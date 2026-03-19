Hạn chế tối đa sai sót cho hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở cần đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai đúng, đủ, hạn chế tối đa sai sót. Công tác tuyên truyền cần đi vào thực chất, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đồng thời tăng cường hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tính toán cho người nộp thuế nhằm giảm bớt tâm lý băn khoăn trong quá trình chuyển đổi.

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời rà soát tiến độ triển khai chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nghiêm túc của hệ thống thuế các cấp trong việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Tài chính.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện phương thức quản lý thuế mới theo quy định theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó toàn ngành Thuế đã nỗ lực hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận chính sách, từng bước làm quen với việc kê khai thuế.

Theo đánh giá, các đơn vị đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để cung cấp công cụ như phần mềm bán hàng, chữ ký số, tài khoản giao dịch…, giúp hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, qua số liệu tổng hợp, vẫn còn một số địa phương triển khai chưa đồng đều, kết quả chưa ổn định, cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh.

Theo đó, Phó Cục trưởng Mai Sơn chỉ đạo, việc nắm bắt thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Cơ quan thuế các cấp cần làm rõ các nội dung như: mức độ sử dụng phần mềm kế toán, phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế, tình hình đăng ký của hộ kinh doanh…, để từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát thực tế.

Phó cục trưởng Mai Sơn yêu cầu toàn hệ thống thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ kê khai đầu tiên của hộ kinh doanh trong năm 2026. Đây là bước rà soát quan trọng nhằm đánh giá thực chất tình hình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh diễn ra đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

“Để chuẩn bị cho kỳ kê khai đầu tiên, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai đúng, đủ, hạn chế tối đa sai sót. Công tác tuyên truyền cần đi vào thực chất, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đồng thời tăng cường hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tính toán cho người nộp thuế nhằm giảm bớt tâm lý băn khoăn trong quá trình chuyển đổi” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, tạo môi trường làm việc thuận lợi để đáp ứng yêu cầu quản lý mới. Các đơn vị cũng cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, đặc biệt trong bối cảnh phạm vi quản lý, kiểm soát hóa đơn và giao dịch của hộ kinh doanh ngày càng mở rộng. Theo đó, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm, bảo đảm công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong những tháng đầu năm 2026.

Trong đó, Ban Nghiệp vụ thuế đã báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và tiến độ triển khai các đề án, chương trình chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, đồng thời bước đầu đánh giá mức độ sẵn sàng của hộ kinh doanh tại từng địa bàn.

Ban Chính sách, thuế quốc tế đã và đang tập trung rà soát, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC để trao đổi, thống nhất hướng dẫn. Ban Pháp chế báo cáo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách và triển khai các hoạt động cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế đã đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ tuân thủ, tăng cường hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh; Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa đánh giá mức độ sẵn sàng của các hệ thống ứng dụng như eTax Mobile, Cổng thông tin điện tử; đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ kỹ thuật trong kỳ kê khai đầu tiên.

Tại các điểm cầu địa phương, đại diện Thuế tỉnh, thành phố đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai, mức độ sẵn sàng của hộ kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị các giải pháp nhằm bảo đảm việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.