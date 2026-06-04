Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6/2026. Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại cuộc gặp ngày 8/5 tại Philippines. Ảnh: VGP

Trước đó, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai Thủ tướng Campuchia và Lào để cùng đưa tình nghĩa truyền thống giữa ba nước thành động lực phát triển và biến gần gũi địa lý thành lợi thế gắn kết chiến lược để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào cũng như Cuộc gặp giữa 3 Người đứng đầu 3 Đảng (6/2/2026) đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa 3 nước.

Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; thương mại, đầu tư được duy trì ổn định, một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.