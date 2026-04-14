Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

12:42 | 14/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ, vai trò của các định chế tài chính ngày càng trở nên then chốt. Với định hướng đồng hành cùng các ngành nền tảng, doanh nghiệp đầu tàu và hệ sinh thái kinh tế, SHB đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối nguồn lực, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Đồng hành cùng các trụ cột của nền kinh tế

Chia sẻ tại Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế" tổ chức mới đây tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với thế và lực đã khác trước. Nếu giai đoạn trước đây là thời kỳ mở cửa, hội nhập, huy động nguồn lực và mở rộng quy mô, thì giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn tăng trưởng phải nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng phải bền vững hơn; phát triển phải mạnh hơn, nhưng cũng phải chất lượng hơn; hội nhập phải sâu hơn, nhưng đồng thời nền kinh tế cũng phải tự chủ hơn.

Chính trong bối cảnh đó, câu chuyện về vai trò của doanh nghiệp, của các tập đoàn kinh tế, của các hệ sinh thái sản xuất kinh doanh dịch vụ và của hệ thống tài chính ngân hàng trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu một quốc gia muốn bước vào kỷ nguyên phát triển mới, quốc gia đó không chỉ cần chủ trương đúng, mà còn cần những thực thể kinh tế đủ mạnh để hiện thực hóa chủ trương, cần những định chế tài chính đủ năng lực để kết nối nguồn lực, dẫn vốn đúng trọng tâm và đồng hành cùng các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đây cũng chính là không gian để nhìn nhận vai trò, dấu ấn và chiến lược tương lai của SHB.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ tại Hội thảo

Nhìn lại chặng đường phát triển của mình, ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ, SHB đã không chọn một hướng đi ngắn hạn hay tách rời khỏi nhu cầu phát triển của đất nước. Ngay từ sớm, ngân hàng đã lựa chọn gắn sự phát triển của mình với các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế. Đó là năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghiệp, hạ tầng, hóa chất, thương mại và xuất khẩu. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa cốt lõi đối với tăng trưởng, với ổn định sản xuất, với an ninh nguyên liệu và với năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Dấu ấn của SHB trong giai đoạn này là dấu ấn của một ngân hàng hiện diện trong những lĩnh vực thiết yếu, góp phần bảo đảm dòng vốn cho sản xuất, cho đầu tư và cho nền kinh tế thực. Cách lựa chọn đó phản ánh một định hướng chiến lược rõ ràng: lớn lên cùng nền kinh tế, phát triển cùng các trụ đỡ của đất nước, thay vì chỉ đi theo các cơ hội kinh doanh ngắn hạn.

Một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của SHB là mở rộng vai trò từ cấp tín dụng sang đồng hành bằng giải pháp tài chính tổng thể. SHB không chỉ cung ứng vốn, mà còn phát triển các giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng, giải pháp số và đồng hành cùng vận hành tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Điều đó cho thấy SHB không chỉ xuất hiện ở điểm đầu của dòng vốn, mà ngày càng tham gia sâu hơn vào cấu trúc vận hành tài chính của khách hàng. Một ngân hàng như vậy không chỉ là người cho vay, mà là người hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền, giảm chi phí vận hành, kết nối dịch vụ tài chính, và qua đó nâng cao hiệu quả tăng trưởng. Đây là một bước tiến về chất trong vai trò của SHB. Sự lớn mạnh của SHB, xét đến cùng, gắn với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sự thịnh vượng của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là điểm làm nên chiều sâu trong dấu ấn của SHB qua từng chặng đường phát triển.

Chiến lược hệ sinh thái và công nghệ

Bước vào giai đoạn đất nước bước sang kỷ nguyên phát triển mới, Đỗ Quang Vinh chia sẻ, SHB cũng xác lập rõ vị thế mới của mình trở thành ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác chiến lược, các đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng và khách hàng cá nhân. SHB được định hình là ngân hàng song hành cùng các động lực tăng trưởng quốc gia, đồng hành sâu hơn cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đầu ngành và hệ sinh thái lớn; đồng thời là ngân hàng kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm

SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB mở rộng sang công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Như vậy, mỗi quan hệ hợp tác lớn không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

Chiến lược này cho phép SHB không chỉ tăng trưởng theo chiều rộng của số lượng khách hàng, mà còn tăng trưởng theo chiều sâu của hệ sinh thái khách hàng. Đây là mô hình phát triển có độ bền cao hơn, tính liên kết cao hơn và khả năng lan tỏa lớn hơn so với mô hình ngân hàng giao dịch truyền thống.

