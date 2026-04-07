Ngày 7/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

06:27 | 07/04/2026
Giá bạc hôm nay (7/4) đối mặt áp lực giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lãi suất cao và đồng USD mạnh lên, làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.367.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,13 USD/ounce, giảm 0,83 USD so với hôm qua.
aa
Ngày 7/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Giá bạc hôm nay đối mặt áp lực giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lãi suất cao và đồng USD mạnh lên. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.752.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.837.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.367.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.339.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.917.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.923.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.337.000 2.367.000 2.339.000 2.372.000
1 kg 62.317.000 63.115.000 62.369.000 63.266.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.345.000 2.375.000 2.346.000 2.377.000
1 kg 62.523.000 63.327.000 62.565.000 63.378.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,13 USD/ounce, giảm 0,83 USD so với ngày 6/4.

Giá bạc giao ngay với diễn biến giảm, phản ánh áp lực bán gia tăng trên thị trường. Theo ông Muhammad Umair, chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý tại FX Empire, kim loại quý hiện vẫn đối mặt với nhiều rủi ro khi các tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ tiếp tục được củng cố.

Lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao cùng với đồng USD mạnh lên sẽ tiếp tục gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 6/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.917.000 1.923.000
1 chỉ 231.162 231.795
1 lượng 2.312.000 2.318.000
1 kg 61.643.000 61.812.000
Xuân Cường (tổng hợp)
