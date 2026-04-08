Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

08:30 | 08/04/2026
(TBTCO) - Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.
Tăng sức hút với nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế

SHB đang tích cực triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó không chỉ gia tăng năng lực tài chính mà còn nâng cao các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tạo nền tảng để đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng. Theo kế hoạch, Ngân hàng phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất thành công, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Việc tăng vốn không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là giúp SHB nâng cao các chỉ số an toàn vốn, tăng năng lực chống chịu và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Đây là những yếu tố đặc biệt được nhà đầu tư nước ngoài, các định chế tài chính lớn và các tổ chức xếp hạng, tín dụng quốc tế quan tâm khi đánh giá một ngân hàng. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nền tảng vốn, hệ số an toàn vốn (CAR), quản trị rủi ro, khả năng tuân thủ Basel và chất lượng tài sản không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính, mà còn gắn trực tiếp với uy tín, khả năng huy động vốn và mức độ tín nhiệm trên thị trường quốc tế.

Thực tế, SHB hiện có tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt gần 12,6%, vượt khá xa mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong nhóm cao trong hệ thống. Từ năm 2023, SHB cũng là một trong số ít ngân hàng sớm áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản với sự đánh giá tuân thủ của đơn vị tư vấn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng không chỉ củng cố nội lực, mà còn nâng cao sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu ngày càng đề cao các chuẩn mực minh bạch, an toàn và quản trị hiện đại.

Sức hút của SHB đã được phản ánh phần nào qua phương án phát hành riêng lẻ, với sự quan tâm đăng ký từ nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, KIM, VinaCapital, PVI, FPT Capital…

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh. Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD. Theo thông tin từ báo cáo của ABS, ngân hàng dự kiến nhận khoản vay 350 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ tổ chức nước ngoài trong quý I/2026 và tiếp tục đàm phán khoản vay 500 triệu USD với kỳ hạn 3–5 năm.

Những diễn biến này cho thấy việc nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro không chỉ là yêu cầu nội tại, mà đang trực tiếp mở rộng dư địa huy động vốn và hợp tác quốc tế cho SHB.

Kế hoạch kinh doanh bứt phá, chuyển đổi toàn diện và tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông

Trên nền tảng vốn được củng cố, SHB bước vào năm 2026 với kế hoạch kinh doanh mang tính bứt phá. Cùng với đó, tiến trình chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), dự kiến hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, được kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và giúp SHB tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch bứt phá của SHB không chỉ dựa vào mở rộng quy mô tín dụng, mà được đặt trên nền tảng chiến lược dài hạn và mô hình tăng trưởng mới. Ngân hàng kiên định vai trò ngân hàng dẫn vốn, cung cấp các dịch vụ giải pháp tài chính gắn sự phát triển của mình với các trụ cột then chốt của nền kinh tế, đồng thời tiếp tục chiến lược hợp tác sâu với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để mở rộng hệ sinh thái khách hàng, phát triển nhóm SME trong chuỗi giá trị và tiếp cận khách hàng cá nhân. Mô hình này không chỉ giúp mở rộng tín dụng theo hệ sinh thái, tối ưu khả năng bán chéo và gia tăng chất lượng khách hàng, mà còn góp phần kiểm soát rủi ro tốt hơn nhờ bám sát dòng tiền toàn chuỗi.

Bên cạnh đó, SHB đang thực hiện quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện từ trong ra ngoài. Từ góc độ khách hàng, SHB đẩy mạnh hệ sinh thái ưu đãi, tích điểm, gia tăng trải nghiệm và mở rộng nguồn thu phí dịch vụ, qua đó từng bước dịch chuyển cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Đặc biệt, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược với định hướng Future SHB dựa trên 5 yếu tố: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tích hợp công nghệ vào toàn bộ quy trình kinh doanh từ thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro đến cá nhân hóa sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm như SHB SAHA, SHB Corporate cũng cho thấy bước tiến cụ thể trong mở rộng năng lực phục vụ và gia tăng doanh thu ngoài lãi.

Ở góc độ rộng hơn, chiến lược phát triển của SHB cho thấy sự đồng điệu với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Việc ngân hàng tăng vốn, nâng chuẩn quản trị, mở rộng hợp tác với các định chế quốc tế, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng, đồng hành cùng doanh nghiệp lớn, SME và khách hàng bán lẻ trong hệ sinh thái… phản ánh một cách tiếp cận phát triển không chỉ phục vụ tăng trưởng nội tại, mà còn đặt SHB trong dòng chảy lớn hơn của nền kinh tế.

Với nền tảng tăng trưởng bền vững và kết quả kinh doanh liên tục ghi chinh phục những cột mốc mới, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ đông ổn định và hấp dẫn trong nhiều năm liên tiếp. Ngân hàng liên tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 16–18% nhiều năm liền, trong đó tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5%. Riêng năm 2024, SHB trả cổ tức tỷ lệ 18% gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Ngân hàng vừa đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn, vừa tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực, đều đặn cho cổ đông. Điều này cho thấy SHB không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng quy mô, mà còn chú trọng cân bằng giữa mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Tỷ lệ cổ tức năm 2025-2026, SHB dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức 16-18%. Trong đó, tỷ lệ cổ tức 2025 dự kiến 16% gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Từ nền tảng vốn ngày càng vững chắc đến chiến lược kinh doanh bứt phá, từ quản trị theo chuẩn mực quốc tế đến chuyển đổi toàn diện trên mọi mặt hoạt động, SHB đang từng bước xây dựng tư thế mới cho giai đoạn phát triển 2026 và xa hơn. Đây không chỉ là quá trình nâng cao năng lực tài chính của một ngân hàng thương mại, mà còn là hành trình khẳng định vị thế của một định chế tài chính hiện đại, chủ động hội nhập, có khả năng thu hút dòng vốn lớn, đồng hành cùng nền kinh tế và tiếp tục tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Nhung Hồng
Từ khóa:
shb ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội (shb) tang vốn điều lệ Nâng chuẩn quản trị huy động vốn

