Ngân hàng - Bảo hiểm

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

11:53 | 23/04/2026
(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
aa
SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026 SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

Trên nền tảng tài chính vững chắc, vị thế Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cùng quá trình chuyển đổi toàn diện, SHB khẳng định tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tăng trưởng bứt phá và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực, vươn tầm quốc tế.

Đại hội tràn đầy khí thế phấn khởi, kế hoạch tăng trưởng năm 2026 bứt phá

Trong nhiều năm qua, Đại hội đồng cổ đông SHB luôn là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đầu tư. Với hơn 160.000 cổ đông, SHB thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn nhất thị trường. Là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất và thuộc rổ VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, SHB đồng thời duy trì vị thế trong top đầu về thanh khoản. Riêng năm 2025, cổ phiếu SHB ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị - mức thanh khoản hiếm có trên thị trường, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của cổ phiếu này trong mắt nhà đầu tư.

Kỷ lục gần 3.000 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông SHB.

Kỷ lục gần 3.000 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội năm nay không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy niềm tin và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa SHB - Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam và cộng đồng nhà đầu tư.

Không những đông vui, Đại hội còn lan tỏa tinh thần cởi mở, thẳng thắn, công khai, minh bạch và cầu thị. Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, các cổ đông đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của SHB trong năm 2025 - năm ghi dấu bằng việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội thông qua.

Cụ thể, tổng tài sản của SHB đạt 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch. Vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến hoàn tất tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng trong tháng 5/2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, trong đó tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% - thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống.

SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Trong cả hai kịch bản, SHB tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Đồng thời, vốn điều lệ tăng lên 58.786 tỷ đồng, qua đó tăng cường năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, SHB đưa ra hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; thể hiện sự chủ động, linh hoạt và thực chất của SHB trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và khai thác hiệu quả các động lực mới.

Theo đó, kịch bản 1, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 974.773 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 681.103 tỷ đồng, tăng 10,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18%.

Kịch bản 2, nếu tăng trưởng tín dụng được chấp thuận tối đa 16%, SHB hướng tới tổng tài sản 1.028.381 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ tín dụng đạt 716.148 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28%.

Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, phát triển quy mô đi cùng chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, đồng thời xây dựng văn hóa quản trị rủi ro và liêm chính xuyên suốt, góp phần gia tăng niềm tin của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng trưởng bền vững, SHB dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 ở mức 18%, thể hiện cam kết nhất quán trong việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích lâu dài của cổ đông.

Ngân hàng Nhà nước biểu dương kết quả tăng trưởng ấn tượng và định hướng bền vững của SHB

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước - bà Hoàng Huyền Châm, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên SHB trên toàn hệ thống trong thời gian qua.

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động và thách thức từ kinh tế trong nước và thế giới, SHB vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nổi bật với mức tăng lợi nhuận 30%, hoàn thành và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Các chỉ số tài chính tiếp tục cải thiện tích cực, phản ánh hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, SHB đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách quy trình, nâng cao năng suất lao động, ngày càng khẳng định vị thế uy tín trên thị trường quốc tế thông qua việc duy trì xếp hạng tín nhiệm tích cực và mở rộng huy động vốn từ thị trường quốc tế… Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để SHB tiếp tục phát triển giai đoạn tới.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới - những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả được xây dựng trên nền tảng 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, SHB đã xác lập định hướng rõ ràng cho mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới. Ngân hàng tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đảm bảo tăng trưởng đi đôi với an toàn, bền vững.

Đồng thời, SHB chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu, song hành với yêu cầu bảo đảm an toàn bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục tích cực tham gia các chương trình, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi tin rằng với nền tảng xây dựng trong 33 năm qua cùng với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước”, đại diện Ngân hàng Nhà nước chia sẻ.

Ra mắt nhận diện thương hiệu mới - dấu mốc chuyển mình trong kỷ nguyên mới

Tại Đại hội, SHB chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới - điểm nhấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình đổi mới toàn diện. Lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý “trời tròn đất vuông”, bộ nhận diện thể hiện sự kết nối với bản sắc văn hóa dân tộc và đồng hành cùng đất nước, đồng thời mang tinh thần hiện đại, công nghệ và hội nhập.

Tại Đại hội, SHB chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới.

Không chỉ là thay đổi về hình ảnh, đây còn là tuyên ngôn cho một giai đoạn phát triển mới - nơi các giá trị truyền thống được kế thừa, làm mới bằng tư duy số hóa, đổi mới sáng tạo. SHB qua đó tái khẳng định định vị “Future Bank” - ngân hàng thế hệ mới, hướng tới tầm vóc quốc gia và vươn ra khu vực.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Chia sẻ tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh tái khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB là kiên định chiến lược hợp tác, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, đầu tàu của nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, SHB định vị là một trong những ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính hiện đại cho các đối tác chiến lược, đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và khách hàng cá nhân rộng lớn.

Chiến lược này không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho SHB, mà còn tạo nền tảng để ngân hàng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh. Đây cũng là một trong những hướng đi giúp SHB nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng theo hệ sinh thái và củng cố vai trò của mình trong dòng chảy phát triển mới của đất nước.

ĐHĐCĐ SHB đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn, chính sách cổ tức, thành lập Ngân hàng thương mại TNHH MTV do SHB sở hữu toàn bộ vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34 ngân hàng SHB diễn ra thành công tốt đẹp. Các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối.

Đại diện SHB, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cam kết, kế thừa truyền thống 33 năm và nền tảng tài chính vững mạnh, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên SHB tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, liên tục học hỏi, đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua.

