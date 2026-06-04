Chứng khoán

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
13:41 | 04/06/2026
(TBTCO) - Thông qua 17 đợt đấu thầu trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước huy động được 33.630 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng phát hành.
aa

Tháng 5/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 33.630 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 159.186 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch phát hành quý II/2026 và đạt 32% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 54% và 45% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 18.250 tỷ đồng và 15.000 tỷ đồng.

Tháng 5, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 6 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; có 5 kỳ hạn trúng thầu là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng từ 2 đến 14 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 4. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 5 của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 3,49%, 4%, 4,25%, 4,27% và 4,5%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 5/2026 đạt 2.691.995 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 14.961 tỷ đồng/phiên, giảm 6,59% so với tháng trước.

Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 74,37%, giá trị giao dịch Repos chiếm 25,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,33% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 0,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 137 tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu trái phiếu chính phủ huy động vốn kho bạc nhà nước kỳ hạn trái phiếu lợi suất trái phiếu hnx

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

BAC A BANK tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng - thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

BAC A BANK tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng - thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Dành cho bạn

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

(TBTCO) - Sắc xanh đã trở lại tại một số hợp đồng phái sinh trong phiên 3/6. Tuy nhiên, chênh lệch âm vẫn mở rộng do mức hồi phục khiêm tốn.
OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.994,6 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh OCB lần đầu vượt mốc dư nợ cho vay 200.000 tỷ đồng và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số dưới sự điều hành của quyền Tổng Giám đốc mới, chuyên gia về AI.
Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của dòng vốn ngoại trong 2 phiên gần đây là lực giải ngân mạnh vào cổ phiếu FPT.
AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

(TBTCO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ, mà đang trở thành động lực làm thay đổi năng suất, lợi thế cạnh tranh và dòng vốn đầu tư trên toàn cầu. Tại chương trình Gateway to Vietnam "The AI Reset" do SSI tổ chức ngày 3/6, các chuyên gia cho rằng, AI đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ và kinh tế số.
Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/6) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch cho thấy bức tranh không hoàn toàn tiêu cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, dòng tiền cải thiện ở nhiều nhóm ngành và lực cầu xuất hiện mạnh hơn tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với nhiều nội dung đáng chú ý như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, giao dịch điện tử, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ mới. Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường.
Vốn hóa trên HOSE cuối tháng 5 nhích nhẹ, tương đương hơn 68% GDP

Vốn hóa trên HOSE cuối tháng 5 nhích nhẹ, tương đương hơn 68% GDP

(TBTCO) - Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE tại thời điểm cuối tháng 5 nhích nhẹ so với tháng liền trước. Tuy vậy, có sự phân hóa đáng kể giữa các ngành với sự dẫn dắt của nhóm năng lượng, dịch vụ tiện ích và tài chính.
HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026

HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu THD liên tục tăng đã kéo chỉ số HNX-Index tăng 66,5 điểm trong tháng 5/2026, lên 294,94 điểm, tương đương mức tăng gần 18% so với tháng 4. Dòng vốn vào ròng của nhóm nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh cũng là điểm sáng của sàn HNX trong tháng qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -56.10
04/06 | -56.10 (7,553.68 -56.10 (-0.74%))
DJI -620.72
04/06 | -620.72 (50,687.07 -620.72 (-1.21%))
IXIC -239.92
04/06 | -239.92 (26,853.98 -239.92 (-0.89%))
NYA -204.44
04/06 | -204.44 (23,276.49 -204.44 (-0.87%))
XAX -12.28
04/06 | -12.28 (8,750.58 -12.28 (-0.14%))
BUK100P 0.00
04/06 | 0.00 (1,027.82 0.00 (0.00%))
RUT -38.45
04/06 | -38.45 (2,893.51 -38.45 (-1.31%))
VIX +0.29
04/06 | +0.29 (16.06 +0.29 (+1.84%))
FTSE -41.21
04/06 | -41.21 (10,332.30 -41.21 (-0.40%))
GDAXI -328.23
04/06 | -328.23 (24,795.94 -328.23 (-1.31%))
FCHI -58.67
04/06 | -58.67 (8,150.42 -58.67 (-0.71%))
STOXX50E -54.28
04/06 | -54.28 (6,053.57 -54.28 (-0.89%))
N100 -8.65
04/06 | -8.65 (1,854.41 -8.65 (-0.46%))
BFX -49.26
04/06 | -49.26 (5,500.30 -49.26 (-0.89%))
MOEX.ME -0.11
04/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -399.03
04/06 | -399.03 (25,234.18 -399.03 (-1.56%))
STI -49.14
04/06 | -49.14 (5,089.10 -49.14 (-0.96%))
AXJO -99.60
04/06 | -99.60 (8,686.10 -99.60 (-1.13%))
AORD -100.30
04/06 | -100.30 (8,916.90 -100.30 (-1.11%))
BSESN +107.75
04/06 | +107.75 (74,453.92 +107.75 (+0.14%))
JKSE -194.15
04/06 | -194.15 (5,746.92 -194.15 (-3.27%))
KLSE +14.77
04/06 | +14.77 (1,687.51 +14.77 (+0.88%))
NZ50 -13.47
04/06 | -13.47 (13,101.61 -13.47 (-0.10%))
KS11 -162.11
04/06 | -162.11 (8,639.38 -162.11 (-1.84%))
TWII -781.70
04/06 | -781.70 (45,677.46 -781.70 (-1.68%))
GSPTSE -367.92
04/06 | -367.92 (34,801.54 -367.92 (-1.05%))
BVSP -3,867.02
04/06 | -3,867.02 (170,330.62 -3,867.02 (-2.22%))
MXX -604.51
04/06 | -604.51 (68,285.82 -604.51 (-0.88%))
IPSA -109.24
04/06 | -109.24 (10,359.94 -109.24 (-1.04%))
MERV -60,067.75
04/06 | -60,067.75 (3,164,196.00 -60,067.75 (-1.86%))
TA125.TA -39.00
04/06 | -39.00 (4,226.50 -39.00 (-0.91%))
CASE30 -362.60
04/06 | -362.60 (52,564.40 -362.60 (-0.69%))
JN0U.JO -91.81
04/06 | -91.81 (6,947.40 -91.81 (-1.30%))
DX-Y.NYB -0.12
04/06 | -0.12 (99.41 -0.12 (-0.12%))
125904-USD-STRD -26.46
04/06 | -26.46 (2,742.87 -26.46 (-0.96%))
XDB -0.47
04/06 | -0.47 (134.20 -0.47 (-0.35%))
XDE -0.34
04/06 | -0.34 (115.97 -0.34 (-0.29%))
000001.SS -32.12
04/06 | -32.12 (4,051.85 -32.12 (-0.79%))
N225 -931.45
04/06 | -931.45 (67,470.69 -931.45 (-1.36%))
XDN -0.07
04/06 | -0.07 (62.48 -0.07 (-0.11%))
XDA -0.44
04/06 | -0.44 (71.34 -0.44 (-0.61%))