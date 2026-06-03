Vốn hóa trên HOSE cuối tháng 5 nhích nhẹ, tương đương hơn 68% GDP

VN-Index tăng nhẹ trong tháng 5, nhóm năng lượng dẫn dắt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.863,49 điểm, VNAllshare đạt 1.900,59 điểm và VN30 đạt 1.997,06 điểm. Trong tháng 5/2026, VN-Index ghi nhận tăng 0,51% so với tháng 4, trong khi VNAllshare và VN30 giảm lần lượt 0,69% và 1,27%.

Xét theo ngành, HOSE ghi nhận 3 chỉ số ngành tăng điểm trong tháng 5, gồm năng lượng (VNENE), dịch vụ tiện ích (VNUTI) và tài chính (VNFIN), với mức tăng lần lượt là 9,76%, 6,86% và 1,38%. Ở chiều ngược lại, các ngành giảm điểm đáng chú ý gồm tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), công nghệ thông tin (VNIT) và vật liệu xây dựng (VNMAT), với mức giảm lần lượt là 5,42%, 5,18% và 4,44%.

Thanh khoản thị trường nhìn chung đi ngang so với tháng trước. Đối với thị trường cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 826 triệu cổ phiếu/phiên, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 24.343 tỷ đồng/phiên, giảm 2,49% về khối lượng, nhưng tăng 1% về giá trị so với tháng 4.

Trên thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 61,8 triệu CW/phiên, với giá trị giao dịch bình quân đạt 84,4 tỷ đồng/phiên, giảm 1,19% về khối lượng nhưng tăng 1,34% về giá trị so với tháng 4.

Trong khi đó, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tiếp tục suy giảm, với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,59 triệu chứng chỉ/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 49,2 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 10,74% và 18,97% so với tháng liền trước.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch trong tháng 5 đạt hơn 111.713 tỷ đồng, chiếm 11,47% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 18.991 tỷ đồng trong tháng 5/2026.

Giá trị vốn hóa tương đương hơn 68% GDP

Tính đến hết ngày 31/5/2026, HOSE có 655 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 230 mã chứng quyền có bảo đảm, với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 218,3 tỷ đơn vị.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 8,782 triệu tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước và tương đương 68,36% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,83% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tính đến cuối tháng 5, HOSE ghi nhận 52 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD, giảm 2 doanh nghiệp so với tháng trước. Trong đó, có 5 doanh nghiệp đạt quy mô vốn hóa trên 10 tỷ USD, gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG)./.