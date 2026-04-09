Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội cập nhật kết quả hoạt động năm 2025, tiến độ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, kết quả kinh doanh quý I/2026 và thông qua các nội dung trọng yếu cho năm 2026. ACB cũng tiếp tục công bố song song báo cáo thường niên 2025 và báo cáo phát triển bền vững 2025.

Không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cho biết, ACB đã lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Theo Chủ tịch ACB, lợi nhuận năm 2025 đạt 85% kế hoạch, tuy nhiên, nếu bóc tách sâu hơn, có thể thấy đây không phải là sự suy giảm đơn thuần, mà là một sự tái phân bổ có chủ đích, phản ánh triết lý ACB xuyên suốt hơn 33 năm phát triển, đó là tập trung hài hòa giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, giữa cổ đông và khách hàng. Đặc biệt, chỉ mới 3 tháng đầu năm, chúng ta thấy có sự biến động rõ rệt trong tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như toàn cầu.

Tầm nhìn của ACB là trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả", theo Chủ tịch ACB, đây không chỉ là tuyên bố định hướng, mà đang được cụ thể hóa thành các chương trình hành động nhằm đồng thời nâng cấp mô hình kinh doanh, năng lực tổ chức và trải nghiệm khách hàng.

Ngay trong năm đầu tiên, ACB đã triển khai 21 sáng kiến trọng điểm, đồng thời tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trên toàn chuỗi giá trị. Song song đó, ngân hàng từng bước mở rộng hệ sinh thái thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, hướng đến đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng theo hướng toàn diện hơn. Một trụ cột khác của chiến lược mới là phát triển bền vững.

Tín dụng tăng 3,2%, giữ vững chất lượng tài sản vượt trội Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, tăng trưởng tín dụng ACB quý I/2026 đạt 3,2%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 ở mức 0,96%, thấp hơn mức 0,97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của toàn ngành. Tổng hòa chung, tất cả những hoạt động kinh doanh quý I đang trong lộ trình đã trình với cổ đông, với lợi nhuận đạt khoảng 24% kế hoạch cả năm.

Cập nhật tại đại hội, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, với lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Còn so với quý liền trước, lợi nhuận tăng tới 56%, do quý liền trước ACB có khoản trích lập dự phòng lớn, do đó, gây đột biến mức tăng trưởng.

Các chỉ tiêu vận hành chính tiếp tục duy trì ổn định. Tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0,9%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 22,9%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 31,8%.

Phát biểu trước cổ đông, ông Từ Tiến Phát nhấn mạnh, ACB không theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn bằng mọi giá. "Điều chúng tôi kiên định là xây dựng một tổ chức tài chính có năng lực tăng trưởng bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ, chất lượng tài sản vững và hiệu quả vận hành cao" - Tổng Giám đốc ACB nêu rõ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ACB định vị mình không chỉ là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, mà là một tập đoàn tài chính lấy khách hàng làm trung tâm, có khả năng cung cấp các giải pháp ngày càng toàn diện, liền mạch và cá nhân hóa hơn cho từng phân khúc khách hàng.

Hướng tới tập đoàn tài chính, những bài toán cần giải

Tại đại hội, cổ đông ACB tập trung chất vấn về hiệu quả chiến lược mở rộng hệ sinh thái, đặc biệt là việc thành lập công ty bảo hiểm (ACB Insurance) với lo ngại về lợi suất, yêu cầu tăng vốn điều lệ lên mức cao hơn 500 tỷ đồng như Hội đồng quản trị đề xuất.

Bên cạnh đó, cổ đông quan tâm đến kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) ACBS, chiến lược phát triển mảng chứng khoán; mở rộng sang khách hàng doanh nghiệp, FDI; vai trò của nhóm Âu Lạc sau khi trở lại làm cổ đông lớn.

Các vấn đề về rủi ro vĩ mô như: lãi suất, bất động sản, xung đột quốc tế, cùng tiến độ triển khai Basel III, chính sách cổ tức, chiến lược dài hạn... cũng được đặt ra, xoay quanh bài toán cân bằng giữa tăng trưởng, hiệu quả và an toàn.

Nhấn mạnh tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, trong hệ sinh thái tài chính, chúng ta đã có ACBS, ACBC, ACBA, ACB Leasing; một trong những mảnh ghép quan trọng là công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Việc triển khai nhằm đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Về vấn đề này, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, trong thời gian tới, ACB sẽ đầu tư công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng một công ty Insurtech (tức thiên về công nghệ), phân phối sản phẩm trên nền tảng sản phẩm của ACB cũng như các công ty con. Giai đoạn đầu sẽ tập trung phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái ACB.

"Chúng tôi nhận định đây là một khoản đầu tư sẽ đem đến hiệu quả tổng thể cho tập đoàn, chứ không chỉ riêng một công ty bảo hiểm, đó là sự tổng hòa lợi ích chung. Chúng tôi kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm nay ra mắt công ty bảo hiểm phi nhân thọ này và đóng góp đáng kể vào hoạt động của ACB từ năm 2026 và các năm tiếp theo" - ông Phát bày tỏ.

Vấn đề IPO của ACBS đã được nêu nhiều lần, trả lời cổ đông, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy biết ACB cũng đã có những giai đoạn tìm kiếm đối tác để hợp tác, phát triển ACBS.

"ACBS nằm trong trục chiến lược của ACB và trong hệ sinh thái về tài chính toàn diện của ACB, khi chúng ta đưa ra tham vọng trở thành tập đoàn tài chính" - ông Huy nêu rõ.

Do đó, ACBS đóng một cái vai trò rất quan trọng và ACB tập trung mảng quản lý tài sản (Wealth), được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng mang lại lợi ích lớn trong 3 - 5 năm tới. ACBS cũng có kế hoạch tăng vốn trong năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận xấp xỉ 1.800 tỷ đồng./.