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Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:42 | 04/06/2026
(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả hai sàn. Mức tăng của giá hợp đồng tương lai nhỉnh hơn đã giúp trạng thái chênh lệch dương trở lại.
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Trong phiên 4/6, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận sự hồi phục về điểm số đặc biệt ở phiên chiều, sau khi chỉ số chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.

Mở cửa phiên, VN30-Index giảm gần 7 điểm với áp lực bán xuất hiện ở nhóm Vingroup cùng một số mã ngân hàng và bán lẻ như LPB, SSB và MWG. Trong khi đó, một số cổ phiếu ngân hàng khác như ACB, STB và BID duy trì sắc xanh tích cực.

Lực cầu có dấu hiệu cải thiện ở phiên chiều, đặc biệt ở đến nhóm Vingroup. Nhờ đó, chỉ số duy trì trạng thái tích cực đến cuối phiên. Kết phiên, VN30-Index tăng 7,69 điểm ( 0,39%) lên 1.982,29 điểm, với 19 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 10 mã giảm. Dòng tiền hướng về các cổ phiếu vốn hoá lớn. Giá trị giao dịch riêng nhóm VN30 đạt hơn 16.150 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị giao dịch sàn HOSE.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên hợp đồng VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.982,4 điểm, tăng 0,51% so với phiên trước. Mức tăng trên cao hơn đáng kể so với đà hồi phục của VN30-Index, qua đó giúp chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở chuyển sang trạng thái dương ( 0,11 điểm).

Các hợp đồng dài hạn hơn vẫn giao dịch tại mức giá dưới chỉ số cơ sở nhưng mức chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể. Tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu đối với triển vọng trung hạn của thị trường dù lực cầu ngắn hạn đã cải thiện.

Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Tương tự thị trường cơ sở, thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng quay đầu giảm. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G6000 đạt 177.852 hợp đồng, thấp hơn phiên trước khoảng 16%.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 đạt 37.494 hợp đồng, giảm nhẹ 0,6%. Vị thế nắm giữ qua đêm chưa có sự gia tăng đáng kể. Tuy vậy, nhà đầu tư nắm giữ vị thế qua đêm nhiều hơn tại hợp đồng chứng khoán phái sinh đáo hạn tháng 7/2026. Hiện khối lượng mở tại kỳ hạn này đã tăng lên gần 940 hợp đồng.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh vn30

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