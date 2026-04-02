Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Hạ tầng và công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, chi phí gia tăng và tình trạng thiếu hụt lao động, các doanh nghiệp vận hành kho bãi và logistics đang đẩy nhanh việc ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ logistics bên thứ ba. Tại Việt Nam, nền tảng kinh tế được cải thiện, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang các hoạt động công nghiệp có giá trị cao hơn.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng, với sản xuất công nghiệp tiến gần mức hai chữ số. Đồng thời, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì ổn định bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Những diễn biến này cho thấy hệ sinh thái công nghiệp tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện, hạ tầng được cải thiện và khung pháp lý rõ ràng.

Hệ sinh thái công nghiệp tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh minh họa

Theo Savills Việt Nam, tại khu vực phía Bắc, hoạt động công nghiệp trong các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn và sản xuất giá trị cao đang được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên tục vào cảng biển, đường cao tốc và mạng lưới logistics.

Tại khu vực phía Nam, các dự án hạ tầng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tái định hình luồng vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ hình thành các hành lang phát triển mới. Việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm sẽ giúp tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao hiệu quả lưu chuyển hàng hóa giữa các thị trường.

Bên cạnh hạ tầng vật lý, đầu tư vào hạ tầng số cũng đang được đẩy mạnh. Các trung tâm dữ liệu, hệ thống trí tuệ nhân tạo và kết nối kỹ thuật số ngày càng trở thành yếu tố không thể thiếu trong hoạt động công nghiệp hiện đại, hỗ trợ các quy trình sản xuất tiên tiến và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

"Khi hoạt động sản xuất trở nên tinh vi hơn, nhu cầu về hạ tầng công nghiệp hiện đại, hệ thống phân phối và năng lực chuỗi cung ứng cũng gia tăng để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo" - báo cáo của Savills Việt Nam nêu.

Tăng tốc hướng tới mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng

Trước những biến động của thị trường, các doanh nghiệp vận hành kho bãi trên thế giới đang phải thích ứng với môi trường ngày càng phức tạp, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, sự thay đổi trong chính sách thương mại và các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại buộc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động trong khi vẫn kiểm soát chi phí.

Bên cạnh đó, việc vận hành kho bãi đang chịu áp lực lớn từ những biến động này. Doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, chi phí nhân công gia tăng và áp lực ngày càng lớn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba (3PL) nhằm tăng tính linh hoạt, giảm độ phức tạp trong vận hành và tối ưu chi phí.

Song song đó, các áp lực này cũng thúc đẩy việc ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành kho bãi. Các giải pháp như robot, hệ thống lưu trữ tự động và quản lý tồn kho bằng AI giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, nâng cao độ chính xác và cải thiện hiệu quả vận hành.

Nguồn cung lao động vẫn là một trong những hạn chế lớn tại nhiều thị trường. Việc tuyển dụng nhân sự kho bãi đang trở nên khó khăn và tốn kém hơn, trong khi tỷ lệ nghỉ việc cao tiếp tục gây gián đoạn hoạt động. Những yếu tố này càng củng cố vai trò của tự động hóa như một giải pháp dài hạn nhằm duy trì hiệu quả và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Nhận định về sự phát triển của thị trường trong thời gian tới, ông John Campbell - Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản công nghiệp, Savills Việt Nam cho biết, đà tăng trưởng của thị trường sẽ tiếp tục được củng cố trong năm 2026. Việc triển khai hạ tầng sẽ mở ra các cụm công nghiệp mới, trong khi các chính sách hỗ trợ các ngành giá trị cao được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư chất lượng.

Đồng thời, năng lực số của Việt Nam cũng đang mở rộng, với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu hướng tới quy mô lớn. Trọng tâm của quá trình chuyển đổi này là xu hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, được thúc đẩy bởi sự đồng bộ giữa hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và chính sách.

"Trong tương lai, tăng trưởng được kỳ vọng sẽ đến từ các ngành có giá trị cao, phụ thuộc vào nguồn năng lượng ổn định, hệ thống công nghiệp và phân phối hiện đại, cũng như hạ tầng số tích hợp" - vị chuyên gia này chia sẻ./.