Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

17:45 | 09/04/2026
(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Vượt ngưỡng "triệu tỷ" tổng tài sản, ACB tăng gấp đôi trích lập dự phòng để quản trị rủi ro ACB đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, dự chi hơn 10.000 tỷ đồng chia cổ tức ACB muốn lập công ty bảo hiểm vốn điều lệ 500 tỷ đồng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội cập nhật kết quả hoạt động năm 2025, tiến độ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, kết quả kinh doanh quý I/2026 và thông qua các nội dung trọng yếu cho năm 2026. ACB cũng tiếp tục công bố song song báo cáo thường niên 2025 và báo cáo phát triển bền vững 2025.

Không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cho biết, ACB đã lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của ACB.

Theo Chủ tịch ACB, lợi nhuận năm 2025 đạt 85% kế hoạch, tuy nhiên, nếu bóc tách sâu hơn, có thể thấy đây không phải là sự suy giảm đơn thuần, mà là một sự tái phân bổ có chủ đích, phản ánh triết lý ACB xuyên suốt hơn 33 năm phát triển, đó là tập trung hài hòa giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, giữa cổ đông và khách hàng. Đặc biệt, chỉ mới 3 tháng đầu năm, chúng ta thấy có sự biến động rõ rệt trong tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như toàn cầu.

Tầm nhìn của ACB là trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả", theo Chủ tịch ACB, đây không chỉ là tuyên bố định hướng, mà đang được cụ thể hóa thành các chương trình hành động nhằm đồng thời nâng cấp mô hình kinh doanh, năng lực tổ chức và trải nghiệm khách hàng.

Ngay trong năm đầu tiên, ACB đã triển khai 21 sáng kiến trọng điểm, đồng thời tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trên toàn chuỗi giá trị. Song song đó, ngân hàng từng bước mở rộng hệ sinh thái thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, hướng đến đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng theo hướng toàn diện hơn. Một trụ cột khác của chiến lược mới là phát triển bền vững.

Tín dụng tăng 3,2%, giữ vững chất lượng tài sản vượt trội

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, tăng trưởng tín dụng ACB quý I/2026 đạt 3,2%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 ở mức 0,96%, thấp hơn mức 0,97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của toàn ngành. Tổng hòa chung, tất cả những hoạt động kinh doanh quý I đang trong lộ trình đã trình với cổ đông, với lợi nhuận đạt khoảng 24% kế hoạch cả năm.

Cập nhật tại đại hội, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, với lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Còn so với quý liền trước, lợi nhuận tăng tới 56%, do quý liền trước ACB có khoản trích lập dự phòng lớn, do đó, gây đột biến mức tăng trưởng.

Các chỉ tiêu vận hành chính tiếp tục duy trì ổn định. Tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0,9%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 22,9%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 31,8%.

Phát biểu trước cổ đông, ông Từ Tiến Phát nhấn mạnh, ACB không theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn bằng mọi giá. "Điều chúng tôi kiên định là xây dựng một tổ chức tài chính có năng lực tăng trưởng bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ, chất lượng tài sản vững và hiệu quả vận hành cao" - Tổng Giám đốc ACB nêu rõ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ACB định vị mình không chỉ là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, mà là một tập đoàn tài chính lấy khách hàng làm trung tâm, có khả năng cung cấp các giải pháp ngày càng toàn diện, liền mạch và cá nhân hóa hơn cho từng phân khúc khách hàng.

Hướng tới tập đoàn tài chính, những bài toán cần giải

Tại đại hội, cổ đông ACB tập trung chất vấn về hiệu quả chiến lược mở rộng hệ sinh thái, đặc biệt là việc thành lập công ty bảo hiểm (ACB Insurance) với lo ngại về lợi suất, yêu cầu tăng vốn điều lệ lên mức cao hơn 500 tỷ đồng như Hội đồng quản trị đề xuất.

Bên cạnh đó, cổ đông quan tâm đến kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) ACBS, chiến lược phát triển mảng chứng khoán; mở rộng sang khách hàng doanh nghiệp, FDI; vai trò của nhóm Âu Lạc sau khi trở lại làm cổ đông lớn.

