốc tế (non-deal roadshow) kể cả trong thời điểm chưa có kế hoạch phát hành cụ thể. Các hoạt động này được triển khai định kỳ tại các trung tâm tài chính lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông nhằm cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách và giải đáp trực tiếp những quan tâm của nhà đầu tư.

Theo Citibank, Philippines duy trì lịch phát hành tương đối đều đặn hàng năm, qua đó hình thành đường cong lợi suất tham chiếu và tạo sự quen thuộc đối với cộng đồng đầu tư quốc tế. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp quốc gia này duy trì khả năng huy động vốn hiệu quả ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động.

Từ kinh nghiệm quốc tế, Citibank khuyến nghị rằng đối với những quốc gia chưa quay trở lại thị trường vốn quốc tế trong thời gian dài như Việt Nam, việc chuẩn bị nên được triển khai sớm, bao gồm cập nhật hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa tài liệu phát hành, xây dựng chương trình phát hành khung và chủ động thực hiện các chương trình giới thiệu với nhà đầu tư quốc tế trước thời điểm phát hành.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Citibank Philippines. Ảnh: Phương Oanh

Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao những chia sẻ khách quan và khẳng định đây là cơ hội để đoàn tham khảo ý kiến đánh giá chuyên sâu từ các tổ chức này dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn phát hành, nhà đầu tư trái phiếu quốc tế và nhà tạo lập thị trường trái phiếu trong nước của Chính phủ Philippines; đồng thời, đề nghị các định chế tài chính tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin với đội ngũ chuyên môn của Bộ Tài chính, hợp tác và hỗ trợ kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Chuyến công tác không chỉ là cơ hội để các bên chia sẻ nhiều thông tin nghiệp vụ thiết thực, có ý nghĩa chiến lược mà còn mở ra cơ hội hợp tác dài hạn. Đại diện các định chế tài chính quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, cập nhật chuyên sâu các nội dung thảo luận và cam kết hỗ trợ toàn diện cho Bộ Tài chính Việt Nam trong tương lai./.