Cục Thuế hợp tác cùng Ngân hàng ACB đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh do chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Mục tiêu hợp tác nhằm tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Theo đó, để đạt được mục tiêu số lượng doanh nghiệp thì rất cần cơ quan chức năng cùng vào cuộc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó chuyển lên doanh nghiệp.

Ngay trong năm 2025, cơ quan thuế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, trong đó nổi bật là chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình hộ, cá nhân kinh doanh khoán sang kê khai” được triển khai theo Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục trưởng Cục Thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và Tổng Giám đốc ACB Từ Tiến Phát ký kết hợp tác cùng đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh.

Ngày 31/12/2025, Cục Thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 3789/QĐ-CT ban hành chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”. Gần đây nhất từ 10/3/2026, Cục Thuế triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Cơ quan thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở trên toàn quốc đồng loạt phát động phong trào ra quân hỗ trợ, hướng dẫn cầm tay, chỉ việc đến từng hộ kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, công ty tư vấn thuế, kế toán, ngân hàng… để giới thiệu đến nhiều ứng dụng hỗ trợ hoạt động kinh doanh và khai thuế. Đánh giá cao vai trò đồng hành của Ngân hàng ACB, Phó cục trưởng Mai Sơn cho biết, ACB là một trong những đơn vị đã phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai thu ngân sách nhà nước, cũng như phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng.

Buổi ký kết hôm nay trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi về cách tính thuế mà còn là bước chuyển toàn diện về phương thức quản lý và tư duy phục vụ người nộp thuế.

Để hộ kinh doanh trên cả nước biết và lựa chọn ứng dụng phù hợp, cơ quan thuế các cấp sẽ phổ biến tới các hộ kinh doanh gói hỗ trợ từ các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ trong đó có Ngân hàng ACB để hộ kinh doanh biết, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện của mình.

“Cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, luôn đồng hành, hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế. Thông qua việc phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm để giới thiệu đến hộ kinh doanh có thêm các lựa chọn phù hợp với điều kiện từng hộ với chi phí thấp nhất, phản ánh đúng doanh thu, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế trong kỳ khai đầu tiên bắt đầu từ 20/4/2026” - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.

Với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Từ Tiến Phát cho biết, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đang tạo ra một thay đổi rất thực tế với hộ kinh doanh. Trước đây nhiều người quản lý dòng tiền khá linh hoạt, thậm chí tách rời giữa bán hàng và ghi nhận doanh thu. Nhưng khi bước vào giai đoạn này, mọi giao dịch đều cần được ghi nhận rõ ràng hơn để phục vụ kê khai và đối soát.

“Điều mà chúng tôi thấy rõ là hộ kinh doanh không thiếu sự sẵn sàng, nhưng họ cần một cách làm đơn giản và phù hợp với thói quen vận hành hằng ngày. Vì vậy, vai trò của ACB không chỉ là cung cấp tài khoản, mà là giúp họ kết nối dòng tiền, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trong cùng một quy trình - càng đơn giản, càng dễ dùng thì khả năng tuân thủ càng cao” - Tổng giám đốc ACB nhấn mạnh.

Tại lễ ký kết, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) giới thiệu quy định mới về chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC. Theo đó, đại diện cơ quan thuế đã tóm tắt những điểm mới quan trọng về chính sách, những lưu ý hộ kinh doanh cần quan tâm khi thực hiện.

Đồng thời, đại diện ACB cũng giới thiệu giải pháp tích hợp trên nền tảng ngân hàng số, cho phép hộ kinh doanh kết nối tài khoản với eTax Mobile, theo dõi doanh thu và thực hiện kê khai ngay trên điện thoại. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là cơ sở để tiếp cận ưu đãi lãi suất đến 2%/năm, đồng thời hệ thống kết nối đồng bộ với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số./.