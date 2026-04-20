SHB hợp tác chiến lược với Huawei

08:03 | 20/04/2026
(TBTCO) - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa của một thỏa thuận hợp tác giữa một ngân hàng TMCP tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam với tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn và quyết tâm bứt phá của SHB trong việc tái định hình mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc số hóa và đóng góp vào tiến trình phát triển nền kinh tế số Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, SHB lựa chọn chuyển động bằng những bước đi chiến lược, có chiều sâu và mang tính hệ thống.

Việc hợp tác với Huawei là một mắt xích quan trọng trong lộ trình đó, đồng thời thể hiện rõ định hướng của SHB: không chỉ ứng dụng công nghệ để tối ưu hoạt động ngân hàng, mà còn kiến tạo nền tảng cho một mô hình phát triển mới, nơi ngân hàng đóng vai trò kết nối nguồn lực, đồng hành cùng các hệ sinh thái khách hàng trong nền kinh tế số.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ SHB, ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc hợp tác chiến lược với một tập đoàn công nghệ hàng đầu như Huawei là bước đi mang tính đột phá, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn tầm của SHB. Chúng tôi xác định công nghệ là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Thông qua hợp tác này, SHB không chỉ thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ tại lễ ký kết

Theo nội dung hợp tác, SHB và Huawei sẽ tập trung triển khai trên ba trụ cột xuyên suốt: thúc đẩy số hóa và hiện đại hóa toàn diện hoạt động ngân hàng; xây dựng kiến trúc công nghệ mở, linh hoạt, sẵn sàng cho tương lai; và nâng cao năng lực vận hành với tính ổn định, an toàn, khả năng phục hồi cao của hệ thống.

Huawei sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tư vấn chiến lược tổng thể, hỗ trợ SHB trong việc hoạch định lộ trình chuyển đổi, thiết kế kiến trúc công nghệ, xây dựng nền tảng dữ liệu và triển khai các giải pháp tiên tiến. Với kinh nghiệm hoạt động toàn cầu và bề dày đồng hành cùng nhiều tổ chức tài chính lớn, Huawei được kỳ vọng sẽ cùng SHB tạo nên những đột phá mang tính hệ thống, góp phần xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn, linh hoạt và bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Quan trọng hơn, hợp tác này không chỉ dừng ở việc nâng cấp hạ tầng công nghệ. Huawei có thể mang tới cho SHB những giá trị sâu hơn như: kinh nghiệm xây dựng kiến trúc công nghệ quy mô lớn, phát triển nền tảng dữ liệu và đám mây, nâng cao khả năng quản trị hệ thống và từng bước hình thành năng lực vận hành dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Tại sự kiện, ông Spawn Fan, Chủ tịch Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ việc hợp tác với SHB là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường của tập đoàn tại Việt Nam. Với vị thế và tầm vóc của SHB trên thị trường trong nước và quốc tế, Huawei mong muốn cung cấp các sản phẩm công nghệ, hiện đại đóng góp vào quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của Ngân hàng.

Ông Spawn Fan, Chủ tịch Kinh doanh doanh nghiệp Huawei Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Công nghệ phục vụ chiến lược hệ sinh thái

Xác định công nghệ là một trong những trụ cột chiến lược, SHB đang từng bước tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động dựa trên nền tảng “5 FIRST” gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First, Mobile First.

Trong đó, Data + AI First đặt dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ở vị trí trung tâm của mọi quyết định, từ phân tích nhu cầu khách hàng, dự báo hành vi, đánh giá rủi ro đến cá nhân hóa sản phẩm. People First khẳng định công nghệ phải phục vụ con người, khách hàng và tạo ra năng lực mới cho đội ngũ. Cloud First hướng tới xây dựng hạ tầng linh hoạt, hiện đại, có khả năng mở rộng nhanh. Security First đặt an toàn hệ thống và dữ liệu là điều kiện tiên quyết cho niềm tin và phát triển bền vững. Mobile First xác định thiết bị di động là điểm chạm chính của ngân hàng số.

Đây cũng là nền tảng để SHB nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng hiện đại hơn, linh hoạt hơn, tiện lợi hơn, an toàn hơn và bảo mật hơn; đồng thời gia tăng năng lực phục vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn, các chuỗi cung ứng, các đối tác chiến lược và khách hàng cá nhân trong cùng một hệ sinh thái tài chính đồng bộ.

Việc hợp tác với Huawei diễn ra trong bối cảnh SHB đang theo đuổi một định hướng chiến lược lớn hơn: phát triển hệ sinh thái đối tác làm trục tăng trưởng dài hạn.

Theo đó, SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB mở rộng cung ứng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tới công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Mỗi quan hệ hợp tác lớn vì thế không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

Việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Huawei nằm trong chiến lược dài hạn của SHB, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng số được yêu thích nhất; Ngân hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời là ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh và khách hàng cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh, ngân hàng số trong TOP đầu khu vực.

Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mới, SHB còn đặt mục tiêu vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của một ngân hàng hiện đại, hiệu quả, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Đây cũng là một phần trên hành trình đồng hành cùng định hướng phát triển của đất nước – lấy chuyển đổi số làm động lực tăng tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hợp tác giữa SHB và Huawei không chỉ đánh dấu chương mới trong hoạt động của hai doanh nghiệp, mà còn là một trong những thỏa thuận hiện thực hóa Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó có kết nối chiến lược phát triển ở cấp quốc gia.

(TBTCO) - Trước "giờ G" của những thay đổi về chính sách, nhiều hộ kinh doanh không khỏi lo lắng: làm sao kịp thời tuân thủ quy định, trong khi vẫn duy trì và mở rộng kinh doanh. Thấu hiểu những trăn trở này từ quá trình đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, ACB đã triển khai gói ưu đãi đặc biệt trị giá 30 triệu đồng - không chỉ giúp hộ kinh doanh vận hành đúng, đủ theo quy định, mà còn mở ra thêm cơ hội tăng trưởng và mở rộng thị trường trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành "đòn bẩy" chính giúp lợi nhuận bứt phá.
(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế "big 5" lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn gia tăng, bài toán không còn nằm ở quy mô huy động mà chuyển sang hiệu quả sử dụng và phân bổ, đòi hỏi tái cấu trúc các kênh dẫn vốn cho tăng trưởng bền vững.
(TBTCO) - Sáng ngày 18/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.102 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi tỷ giá USD tự do đứng yên quanh 26.600 - 26.630 VND/USD sau khi giảm mạnh 200 đồng tuần qua. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY chốt tuần ở 98,21 điểm, tăng nhẹ phiên cuối, nhưng giảm 0,45% cả tuần, phản ánh USD dao động trong biên độ hẹp khi dòng tiền toàn cầu liên tục đảo chiều trước biến động địa chính trị và kỳ vọng chính sách.
(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng Sáng ngày 18/4, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến 800.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 13 - 17/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng mạnh 72.486,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, duy trì định hướng thắt chặt. Dù vậy, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, phản ánh áp lực thanh khoản hạ nhiệt. Tỷ giá trong nước được giữ ổn định.
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm và chính thức khai trương hoạt động MBV Bà Rịa.
