Chứng khoán phái sinh tháng 5/2026: Thanh khoản giảm, khối ngoại tăng tỷ trọng giao dịch

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 5/2026 giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 221.836 hợp đồng, giảm 7,4% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 3,25%, đạt 45.175 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 20/05/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 289.240 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5/2026 đạt 37.470 hợp đồng, giảm 0,79% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 06/05/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 43.475 hợp đồng.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm trong tháng 5/2026 - Nguồn: HNX

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 63 hợp đồng, giảm 23,99% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 12,3 tỷ đồng, giảm 20,8%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 5/2026 là 47 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1% trong tháng 4/2026 xuống còn 0,61% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 5/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,5% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 5,17% trong tháng 4/2026.