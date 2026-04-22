Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Hai kịch bản tăng trưởng, có thể vượt 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản

Chiều ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã Ck: SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội xem xét, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án chia cổ tức, tăng vốn điều lệ; xem xét chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).

Tính đến 14h, đại hội ghi nhận 2.818 cổ đông tham dự, tương ứng 57,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội năm nay, SHB trình kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản, xây dựng trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phân bổ.

Ở kịch bản 1, với mức tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2%, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 681.703 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 974.773 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 17.655 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025.

Kịch bản 2, nếu hạn mức tăng trưởng tín dụng đạt 16%, dư nợ có thể lên 716.148 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 15%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 19.165 tỷ đồng, tăng 28%.

Bên cạnh đó, SHB đặt mục tiêu kiểm soát chặt chất lượng tài sản, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% ở cả hai kịch bản. SHB xác định năm 2026 là năm tăng tốc, bứt phá và nâng cao chất lượng tăng trưởng, khẳng định vị thế của một ngân hàng hiện đại, tâm huyết và vươn tầm quốc tế.

Chia cổ tức 16%, tăng vốn gần 59.000 tỷ đồng, lập ngân hàng con tại VIFC

Theo phương án trình cổ đông, SHB dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt, với tổng giá trị chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế sau khi trích lập các quỹ.

Trong năm 2026, ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 10%, qua đó, tăng thêm khoảng 5.343 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn điều lệ của SHB đạt 45.942 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn đã được thông qua trước đó, bao gồm chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP, vốn điều lệ SHB dự kiến nâng lên 53.442 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên khoảng 58.786 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, SHB trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC). Theo ban lãnh đạo SHB, việc thành lập nhằm thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng hoạt động tài chính quốc tế, thực hiện các hoạt động trong VIFC, qua đó, góp phần tái định vị mô hình hoạt động của ngân hàng theo hướng hiện đại và chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, tăng cường khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn trong nước và quốc tế; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính và hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh.

"Áp dụng cơ chế ưu đãi về thuế, pháp lý linh hoạt và các điều kiện hoạt động đặc thù tại VIFC để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và củng cố vị trí của SHB trên thị trường trong nước và ngoài nước" - lãnh đạo SHB nêu rõ.

Tăng vốn từng bước, hé lộ tiến độ xây trụ sở

Tại ĐHĐCĐ SHB, cổ đông tập trung chất vấn loạt vấn đề trọng tâm về kế hoạch kinh doanh 2026, tiến độ tăng vốn; tác động của việc hạn chế tín dụng bất động sản đến hoạt động kinh doanh; hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước cấp cho năm 2026; kết quả kinh doanh quý I/2026; kế hoạch chuyển nhượng hai ngân hàng tại Lào và Campuchia. Các cổ đông cũng quan tâm nội dung hợp tác với Huawei; tiến độ triển khai trụ sở mới tại 31 - 33 Lý Thường Kiệt... Một trong những điểm nhấn đặc biệt của ĐHĐCĐ là phần giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB. Phản hồi cổ đông về tốc độ tăng vốn của ngân hàng, Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, Hội đồng quản trị đều rất mong muốn đẩy nhanh quá trình tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính, đưa ngân hàng tiếp tục dẫn đầu trong khu vực, trong nước cũng như là khu vực. Tuy nhiên, việc tăng vốn cần đi kèm với đảm bảo hiệu quả hoạt động, duy trì các chỉ số tài chính an toàn theo chuẩn quốc tế và đặc biệt là hài hòa lợi ích cổ đông, ngân hàng vẫn lựa chọn lộ trình từng bước một. Liên quan đến trụ sở, ngân hàng thông tin khu đất tại 31 - 33 Lý Thường Kiệt, lãnh đạo SHB cho biết khu đất đã được thành phố chấp thuận quy hoạch là công trình điểm nhấn của Thủ đô Hà Nội, phù hợp với kiến trúc tuyến phố, với quy mô 5 tầng hầm và 14 tầng nổi. Thành phố cũng yêu cầu đây phải là một công trình mang tính biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử khu trung tâm và diện mạo hiện đại của một trung tâm tài chính tầm vóc quốc tế. Ngân hàng đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục pháp lý trong năm nay và khởi công vào đầu năm sau (2027), kỳ vọng công trình sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động. Về việc hợp tác với Huawei, Chủ tịch SHB cho biết, ngân hàng lấy công nghệ làm nền tảng bứt phá, nhưng phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh. Tập đoàn Huawei đã đồng hành cùng các ngân hàng Trung Quốc và đã thành công, SHB không chỉ hợp tác với Huawei mà còn hợp tác với các tập đoàn công nghệ trong nước. Về tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay, theo Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển, Ngân hàng Nhà nước cấp cho SHB chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 10,5%. Cập nhật tình hình kinh doanh quý I/2026, Tổng giám đốc Ngô Thu Hà cho biết, tính đến ngày 31/3, dư nợ tín dụng đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%. Lợi nhuận trước thuế SHB quý I/2026 đạt 4.660 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số an toàn được duy trì ở mức tích cực./.