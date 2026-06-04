Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Theo đánh giá của Chứng khoán An Bình (ABS), triển vọng ngành bán lẻ trong quý II/2026 tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự hỗ trợ của các chính sách kích cầu tiêu dùng và đà phục hồi của sức mua trong nền kinh tế.

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 489,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì đà tăng trưởng sau quý đầu năm.

Động lực hỗ trợ thị trường tiếp tục đến từ các chính sách giảm thuế VAT 2%, các quy định mới về thuế thu nhập cá nhân giúp tăng thu nhập khả dụng của người lao động, cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính đến giữa tháng 5/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch được giao và đang có xu hướng tăng tốc. Theo ABS, việc đẩy mạnh đầu tư công có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành nghề, góp phần cải thiện thu nhập và thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các biện pháp siết chặt quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra hàng giả, thuốc giả và chất lượng thực phẩm cũng tạo điều kiện cho các chuỗi bán lẻ hiện đại mở rộng thị phần. Từ ngày 1/7/2026, việc điều chỉnh lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng cùng với việc tăng 8% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho khoảng 3,4 triệu người thụ hưởng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tâm lý tiêu dùng trong những tháng tới.

Đối với ngành trang sức, giá vàng neo cao tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Nhu cầu đối với các sản phẩm trang sức có giá trị hợp lý gia tăng, trong khi giá trị tiêu dùng vàng trang sức tại Việt Nam đạt mức cao kỷ lục. Nhờ đó, PNJ ghi nhận doanh thu tăng 79% và lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, thiết lập mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Ở góc độ ngành hàng, nhóm bán lẻ công nghệ và điện máy được dự báo tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát trong mùa hè và nhu cầu nâng cấp tivi, máy chiếu phục vụ mùa World Cup 2026. Theo ABS, các đợt nắng nóng xuất hiện sớm cùng các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp bán lẻ sẽ là động lực thúc đẩy doanh số trong quý II. Đối với ngành trang sức, việc cho phép khu vực tư nhân tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần giảm áp lực nguồn cung, trong khi giá vàng duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với các sản phẩm trang sức có hàm lượng vàng thấp hơn.

Tuy nhiên, ABS cũng lưu ý một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức mua. Áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng và chi phí logistics tăng cao đang tác động tới giá hàng hóa. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của tháng trước. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng, chi phí vay tiêu dùng cũng trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt đối với các mặt hàng có giá trị lớn. Ngoài ra, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và đà phục hồi của du lịch quốc tế chưa thực sự mạnh cũng có thể ảnh hưởng tới thu nhập và chi tiêu của người dân.

Nền tảng cho triển vọng khả quan của quý II được tạo dựng từ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Theo ABS, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong ba tháng đầu năm đạt 1.903 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ, là một trong những mức tăng trưởng quý I cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các chính sách hỗ trợ tiêu dùng như giảm thuế VAT, cải cách thuế thu nhập cá nhân và việc bãi bỏ thuế khoán, chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự nộp đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn và thúc đẩy sức mua.

Nhóm bán lẻ công nghệ - điện máy là điểm sáng nổi bật nhờ chu kỳ thay mới thiết bị được mua trong giai đoạn dịch bệnh, nhu cầu nâng cấp lên Windows 11 và xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên các thiết bị điện tử. Nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Điện Máy Xanh đạt doanh thu 32,4 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng gần 50%. FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng 31% và chuyển từ lỗ sang có lãi, trong khi Digiworld đạt doanh thu 8.500 tỷ đồng, tăng 54%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 90%.

Ở lĩnh vực dược phẩm, các chuỗi nhà thuốc tiếp tục mở rộng quy mô trong bối cảnh hệ thống bán lẻ truyền thống chịu áp lực từ các quy định về hóa đơn điện tử và minh bạch đơn thuốc. Long Châu, Pharmacity và An Khang đều tăng tốc mở mới cửa hàng, đồng thời tham gia chương trình bình ổn giá thuốc. Nhờ tối ưu vận hành và mở rộng mạng lưới hiệu quả, Long Châu tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận, trong khi An Khang thu hẹp đáng kể mức lỗ.

Xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại cũng tiếp tục hỗ trợ các chuỗi bán lẻ thực phẩm. Bách Hóa Xanh và WinCommerce đồng loạt mở rộng mạng lưới, cải thiện hiệu quả hoạt động và ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Đây được xem là giai đoạn các doanh nghiệp bắt đầu thu hoạch thành quả sau nhiều năm đầu tư mở rộng và tối ưu mô hình vận hành.