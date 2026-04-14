SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

Đồng hành cùng các trụ cột của nền kinh tế

Chia sẻ tại Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế" tổ chức mới đây tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với thế và lực đã khác trước. Nếu giai đoạn trước đây là thời kỳ mở cửa, hội nhập, huy động nguồn lực và mở rộng quy mô, thì giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn tăng trưởng phải nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng phải bền vững hơn; phát triển phải mạnh hơn, nhưng cũng phải chất lượng hơn; hội nhập phải sâu hơn, nhưng đồng thời nền kinh tế cũng phải tự chủ hơn.

Chính trong bối cảnh đó, câu chuyện về vai trò của doanh nghiệp, của các tập đoàn kinh tế, của các hệ sinh thái sản xuất kinh doanh dịch vụ và của hệ thống tài chính ngân hàng trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu một quốc gia muốn bước vào kỷ nguyên phát triển mới, quốc gia đó không chỉ cần chủ trương đúng, mà còn cần những thực thể kinh tế đủ mạnh để hiện thực hóa chủ trương, cần những định chế tài chính đủ năng lực để kết nối nguồn lực, dẫn vốn đúng trọng tâm và đồng hành cùng các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đây cũng chính là không gian để nhìn nhận vai trò, dấu ấn và chiến lược tương lai của SHB.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ tại Hội thảo

Nhìn lại chặng đường phát triển của mình, ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ, SHB đã không chọn một hướng đi ngắn hạn hay tách rời khỏi nhu cầu phát triển của đất nước. Ngay từ sớm, ngân hàng đã lựa chọn gắn sự phát triển của mình với các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế. Đó là năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghiệp, hạ tầng, hóa chất, thương mại và xuất khẩu. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa cốt lõi đối với tăng trưởng, với ổn định sản xuất, với an ninh nguyên liệu và với năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Dấu ấn của SHB trong giai đoạn này là dấu ấn của một ngân hàng hiện diện trong những lĩnh vực thiết yếu, góp phần bảo đảm dòng vốn cho sản xuất, cho đầu tư và cho nền kinh tế thực. Cách lựa chọn đó phản ánh một định hướng chiến lược rõ ràng: lớn lên cùng nền kinh tế, phát triển cùng các trụ đỡ của đất nước, thay vì chỉ đi theo các cơ hội kinh doanh ngắn hạn.

Một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của SHB là mở rộng vai trò từ cấp tín dụng sang đồng hành bằng giải pháp tài chính tổng thể. SHB không chỉ cung ứng vốn, mà còn phát triển các giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng, giải pháp số và đồng hành cùng vận hành tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Điều đó cho thấy SHB không chỉ xuất hiện ở điểm đầu của dòng vốn, mà ngày càng tham gia sâu hơn vào cấu trúc vận hành tài chính của khách hàng. Một ngân hàng như vậy không chỉ là người cho vay, mà là người hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền, giảm chi phí vận hành, kết nối dịch vụ tài chính, và qua đó nâng cao hiệu quả tăng trưởng. Đây là một bước tiến về chất trong vai trò của SHB. Sự lớn mạnh của SHB, xét đến cùng, gắn với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sự thịnh vượng của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là điểm làm nên chiều sâu trong dấu ấn của SHB qua từng chặng đường phát triển.

Chiến lược hệ sinh thái và công nghệ

Bước vào giai đoạn đất nước bước sang kỷ nguyên phát triển mới, Đỗ Quang Vinh chia sẻ, SHB cũng xác lập rõ vị thế mới của mình trở thành ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác chiến lược, các đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng và khách hàng cá nhân. SHB được định hình là ngân hàng song hành cùng các động lực tăng trưởng quốc gia, đồng hành sâu hơn cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đầu ngành và hệ sinh thái lớn; đồng thời là ngân hàng kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB mở rộng sang công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Như vậy, mỗi quan hệ hợp tác lớn không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

Chiến lược này cho phép SHB không chỉ tăng trưởng theo chiều rộng của số lượng khách hàng, mà còn tăng trưởng theo chiều sâu của hệ sinh thái khách hàng. Đây là mô hình phát triển có độ bền cao hơn, tính liên kết cao hơn và khả năng lan tỏa lớn hơn so với mô hình ngân hàng giao dịch truyền thống.

Nhìn lại toàn bộ mạch phát triển, có thể thấy SHB không chỉ là một ngân hàng thương mại phát triển theo quy mô. SHB là một ngân hàng đã lựa chọn đứng trong dòng chảy lớn của đất nước, đồng hành cùng các ngành nền tảng, các doanh nghiệp đầu tàu và các hệ sinh thái kinh tế có sức lan tỏa. Từ việc dẫn vốn cho nền kinh tế thực, đến mở rộng giải pháp tài chính tổng thể, từ phục vụ doanh nghiệp sang đồng hành cùng hệ sinh thái, và từ tăng trưởng theo mô hình truyền thống sang tăng trưởng trên nền tảng ecosystem và công nghệ, SHB đang từng bước định hình một vai trò sâu sắc hơn trong cấu trúc phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, vai trò của ngân hàng không còn dừng ở cung ứng vốn. Ngân hàng phải là cầu nối nguồn lực, là đối tác chiến lược, là chủ thể kiến tạo giá trị và là một bộ phận của hệ sinh thái tăng trưởng. SHB đang lựa chọn đúng vai trò đó. Và cũng từ đó, "SHB – Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" không chỉ là sự khẳng định vị thế, mà còn là cam kết về hướng đi: song hành cùng đất nước, đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo những hệ sinh thái tăng trưởng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự cường và thịnh vượng./.