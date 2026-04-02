Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Việt Dũng

15:50 | 02/04/2026
Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
Hạ tầng và công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, chi phí gia tăng và tình trạng thiếu hụt lao động, các doanh nghiệp vận hành kho bãi và logistics đang đẩy nhanh việc ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ logistics bên thứ ba. Tại Việt Nam, nền tảng kinh tế được cải thiện, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang các hoạt động công nghiệp có giá trị cao hơn.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng, với sản xuất công nghiệp tiến gần mức hai chữ số. Đồng thời, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì ổn định bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Những diễn biến này cho thấy hệ sinh thái công nghiệp tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện, hạ tầng được cải thiện và khung pháp lý rõ ràng.

Hệ sinh thái công nghiệp tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh minh họa

Theo Savills Việt Nam, tại khu vực phía Bắc, hoạt động công nghiệp trong các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn và sản xuất giá trị cao đang được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên tục vào cảng biển, đường cao tốc và mạng lưới logistics.

Tại khu vực phía Nam, các dự án hạ tầng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tái định hình luồng vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ hình thành các hành lang phát triển mới. Việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm sẽ giúp tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao hiệu quả lưu chuyển hàng hóa giữa các thị trường.

Bên cạnh hạ tầng vật lý, đầu tư vào hạ tầng số cũng đang được đẩy mạnh. Các trung tâm dữ liệu, hệ thống trí tuệ nhân tạo và kết nối kỹ thuật số ngày càng trở thành yếu tố không thể thiếu trong hoạt động công nghiệp hiện đại, hỗ trợ các quy trình sản xuất tiên tiến và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

"Khi hoạt động sản xuất trở nên tinh vi hơn, nhu cầu về hạ tầng công nghiệp hiện đại, hệ thống phân phối và năng lực chuỗi cung ứng cũng gia tăng để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo" - báo cáo của Savills Việt Nam nêu.

Tăng tốc hướng tới mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng

Trước những biến động của thị trường, các doanh nghiệp vận hành kho bãi trên thế giới đang phải thích ứng với môi trường ngày càng phức tạp, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, sự thay đổi trong chính sách thương mại và các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại buộc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động trong khi vẫn kiểm soát chi phí.

Bên cạnh đó, việc vận hành kho bãi đang chịu áp lực lớn từ những biến động này. Doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, chi phí nhân công gia tăng và áp lực ngày càng lớn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba (3PL) nhằm tăng tính linh hoạt, giảm độ phức tạp trong vận hành và tối ưu chi phí.

Song song đó, các áp lực này cũng thúc đẩy việc ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành kho bãi. Các giải pháp như robot, hệ thống lưu trữ tự động và quản lý tồn kho bằng AI giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, nâng cao độ chính xác và cải thiện hiệu quả vận hành.

Nguồn cung lao động vẫn là một trong những hạn chế lớn tại nhiều thị trường. Việc tuyển dụng nhân sự kho bãi đang trở nên khó khăn và tốn kém hơn, trong khi tỷ lệ nghỉ việc cao tiếp tục gây gián đoạn hoạt động. Những yếu tố này càng củng cố vai trò của tự động hóa như một giải pháp dài hạn nhằm duy trì hiệu quả và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Nhận định về sự phát triển của thị trường trong thời gian tới, ông John Campbell - Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản công nghiệp, Savills Việt Nam cho biết, đà tăng trưởng của thị trường sẽ tiếp tục được củng cố trong năm 2026. Việc triển khai hạ tầng sẽ mở ra các cụm công nghiệp mới, trong khi các chính sách hỗ trợ các ngành giá trị cao được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư chất lượng.

Đồng thời, năng lực số của Việt Nam cũng đang mở rộng, với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu hướng tới quy mô lớn. Trọng tâm của quá trình chuyển đổi này là xu hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, được thúc đẩy bởi sự đồng bộ giữa hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và chính sách.

"Trong tương lai, tăng trưởng được kỳ vọng sẽ đến từ các ngành có giá trị cao, phụ thuộc vào nguồn năng lượng ổn định, hệ thống công nghiệp và phân phối hiện đại, cũng như hạ tầng số tích hợp" - vị chuyên gia này chia sẻ./.

Công ty chứng khoán chạy đua mở rộng quy mô

Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch niêm yết công ty con, mở rộng đầu tư nông nghiệp quy mô lớn

Thuế tỉnh Thái Nguyên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là “nút thắt” lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh