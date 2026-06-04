Khối ngoại bán ròng gần 5.740 tỷ đồng, tâm điểm cổ phiếu Vingroup (VIC)

Cổ phiếu Vingroup (VIC) trở thành tâm điểm trong giao dịch khối ngoại phiên 4/6. Giá trị bán ròng tại riêng cổ phiếu này đạt 4.869 tỷ đồng, trong đó giá trị bán ra là 5.096 tỷ đồng, giá trị mua vào 232 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn áp lực bán tập trung tại cổ phiếu VIC thông qua các giao dịch quy mô lớn, trong khi cổ phiếu này vẫn tăng giá. Kết phiên, cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup tăng 1,32% lên 200.200 đồng/cổ phiếu. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, VIC là một trong những nhân tố đóng góp tích cực nhất vào diễn biến của VN-Index trong ngày.

Điểm đáng chú ý là dù bị khối ngoại bán ròng tới gần 4.869 tỷ đồng, VIC vẫn giữ được sắc xanh. Thực tế, các lệnh giao dịch này đều thực hiện thông qua phương thức thoả thuận. Trong đó, phần lớn tại mức giá tham chiếu (197.600 đồng/cổ phiếu), trong khi một số ít giao dịch tại 198.290 đồng/cổ phiếu).

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 4/6 - Nguồn: Dstock.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính chung trên ba sàn, giá trị bán ròng trong phiên lên tới khoảng 5.740 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Ngoài VIC, các cổ phiếu họ Vingroup khác như VHM cũng bị bán ròng hơn 80 tỷ đồng nhưng vẫn tăng 1,08%. VPB, ACB và TCB tiếp tục nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể, phản ánh áp lực rút vốn vẫn hiện diện tại nhóm ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục là điểm sáng trong danh mục mua ròng của khối ngoại với giá trị gần 257 tỷ đồng. Đây là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu công nghệ này nằm trong nhóm được mua mạnh nhất thị trường. Lũy kế ba phiên gần đây, giá trị mua ròng vào FPT đã lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh FPT, khối ngoại còn giải ngân vào một số mã như SHB, PVS, PLX và VPI. Đáng chú ý, PLX tăng kịch trần gần 7% trong bối cảnh nhóm cổ phiếu năng lượng và xăng dầu giao dịch tích cực.

Nếu loại trừ giao dịch bán ròng đột biến do giao dịch tại VIC, dòng tiền ngoại nhìn chung vẫn bán ròng khá lớn. Từ ngày 21/5 đến nay, khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường Việt Nam.