Các vấn đề về rủi ro vĩ mô như: lãi suất, bất động sản, xung đột quốc tế, cùng tiến độ triển khai Basel III, chính sách cổ tức, chiến lược dài hạn... cũng được đặt ra, xoay quanh bài toán cân bằng giữa tăng trưởng, hiệu quả và an toàn.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Nhấn mạnh tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, trong hệ sinh thái tài chính, chúng ta đã có ACBS, ACBC, ACBA, ACB Leasing; một trong những mảnh ghép quan trọng là công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Việc triển khai nhằm đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Về vấn đề này, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, trong thời gian tới, ACB sẽ đầu tư công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng một công ty Insurtech (tức thiên về công nghệ), phân phối sản phẩm trên nền tảng sản phẩm của ACB cũng như các công ty con. Giai đoạn đầu sẽ tập trung phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái ACB.

"Chúng tôi nhận định đây là một khoản đầu tư sẽ đem đến hiệu quả tổng thể cho tập đoàn, chứ không chỉ riêng một công ty bảo hiểm, đó là sự tổng hòa lợi ích chung. Chúng tôi kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm nay ra mắt công ty bảo hiểm phi nhân thọ này và đóng góp đáng kể vào hoạt động của ACB từ năm 2026 và các năm tiếp theo" - ông Phát bày tỏ.

Vấn đề IPO của ACBS đã được nêu nhiều lần, trả lời cổ đông, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy biết ACB cũng đã có những giai đoạn tìm kiếm đối tác để hợp tác, phát triển ACBS.

"ACBS nằm trong trục chiến lược của ACB và trong hệ sinh thái về tài chính toàn diện của ACB, khi chúng ta đưa ra tham vọng trở thành tập đoàn tài chính" - ông Huy nêu rõ.

Do đó, ACBS đóng một cái vai trò rất quan trọng và ACB tập trung mảng quản lý tài sản (Wealth), được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng mang lại lợi ích lớn trong 3 - 5 năm tới. ACBS cũng có kế hoạch tăng vốn trong năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận xấp xỉ 1.800 tỷ đồng./.

Đại hội thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng, tăng 14%. Theo đó, ACB tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng thận trọng, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, ACB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20% vào cuối quý II/2026.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025; thông qua việc sửa đổi, bổ sung đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ./.
Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường nhận diện rủi ro, chống rửa tiền

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường nhận diện rủi ro, chống rửa tiền

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (mã ck: VIB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP. Hồ Chí Minh. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
(TBTCO) - Sáng ngày 9/4, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng xuống 25.102 VND/USD. Trong biên độ 5%, tỷ giá ngân hàng dao động 23.847 - 26.357 VND/USD, trong khi thị trường tự do rớt mất mốc 27.000 đồng. Chỉ số DXY quanh 99,07 điểm, biến động trước rủi ro địa chính trị, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết triệt để, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều yếu tố "bất ổn, bất định", áp lực lạm phát chi phí đẩy gia tăng, dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong nước thu hẹp. Trong khi đó, kênh tín dụng vẫn là trục truyền dẫn chính, gánh nặng vốn trung - dài hạn và rủi ro thanh khoản thường trực. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu thiết kế chính sách tiền tệ vừa hỗ trợ tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định vĩ mô.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: "Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam" và "Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.
Bảo hiểm PTI dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, giảm 14,2%. Doanh nghiệp tiếp tục định hướng tăng trưởng thận trọng, tối ưu hiệu quả. Đồng thời, PTI dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 và "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu tài chính cá nhân gia tăng và hành vi người dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, VietCredit đẩy mạnh hệ sinh thái Tin Vay - giải pháp vay tiêu dùng cá nhân tích giúp người Việt tiếp cận khoản vay nhanh chóng và thuận tiện.
(TBTCO) - Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động vận hành và phát triển sản phẩm và dịch vụ.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

