Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
13:56 | 04/06/2026
(TBTCO) - Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, Hải quan khu vực XIV đang tập trung kiểm soát chặt tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
aa

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Hải quan khu vực XIV tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát hải quan, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 các cấp, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đánh giá của đơn vị, hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn. Đây là những địa bàn có đặc thù khác nhau nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các mặt hàng trọng điểm được lực lượng hải quan theo dõi gồm thuốc lá điếu ngoại và hàng tiêu dùng. Đối tượng chủ yếu là cư dân biên giới, cá nhân sinh sống tại khu vực giáp ranh cửa khẩu và một số người dân tộc thiểu số tham gia vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, lối mở bằng hình thức gùi cõng hoặc sử dụng xe máy độ chế.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng nhận diện thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lợi dụng thời điểm đêm khuya, địa hình đồi núi hiểm trở cùng hệ thống đường mòn, lối tắt dọc khu vực biên giới để vận chuyển hàng hóa. Hàng thường được tập kết trong rừng, ngụy trang hoặc cất giữ tại nhà dân trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ khi có điều kiện thuận lợi.

Trong khi đó, tại khu vực Cảng Quy Nhơn, các mặt hàng được xác định có nguy cơ cao gồm khoáng sản, xăng dầu, hóa chất, đá xây dựng, phế liệu và một số mặt hàng tiêu dùng. Đối tượng trọng điểm là các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản; thuyền trưởng, thuyền viên và người làm việc trên các tàu vận tải trong nước và quốc tế.

Theo Hải quan khu vực XIV, các thủ đoạn thường gặp tại khu vực cảng biển là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất hoặc vận chuyển nội địa để che giấu hành vi vi phạm; khai báo sai tên hàng, chủng loại, mã số HS nhằm trốn tránh nghĩa vụ quản lý nhà nước; thực hiện sang mạn hoặc chuyển tải trái phép trên biển.

Để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Hải quan khu vực XIV đã ban hành và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo chuyên đề; trong đó có Kế hoạch số 05/KH-HQKV14 ngày 3/3/2026 về triển khai công tác kiểm soát hải quan năm 2026; tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới theo chỉ đạo của Cục Hải quan; đẩy mạnh đấu tranh với tình trạng kinh doanh đường không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, đơn vị đã ban hành Công văn số 455/HQKV14-ĐKSHQ ngày 7/4/2026 yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và xăng dầu qua biên giới; đồng thời triển khai Công văn số 15386/CHQ-ĐTCBL ngày 17/4/2026 của Cục Hải quan về công tác hồ sơ nghiệp vụ, yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá và thanh loại các hồ sơ không hiệu quả hoặc không bảo đảm chất lượng.

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển
Hải quan khu vực XIV phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với công tác kiểm soát địa bàn, Hải quan khu vực XIV duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để nắm tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan đã thực hiện 328 lượt tuần tra, đạt 65,5% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Hải quan khu vực XIV đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các xã biên giới Ia Dom và Ia Nan của tỉnh Gia Lai. Đơn vị cũng phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 48 và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ, thống nhất giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực Cảng Quy Nhơn.

Ngoài ra, Hải quan khu vực XIV còn làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong quá trình khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn nhằm đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Hải quan khu vực XIV cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao trong năm 2026, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa qua biên giới và cảng biển; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí và chất nổ qua biên giới.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực XIV chống buôn lậu cửa khẩu Lệ Thanh cảng quy nhơn gian lận thương mại.

Bài liên quan

Hải quan khu vực XIII xử lý hơn 31.500 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3,5 tỷ USD

Hải quan khu vực XIII xử lý hơn 31.500 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3,5 tỷ USD

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Dành cho bạn

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Cục Thuế làm rõ việc liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế

Cục Thuế làm rõ việc liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế

(TBTCO) - Thời gian vừa qua, có một số thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã “bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế” trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Trước các thông tin này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) làm rõ để tránh gây hiểu nhầm về nội dung dự thảo và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong công tác quản lý thuế.
Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính vừa giao Cục Thuế là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

(TBTCO) - Thực hiện chiến lược cải cách thủ tục hành chính thuế, ngành Thuế đang hướng đến dịch vụ “một chạm” - tức là người nộp thuế chỉ cần xác nhận thông tin hệ thống đã chuẩn bị sẵn để hoàn thành nghĩa vụ thuế. Xa hơn nữa là mục tiêu “không chạm”, khi đó cơ quan thuế quản lý hoàn toàn trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thời gian, chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính.
Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

(TBTCO) - Theo Quyết định 1292/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Cùng với đó, thủ tục công nhận kho, bãi và địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

(TBTCO) - Thực hiện nghĩa vụ thành viên trong khuôn khổ hợp tác đa phương ASEAN, Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Campuchia từ ngày 2 đến 4/6/2026.
Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

(TBTCO) - Với số thu ngân sách đạt hơn 1.858 tỷ đồng tính đến ngày 14/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã hoàn thành gần 60% dự toán năm. Đà tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ được thúc đẩy bởi các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, than đá và máy móc thiết bị.
Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

(TBTCO) - Cục Hải quan mới ban hành Công văn số 16951/CHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan trong toàn ngành triển khai Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.
Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 13.768 tỷ đồng, bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.322 tỷ đồng, bằng 86% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Công đoàn Việt Nam đề xuất, kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực