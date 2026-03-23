ACB muốn lập công ty bảo hiểm vốn điều lệ 500 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB vừa bổ sung tờ trình sửa đổi đề án thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Đại hội đồng cổ đông tới đây. Theo đó, ACB Insurance có vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sau 5 năm sẽ chiếm trên 1,5% thị phần nhờ tăng trưởng phí trên 50%/năm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa bổ sung tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 sắp tới.

So với phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 5471/TCQĐ-ĐHĐCĐ và “Đề án thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ” hồi tháng 11/2025, nội dung tờ trình lần này có một số điều chỉnh đáng chú ý.

Theo đó, ACB dự kiến thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB (ACB Insurance) với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn gồm Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) nắm 91% và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nắm 9%, với nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu của ACB và các đơn vị thành viên.

Cả ACBA và ACBS đều là công ty con do ACB sở hữu 100%. Trước đó, theo phương án cũ, ACB Insurance dự kiến do ngân hàng mẹ sở hữu trực tiếp 100%. Việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu lần này nhằm tăng vai trò các công ty con trong hệ sinh thái; đồng thời, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) riêng lẻ.

Đồng thời, tên viết tắt của công ty bảo hiểm phi nhân thọ được đề xuất đổi thành ACB Insurance, thay vì ACBI, nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu.

Nguồn: Tờ trình của ACB.

Tại đề án, ACB đánh giá, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, khi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm và chi tiêu bình quân đầu người còn thấp so với khu vực, trong khi nhu cầu bảo vệ tài sản, sức khỏe và rủi ro kinh doanh ngày càng gia tăng.

"Thông qua công ty bảo hiểm, ACB đặt mục tiêu mở rộng thị phần trong các lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, đặc biệt là bảo hiểm phi nhân thọ - một thị trường còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Dự kiến đạt thị phần trên 1,5% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sau 5 năm, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ACB trên thị trường tài chính Việt Nam" - tờ trình của ACB nêu rõ.

"Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng khi một số phân khúc quan trọng chưa được khai thác tối đa, như bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho xe máy, bảo hiểm nhà ở tư nhân và bảo hiểm tai nạn cá nhân" - lãnh đạo ACB đánh giá.

Việc thành lập ACB Insurance được kỳ vọng giúp ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh khai thác tập khách hàng hiện hữu thông qua bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái, qua đó tạo thêm nguồn thu ổn định và cải thiện hiệu quả vận hành.

Theo kế hoạch, ACB đặt mục tiêu đạt thị phần trên 1,5% trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ sau 5 năm. Doanh thu phí bảo hiểm dự kiến tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%/năm, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì trên 20% giai đoạn 2026 - 2030.

ACB Insurance được kỳ vọng đạt quy mô tài sản tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 2.000 tỷ đồng sau 5 năm hoạt động, năng lực tài chính được củng cố rõ nét, lợi nhuận trước thuế tăng dần theo quy mô hoạt động, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức cao trên 20%, phản ánh hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ACB dự kiến tổ chức sáng 9/4 tại TP. Hồ Chí Minh, với nhiều nội dung quan trọng được trình cổ đông. Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 22.274 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 14% so với năm 2025.

ACB cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 tăng tổng tài sản 16%; dư nợ tín dụng tăng 16% (không vượt hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt); huy động vốn tăng 16% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ngân hàng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt, tương ứng tổng giá trị khoảng 10.273 tỷ đồng.

Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 13%. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm khoảng 6.677 tỷ đồng, sử dụng nguồn từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng./.