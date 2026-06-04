Ngân hàng - Bảo hiểm

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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16:47 | 04/06/2026
(TBTCO) - Ngân hàng ACB vừa chốt ngày 16/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, với tổng tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành tối đa gần 668 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, qua đó, nâng vốn điều lệ thêm 6.677,6 tỷ đồng, lên hơn 58.000 tỷ đồng, tiếp tục củng cố năng lực tài chính và nền tảng tăng trưởng.
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng ACB thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu là ngày 16/6/2026. Với cổ tức bằng tiền, tỷ lệ thực hiện là 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng), ngày thanh toán dự kiến là 23/6/2026.

Đồng thời, ACB thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:13, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.

ACB dự kiến phát hành tối đa 667,76 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2025, qua đó, tăng vốn điều lệ thêm 6.677,6 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ của ACB lên 58.044,2 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo nghị quyết, nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 sau khi trích các quỹ theo quy định.

Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ quý II đến quý III/2026.

Đồ họa: Ánh Tuyết

ACB tiếp tục chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu trong năm 2026 được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính vững chắc cùng kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của ACB cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tiếp tục gia tăng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng; trong khi dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm và cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.368 tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chủ động tăng trích lập dự phòng trong quý IV/2025; đồng thời, được hỗ trợ bởi sự cải thiện đồng đều ở các nguồn thu cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.904,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 10%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 23%.

ACB bước vào giai đoạn phát triển mới với hai định hướng bổ trợ, đó là chiến lược C1425 - được dẫn dắt bởi 1 tầm nhìn, 4 trụ cột chiến lược, 2 điều kiện nền tảng, 5 bước đi lớn; cùng Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Về cơ cấu cổ đông, theo các báo cáo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ACB cho thấy, cơ cấu cổ đông lớn và nhóm cổ đông liên quan tiếp tục có biến động trong thời gian gần đây.

Tại ngày 29/5, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, con gái bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Âu Lạc, sở hữu 129,7 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 2,524% vốn điều lệ; người có liên quan nắm giữ hơn 200 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,897% vốn. Trước đó, ngày 9/4, bà Jenny mới sở hữu 78,8 triệu cổ phiếu (1,535% vốn), trong khi ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ 58,7 triệu cổ phiếu (1,142% vốn).

Trong khi đó, báo cáo của Công ty cổ phần ICON cho thấy, sau khi bán toàn bộ gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 14/5, nhóm cổ đông liên quan vẫn nắm giữ 300,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,85% vốn điều lệ, tiếp tục là cổ đông lớn của ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại giảm mạnh tỷ lệ sở hữu. Tính đến ngày 18/5, Smallcap World Fund, Inc còn nắm 76,7 triệu cổ phiếu (1,494% vốn), Boardwalk South Limited còn 43,1 triệu cổ phiếu (0,839% vốn) và rời nhóm cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên, trong khi VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 04/06/2026 17:00

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Cập nhật: 04/06/2026 17:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80