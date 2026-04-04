Ngày 4/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa gạo nhiều, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại An Giang, nông dân chào bán giá tốt, giao dịch mua bán chậm. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa chào bán đều tại các đồng, thương lái chốt mua mới ít, giá tương đối ổn định. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 365 - 370 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 341 - 345 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo thế giới đang đối mặt nhiều biến động khi xung đột địa chính trị, giá năng lượng và chi phí logistics gia tăng, tác động trực tiếp đến cung - cầu và mặt bằng giá.

Theo các nhà xuất khẩu lớn, người mua duy trì tâm lý thận trọng, theo dõi sát diễn biến chi phí vận tải. Dù nhu cầu từ châu Phi có dấu hiệu cải thiện, nhưng chưa đủ mạnh để tạo lực đẩy thị trường./.