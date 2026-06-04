Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Hải quan khu vực XIV tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát hải quan, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 các cấp, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đánh giá của đơn vị, hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn. Đây là những địa bàn có đặc thù khác nhau nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các mặt hàng trọng điểm được lực lượng hải quan theo dõi gồm thuốc lá điếu ngoại và hàng tiêu dùng. Đối tượng chủ yếu là cư dân biên giới, cá nhân sinh sống tại khu vực giáp ranh cửa khẩu và một số người dân tộc thiểu số tham gia vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, lối mở bằng hình thức gùi cõng hoặc sử dụng xe máy độ chế.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng nhận diện thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lợi dụng thời điểm đêm khuya, địa hình đồi núi hiểm trở cùng hệ thống đường mòn, lối tắt dọc khu vực biên giới để vận chuyển hàng hóa. Hàng thường được tập kết trong rừng, ngụy trang hoặc cất giữ tại nhà dân trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ khi có điều kiện thuận lợi.

Trong khi đó, tại khu vực Cảng Quy Nhơn, các mặt hàng được xác định có nguy cơ cao gồm khoáng sản, xăng dầu, hóa chất, đá xây dựng, phế liệu và một số mặt hàng tiêu dùng. Đối tượng trọng điểm là các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản; thuyền trưởng, thuyền viên và người làm việc trên các tàu vận tải trong nước và quốc tế.

Theo Hải quan khu vực XIV, các thủ đoạn thường gặp tại khu vực cảng biển là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất hoặc vận chuyển nội địa để che giấu hành vi vi phạm; khai báo sai tên hàng, chủng loại, mã số HS nhằm trốn tránh nghĩa vụ quản lý nhà nước; thực hiện sang mạn hoặc chuyển tải trái phép trên biển.

Để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Hải quan khu vực XIV đã ban hành và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo chuyên đề; trong đó có Kế hoạch số 05/KH-HQKV14 ngày 3/3/2026 về triển khai công tác kiểm soát hải quan năm 2026; tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới theo chỉ đạo của Cục Hải quan; đẩy mạnh đấu tranh với tình trạng kinh doanh đường không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, đơn vị đã ban hành Công văn số 455/HQKV14-ĐKSHQ ngày 7/4/2026 yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và xăng dầu qua biên giới; đồng thời triển khai Công văn số 15386/CHQ-ĐTCBL ngày 17/4/2026 của Cục Hải quan về công tác hồ sơ nghiệp vụ, yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá và thanh loại các hồ sơ không hiệu quả hoặc không bảo đảm chất lượng.

Hải quan khu vực XIV phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với công tác kiểm soát địa bàn, Hải quan khu vực XIV duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để nắm tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan đã thực hiện 328 lượt tuần tra, đạt 65,5% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Hải quan khu vực XIV đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các xã biên giới Ia Dom và Ia Nan của tỉnh Gia Lai. Đơn vị cũng phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 48 và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ, thống nhất giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực Cảng Quy Nhơn.

Ngoài ra, Hải quan khu vực XIV còn làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong quá trình khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn nhằm đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.