Công ty chứng khoán chạy đua mở rộng quy mô

(TBTCO) - Bức tranh kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán năm 2025 ghi nhận hàng loạt cột mốc cao chưa từng có, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường cùng xu hướng mở rộng quy mô và cạnh tranh gắt gao của nhóm này.

Nhiều kỷ lục kinh doanh

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục gây chú ý khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.633 tỷ đồng, vượt kỷ lục vừa xác lập ở quý liền trước và gấp hơn 2,1 lần cùng kỳ. Đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV/2025 đã giúp TCBS nâng lợi nhuận sau thuế cả năm lên gần 5.683 tỷ đồng, vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành tính theo số liệu kết quả kinh doanh quý IV/2025 công bố đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, tính đến hết tháng 9/2025, TCBS vẫn đứng thứ hai về lợi nhuận, xếp sau Chứng khoán VIX. Tuy nhiên, cú bứt phá mang tính quyết định trong quý cuối năm đã đảo chiều cục diện. VIX khép lại năm 2025 với lợi nhuận hơn 5.410 tỷ đồng, cao gấp 8,5 lần năm 2024, nhưng vẫn bị TCBS vượt lên ở chặng nước rút. Đây đều là những con số cao nhất tại hai công ty chứng khoán này trong lịch sử hoạt động.

Năm 2025, kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán ghi nhận hàng loạt cột mốc cao chưa từng có. Ảnh: An Thư

Không chỉ lợi nhuận, quy mô doanh thu của nhóm dẫn đầu cũng tăng trưởng đột biến. TCBS và VIX đều ghi nhận mức tăng doanh thu mạnh trong năm 2025, lần lượt tăng 1.520 tỷ đồng (+47%) và 6.400 tỷ đồng (+350%).

Cuộc đua kết quả kinh doanh không chỉ diễn ra quyết liệt trong nhóm công ty chứng khoán quy mô lớn. Những kỷ lục mới cũng được nhiều công ty chứng khoán tầm trung thiết lập, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi trên bảng xếp hạng chung.

Nhiều động lực cho cổ phiếu ngành chứng khoán Theo chuyên gia từ Chứng khoán SSI, nhóm cổ phiếu chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ sự hồi phục của thanh khoản thị trường trong giai đoạn đầu năm. Triển vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong quý IV/2025 cũng được kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra, câu chuyện nâng hạng thị trường được các chuyên gia đánh giá là “cú hích” trực tiếp đối với dòng cổ phiếu ngành chứng khoán, khi các công ty chứng khoán đóng vai trò cung cấp dịch vụ cốt lõi cho toàn bộ hoạt động giao dịch trong kịch bản Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026.

Chứng khoán MB (MBS) khép lại năm 2025 với lợi nhuận sau thuế hơn 1.130 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với năm 2024 và cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty này. Theo bà Phạm Thị Kim Ngân - Phó Tổng giám đốc MBS, các mảng hoạt động cốt lõi đều tăng trưởng tích cực. Trong đó, doanh thu môi giới tăng 74%, thu nhập từ cho vay và ứng trước tăng 60%, còn thu nhập từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 70%. Do tốc độ tăng doanh thu vượt trội so với chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của MBS tăng 86,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động môi giới cũng giúp DNSE đạt mức doanh thu cao kỷ lục. Theo Tổng Giám đốc DNSE Nguyễn Ngọc Linh, tăng trưởng doanh thu quý IV/2025 chủ yếu từ hoạt động môi giới. Năm 2025, DNSE tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khởi sắc về quy mô khách hàng khi thuộc top dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới (chiếm 20%) và đứng vững trong top 2 về thị phần chứng khoán phái sinh. Lợi nhuận cả năm 2025 của DNSE đạt hơn 272,5 tỷ đồng, tăng trưởng xấp xỉ 50% so với năm 2024.

Mở rộng quy mô, tăng đòn bẩy tài chính

Không riêng DNSE, mặt bằng chi phí lãi vay của các công ty chứng khoán cũng gia tăng nhanh trong năm 2025 do xu hướng mở rộng quy mô dựa nhiều hơn vào đòn bẩy nợ. Tại Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), chi phí lãi vay cả năm 2025 lên tới 2.055 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ và tương đương 18,32% tổng doanh thu hoạt động. Dù vậy, nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội, áp lực chi phí tài chính không ảnh hưởng nhiều đến tổng lợi nhuận.

Cùng đó, trong nửa cuối năm 2025, TCBS cũng đã chủ động cải thiện cấu trúc vốn khi giảm tỷ lệ nợ vay từ 50,6% xuống hơn 45% sau đợt tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu gần đây.

Xét riêng ở khối công ty chứng khoán niêm yết, có 8 công ty hoàn tất tăng vốn điều lệ riêng trong quý IV/2025, thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dù số lượng doanh nghiệp tăng vốn chưa nhiều, nhưng quy mô vốn điều lệ toàn ngành đã được bổ sung đáng kể, nâng tổng quy mô vốn điều lệ của nhóm này lên gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại Chứng khoán VPS, quy mô vốn điều lệ đã tăng 5.700 tỷ đồng lên 14.823 tỷ đồng. VPBankS và HSC lần lượt tăng vốn điều lệ thêm 3.750 tỷ đồng và gần 3.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, phần lớn các công ty chứng khoán còn lại tiếp tục gia tăng mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính. Tại VIX, tỷ lệ nợ vay tăng mạnh từ 18% lên 37%. Tỷ lệ nợ vay tại MBS và DNSE đều vượt trên 70% tại ngày 31/12/2025.

Nguồn vốn gia tăng từ cả nợ vay và vốn chủ sở hữu đã giúp tổng tài sản của nhiều công ty chứng khoán tăng trưởng 2 con số và thiết lập mặt bằng cao kỷ lục. TCBS ghi nhận tổng tài sản hơn 80.600 tỷ đồng, tăng trên 50% so với đầu năm, trong khi tổng tài sản của VIX đến cuối năm 2025 đã đạt hơn 34.100 tỷ đồng, tăng hơn 74%. Các công ty chứng khoán đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh về quy mô. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính cũng đặt ra bài toán hiệu quả và quản trị rủi ro tài chính trong bối cảnh chi phí vốn tiếp tục ở mức cao.