SHB tiếp tục phát huy nội lực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, từng bước khẳng định vai trò của một định chế tài chính hoạt động an toàn, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, vì sự thịnh vượng, hạnh phúc của người dân, khách hàng; vì lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác; đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Tú Anh
Từ khóa:
shb ngân hàng ngân hàng shb cổ phiếu cổ tức cổ đông đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông SHB

Bài liên quan

KienlongBank: Lợi nhuận quý I tăng trưởng 50%, chi phí vận hành giảm 30%

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Dành cho bạn

Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đọc thêm

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
(TBTCO) - VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Cùng với kế hoạch nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng để củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng cũng đẩy nhanh triển khai CAEX, kỳ vọng sớm vận hành và mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm và nhu cầu di chuyển tăng cao dịp đại lễ, Bảo hiểm Quân đội (MIC) triển khai chương trình ưu đãi lớn tặng voucher lên đến 25% từ ngày 25/4 đến 03/5/2026. Đây là giải pháp thiết thực giúp khách hàng thiết lập "lá chắn" tài chính vững chắc ngay trên ứng dụng bảo hiểm số.
(TBTCO) - PTI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, đồng thời đề xuất phương án tăng vốn hơn 600 tỷ đồng nhằm củng cố nền tảng tài chính và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.
(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 3/2026, tỉnh Gia Lai có 693 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh…chậm đóng trên 6 tháng các khoản bảo hiểm của hơn 3.000 lao động với số tiền hơn 133 tỷ đồng.
(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng xuống 25.100 VND/USD, trong khi USD tự do lùi về quanh 26.600 - 26.650 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY dao động hẹp quanh 98 điểm khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi phiên điều trần của ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, những yếu tố có thể định hướng xu hướng USD trong ngắn hạn.
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,670 ▼80K 16,920 ▼80K
Kim TT/AVPL 16,670 ▼80K 16,920 ▼80K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,620 ▼50K 16,920 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 15,530 ▼120K 15,730 ▼120K
Nguyên Liệu 99.9 15,480 ▼120K 15,680 ▼120K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,270 ▼90K 16,670 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,220 ▼90K 16,620 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,150 ▼90K 16,600 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
Hà Nội - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
Miền Tây - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 166,000 ▼700K 169,000 ▼700K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,670 ▼80K 16,920 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 16,670 ▼80K 16,920 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 16,670 ▼80K 16,920 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,620 ▼80K 16,920 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,620 ▼80K 16,920 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,620 ▼80K 16,920 ▼80K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,110 ▼80K 16,810 ▼80K
Trang sức 99.99 16,120 ▼80K 16,820 ▼80K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,667 ▼8K 16,922 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,667 ▼8K 16,923 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,665 ▼8K 169 ▼1529K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,665 ▼8K 1,691 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,645 ▼8K 1,675 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 159,342 ▼792K 165,842 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 116,888 ▼600K 125,788 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,161 ▼544K 114,061 ▼544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 93,435 ▼488K 102,335 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,912 ▼467K 97,812 ▼467K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,104 ▼334K 70,004 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,667 ▼8K 1,692 ▲1522K
Cập nhật: 23/04/2026 12:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18276 18552 19126
CAD 18720 18998 19615
CHF 32854 33239 33887
CNY 0 3812 3905
EUR 30164 30438 31464
GBP 34697 35090 36033
HKD 0 3231 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15177 15764
SGD 20079 20362 20887
THB 729 792 845
USD (1,2) 26062 0 0
USD (5,10,20) 26103 0 0
USD (50,100) 26132 26151 26360
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,360
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 30,379 30,403 31,672
JPY 161.11 161.4 170.14
GBP 34,999 35,094 36,109
AUD 18,547 18,614 19,206
CAD 18,950 19,011 19,599
CHF 33,235 33,338 34,128
SGD 20,264 20,327 21,008
CNY - 3,791 3,914
HKD 3,302 3,312 3,431
KRW 16.45 17.16 18.56
THB 779.45 789.08 839.96
NZD 15,242 15,384 15,753
SEK - 2,814 2,897
DKK - 4,065 4,184
NOK - 2,789 2,872
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,234.08 - 6,997.27
TWD 756.35 - 910.99
SAR - 6,917.78 7,244.45
KWD - 83,824 88,674
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,140 26,360
EUR 30,263 30,385 31,567
GBP 34,928 35,068 36,077
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,984 33,116 34,054
JPY 161.34 161.99 169.29
AUD 18,491 18,565 19,159
SGD 20,289 20,370 20,953
THB 796 799 834
CAD 18,914 18,990 19,566
NZD 15,297 15,831
KRW 17.06 18.74
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26360
AUD 18488 18588 19513
CAD 18914 19014 20028
CHF 33161 33191 34778
CNY 3798.7 3823.7 3959
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30385 30415 32137
GBP 35046 35096 36864
HKD 0 3355 0
JPY 161.72 162.22 172.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15339 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20258 20388 21121
THB 0 760.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16670000 16670000 16920000
SBJ 15000000 15000000 16920000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,360
USD20 26,155 26,205 26,360
USD1 26,155 26,205 26,360
AUD 18,496 18,596 19,710
EUR 30,492 30,492 31,901
CAD 18,849 18,949 20,258
SGD 20,308 20,458 21,230
JPY 162.01 163.51 168.08
GBP 34,894 35,244 36,400
XAU 16,668,000 0 16,922,000
CNY 0 3,702 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/04/2026 12:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80