Nhìn lại toàn bộ mạch phát triển, có thể thấy SHB không chỉ là một ngân hàng thương mại phát triển theo quy mô. SHB là một ngân hàng đã lựa chọn đứng trong dòng chảy lớn của đất nước, đồng hành cùng các ngành nền tảng, các doanh nghiệp đầu tàu và các hệ sinh thái kinh tế có sức lan tỏa. Từ việc dẫn vốn cho nền kinh tế thực, đến mở rộng giải pháp tài chính tổng thể, từ phục vụ doanh nghiệp sang đồng hành cùng hệ sinh thái, và từ tăng trưởng theo mô hình truyền thống sang tăng trưởng trên nền tảng ecosystem và công nghệ, SHB đang từng bước định hình một vai trò sâu sắc hơn trong cấu trúc phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, vai trò của ngân hàng không còn dừng ở cung ứng vốn. Ngân hàng phải là cầu nối nguồn lực, là đối tác chiến lược, là chủ thể kiến tạo giá trị và là một bộ phận của hệ sinh thái tăng trưởng. SHB đang lựa chọn đúng vai trò đó. Và cũng từ đó, "SHB – Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" không chỉ là sự khẳng định vị thế, mà còn là cam kết về hướng đi: song hành cùng đất nước, đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo những hệ sinh thái tăng trưởng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự cường và thịnh vượng./.

Tài Tâm
Từ khóa:
Ngân hàng tài chính phát triển mới Kiến tạo hệ sinh Cầu nối nguồn lực tăng trưởng nhanh Doanh nghiệp đầu tàu



Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,050 ▲200K 17,300 ▲150K
Kim TT/AVPL 17,010 ▲150K 17,310 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Nguyên Liệu 99.99 15,700 15,900
Nguyên Liệu 99.9 15,650 15,850
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,510 16,910
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,460 16,860
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,390 16,840
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
NL 99.90 15,630 ▲30K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,680 ▲30K
Trang sức 99.9 16,490 ▲150K 17,190 ▲150K
Trang sức 99.99 16,500 ▲150K 17,200 ▲150K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,705 ▲20K 17,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,705 ▲20K 17,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,702 ▲20K 1,727 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,702 ▲20K 1,728 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,682 ▲20K 1,712 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,005 ▲146853K 169,505 ▲152703K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,663 ▲1125K 128,563 ▲1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,678 ▲1020K 116,578 ▲1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,692 ▲915K 104,592 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,107 ▼81088K 9,997 ▼89098K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,648 ▲626K 71,548 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cập nhật: 14/04/2026 14:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18119 18394 18969
CAD 18571 18848 19465
CHF 32979 33365 34009
CNY 0 3800 3870
EUR 30352 30626 31656
GBP 34807 35200 36133
HKD 0 3232 3433
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15160 15747
SGD 20138 20421 20947
THB 737 800 854
USD (1,2) 26070 0 0
USD (5,10,20) 26111 0 0
USD (50,100) 26139 26159 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,131 26,131 26,361
USD(1-2-5) 25,086 - -
USD(10-20) 25,086 - -
EUR 30,547 30,571 31,844
JPY 161.39 161.68 170.43
GBP 35,043 35,138 36,153
AUD 18,378 18,444 19,031
CAD 18,800 18,860 19,442
CHF 33,303 33,407 34,202
SGD 20,301 20,364 21,048
CNY - 3,793 3,915
HKD 3,304 3,314 3,434
KRW 16.45 17.16 18.56
THB 786.78 796.5 847.86
NZD 15,152 15,293 15,657
SEK - 2,828 2,912
DKK - 4,088 4,207
NOK - 2,749 2,830
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,241.28 - 7,007.08
TWD 752.17 - 905.94
SAR - 6,917.66 7,244.86
KWD - 83,851 88,702
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 30,417 30,539 31,723
GBP 34,960 35,100 36,109
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,039 33,172 34,112
JPY 161.54 162.19 169.49
AUD 18,319 18,393 18,985
SGD 20,317 20,399 20,983
THB 803 806 842
CAD 18,755 18,830 19,398
NZD 15,202 15,735
KRW 17.05 18.73
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 18292 18392 19317
CAD 18747 18847 19862
CHF 33207 33237 34820
CNY 3801.7 3826.7 3962
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30521 30551 32276
GBP 35062 35112 36880
HKD 0 3355 0
JPY 161.92 162.42 172.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15221 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20292 20422 21145
THB 0 766 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,132 26,361
USD20 26,164 26,132 26,361
USD1 26,164 26,132 26,361
AUD 18,342 18,442 19,561
EUR 30,669 30,669 32,077
CAD 18,699 18,799 20,104
SGD 20,367 20,517 21,445
JPY 162.46 163.96 168.53
GBP 34,961 35,311 36,189
XAU 16,998,000 0 17,302,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/04/2026 14:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80