Tài chính

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026

Dương An

Dương An

[email protected]
20:59 | 03/08/2026
(TBTCO) - Một nội dung quan trọng trong chính sách tài chính năm 2026 là tăng lương cơ sở. Ngành Tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026.
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Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã cung cấp nhiều thông tin về kịch bản điều hành thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát cũng như các giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Để cả năm đạt mức tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2026 là rất lớn.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức đối với cả Nhà nước và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ xây dựng các kịch bản tăng trưởng. Chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng và ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Sau phiên họp thường kỳ tháng 6 giữa Chính phủ với các địa phương, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026, trong đó đề ra đồng bộ các giải pháp ứng với những kịch bản khác nhau, có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu xuất hiện biến động trong thời gian cuối năm.

Trong đó, về chính sách tài khóa, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai nhằm tạo thêm nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá trên thế giới.

“Ngành Tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026. Tại phiên họp Chính phủ tháng 7, Chính phủ cũng đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Đặc biệt, một trụ cột quan trọng đối với tăng trưởng là đầu tư công. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đã được hoàn thành, đưa nguồn vốn đến các bộ, ngành, địa phương và từng dự án để có thể triển khai, giải ngân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Khai thác tối đa nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhóm chính sách thứ hai được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề cập là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có và những dư địa phát triển, kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mọi quy định, chính sách phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới, rất quan trọng và sẽ tiếp tục trở thành động lực chính của tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, nhiệm vụ này đang được Chính phủ chỉ đạo hết sức sát sao. Việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, bộ, ngành, địa phương nhằm hướng tới thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Hiện nay, việc xác định kết quả và giám sát thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương được tiến hành rất nghiêm túc, chặt chẽ. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, có thể coi đây là KPI đối với công chức và người lao động. Chính phủ xem xét minh bạch, công khai các nhiệm vụ đó với xã hội và báo chí để tất cả mọi người, cả hệ thống chính trị cùng cố gắng, tập trung thực hiện các giải pháp một cách hiệu quả.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với những giải pháp và chính sách rất cụ thể của Chính phủ vừa qua, với những kịch bản tăng trưởng chi tiết, chúng ta sẽ đạt được kết quả và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm 2026” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Chủ động phương án ứng phó với biến động giá xăng dầu

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước áp lực giá cả, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã thông tin cụ thể về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và phí trong thời gian tới.

Đối với thuế giá trị gia tăng, chính sách giảm 2% thuế suất đang được áp dụng với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu mức thuế suất 10%, qua đó giảm thuế suất xuống còn 8%. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế được thực hiện đến hết ngày 31/12/2030.

Trong năm 2026, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiếp tục được áp dụng đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó, chính sách miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí tiếp tục được thực hiện. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Riêng mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, đây là mặt hàng có tác động rất lớn đến hoạt động của nền kinh tế và mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền chính sách giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng được giảm về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng tiếp tục được kéo dài. Xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào đến hết ngày 30/9/2026.

Trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu biến động mạnh, ngân sách nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để sử dụng hỗ trợ giá các mặt hàng xăng dầu, góp phần bình ổn giá. Chính sách này đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án về giá, thuế, phí và lệ phí để ứng phó nếu xuất hiện những biến động phức tạp, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm thực hiện các mục tiêu chung./.

Dương An
Từ khóa:
họp báo chính phủ Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tăng lương cơ sở

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