Thị trường

Ngày 8/4: Giá cao su tại Nhật Bản duy trì xu hướng tăng

06:35 | 08/04/2026
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay duy trì xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan không đổi ở 78,9 Baht/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 cũng đi ngang ở 16,770 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn giao dịch tiếp đà tăng nhẹ 0,21% (0,8 Yên) lên 383,9 Yên/kg.

Báo cáo mới công bố của Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho thấy, thị trường cao su toàn cầu đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là rủi ro địa chính trị và những chuyển động mới từ ngành công nghiệp ô tô.

Theo ANRPC, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế toàn cầu, kéo theo nguy cơ suy yếu nhu cầu đối với các mặt hàng công nghiệp, trong đó có cao su thiên nhiên. Đồng thời, các điểm nóng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, Israel và Mỹ, đang làm gia tăng rủi ro gián đoạn vận tải biển, từ đó đẩy chi phí logistics biến động và khiến giá cao su trở nên khó lường trong ngắn hạn.

Về nguồn cung, hiệp hội cảnh báo thời tiết bất thường tại các quốc gia sản xuất chủ chốt trước mùa thấp điểm có thể làm nguồn cung thêm thắt chặt. Trong bối cảnh thị trường vốn không dư thừa, yếu tố này có thể tạo áp lực tăng giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Giá heo hơi hôm nay (8/4) tăng tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi đang duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với "áp lực kép" với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

