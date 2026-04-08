MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), tổng doanh thu hoạt động đạt 1.019 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với quý I/2025.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi mang về 440 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Mảng môi giới cũng ghi nhận diễn biến tích cực với doanh thu đạt 241 tỷ đồng, tăng 81%, gắn với việc mở rộng thị phần lên 5,29% trên sàn HOSE.

Nguồn: MBS.

Ở mảng tự doanh, lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 146 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 118 tỷ đồng, tăng 72%.

Tuy nhiên, mặt bằng chi phí gia tăng mạnh đã phần nào thu hẹp biên lợi nhuận. Chi phí hoạt động trong kỳ lên tới 307 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính đạt 280 tỷ đồng, tăng 73%. Dưới tác động của các yếu tố chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I đạt gần 292 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, tương đương bình quân khoảng 3,2 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức cao nhất trong các quý I từ trước đến nay, song vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 300 tỷ đồng ghi nhận ở hai quý liền kề trước đó.

Về kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tương ứng khoảng 20% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, tổng tài sản của MBS đạt hơn 30.000 tỷ đồng, gần như không biến động so với đầu năm. Quy mô tiền và các khoản tương đương tiền duy trì trên 1.900 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá trị thị trường hơn 3.116 tỷ đồng, cơ cấu chủ yếu gồm giấy tờ có giá khoảng 1.980 tỷ đồng, trái phiếu 991 tỷ đồng, cùng với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 6.535 tỷ đồng, giảm khoảng 180 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay tiếp tục mở rộng, đạt tổng cộng 15.520 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 14.867 tỷ đồng, tăng hơn 350 tỷ đồng so với đầu năm, tiếp tục là yếu tố đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu trong kỳ. Phần còn lại là các khoản ứng trước tiền bán với quy mô 653 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 7/4, cổ phiếu MBS có giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của MBS hiện đạt hơn 20.018 tỷ đồng.