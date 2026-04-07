Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Chỉ tiêu chất lượng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Theo ông Lê Văn Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực IV, thực hiện chỉ đạo của Cục DTNN, đơn vị đã khẩn trương ban hành Kế hoạch kiểm tra hàng hóa mùa Xuân và phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026; đồng thời, thành lập 2 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tại 7 điểm kho dự trữ trực thuộc.

Thông qua đợt kiểm tra này, đơn vị sẽ chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong quá trình nhập kho, bảo quản, xuất kho; phát huy tính năng động, sáng tạo của các đơn vị, cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Cán bộ, thủ kho Điểm kho ĐK4.KV4 (Kho Hà Giang) bảo quản lương thực dự trữ quốc gia đúng quy trình, quy chuẩn, đảm bảo chất lượng và số lượng. Ảnh: Xuân Nguyên

Ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực IV cho hay, kết quả kiểm tra ghi nhận, công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại 7 điểm kho cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hàng hóa được bảo quản an toàn, diễn biến chất lượng ổn định, không phát hiện dấu hiệu suy giảm chất lượng.

Các điểm kho dự trữ đã thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn xây dựng vùng kho an toàn; triển khai kế hoạch bảo quản các mặt hàng đầy đủ theo quý và hằng năm, gắn với chỉ tiêu nhập, xuất hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia.

Các điểm kho được kiểm tra đã thực hiện tốt công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể, hồ sơ, tài liệu bảo quản được lưu giữ đầy đủ theo quy định; sổ theo dõi bảo quản được ghi chép kịp thời. Các mặt hàng dự trữ quốc gia được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện kho, bảo đảm thuận lợi cho công tác kiểm tra, xuất nhập. Công tác vệ sinh trong và ngoài kho được duy trì thường xuyên.

7 điểm kho đều đạt tiêu chuẩn kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” Công tác kiểm tra hàng hóa mùa Xuân năm 2026 tại Chi cục DTNN khu vực IV được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung và yêu cầu theo chỉ đạo của Cục DTNN. Kết quả kiểm tra cho thấy, các điểm kho đã chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa được bảo quản an toàn, chất lượng ổn định; phong trào xây dựng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” được duy trì và thực hiện hiệu quả. Đoàn kiểm tra đã đánh giá và chấm điểm theo tiêu chí quy định. Qua đó xác định, 7/7 điểm kho đều đạt tiêu chuẩn kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, trong đó có 3 điểm kho đạt loại Xuất sắc (Kho Yên Bái, Kho Hà Giang, Kho Tuyên Quang); 4 điểm kho đạt loại Tốt (Kho Phúc Trìu, Kho Phổ Yên, Kho Cầu Mây, Kho Bắc Kạn).

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ nhập, xuất, bảo quản được thực hiện đúng quy định; các thiết bị đo lường đều được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.

Chi cục DTNN khu vực IV đang bảo quản hơn 19.000 tấn gạo dự trữ quốc gia và hơn 9.679 tấn muối. Qua kiểm tra, lấy mẫu và phân tích cho thấy, các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Các mặt hàng vật tư, thiết bị (phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, bè nhẹ cứu sinh, máy phát điện, máy bơm chữa cháy, máy khoan phá bê tông) được các cán bộ, thủ kho tại các điểm kho bảo quản an toàn, diễn biến chất lượng tốt.

Ông Đàm Quốc Khánh - Phó Trưởng Điểm kho ĐK4.KV4 (Kho Hà Giang) cho biết, qua kiểm tra cho thấy, các ngăn kho đang chứa hàng được lau chùi cẩn thận; nhiệt độ, độ ẩm trong kho được đảm bảo theo quy định. Các ngăn lô đã xuất hết hàng đều được quét dọn sạch sẽ, phân loại thu hồi vật liệu kê lót để đúng nơi quy định.

Còn tại Điểm kho ĐK1.KV4 (Kho Tuyên Quang), ông Bùi Hải Sơn - Phó Trưởng Điểm kho ĐK1.KV4 chia sẻ, trong suốt thời gian qua, công tác quản lý bảo quản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt.

Đơn vị đã chú trọng xây dựng kế hoạch bảo quản hàng dự trữ quốc gia gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình trạng chất lượng hàng dự trữ quốc gia để có phương pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, đơn vị cũng khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng kiến trong công tác kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia; thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật trong quá trình quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và các kế hoạch kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ công tác kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Qua thực tế kiểm tra của Đoàn kiểm tra Chi cục DTNN khu vực IV do Phó Chi cục trưởng Lê Văn Thành làm Trưởng đoàn cho thấy, các chỉ tiêu phân tích (độ ẩm, hạt vàng, cảm quan…) đảm bảo quy chuẩn tương ứng; hàng hóa bảo quản an toàn, không phát hiện hiện tượng suy giảm chất lượng bất thường.

Xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Song song với công tác quản lý bảo quản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia, các điểm kho thuộc Chi cục DTNN khu vực IV luôn quan tâm triển khai công tác vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan xung quanh khu vực kho dự trữ.

Theo Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng, phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp" được Chi cục DTNN khu vực IV nâng tầm, xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện. Kết quả đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 cho thấy, phong trào này đã được các điểm kho chú trọng và duy trì.

Khuôn viên Điểm kho ĐK4.KV4 (Kho Hà Giang) thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Xuân Nguyên

Các đơn vị thuộc Chi cục DTNN khu vực IV đã dành nhiều công sức để cải tạo đất, tùy theo diện tích, địa hình, tỷ lệ bê tông hóa từng vùng kho để bố trí trồng cây bóng mát, cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, quy hoạch khu vực trồng cây xanh và chăn nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và thực tế tại đơn vị.

Các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng kho dự trữ quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn kho; thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và phòng chống thiên tai.

Hiệu quả từ phong trào mang lại là các kho dự trữ của 7 điểm kho đều khang trang, xanh, sạch, đẹp, nghiêm túc từ trong ra ngoài. Việc trồng nhiều cây xanh, tăng gia sản xuất, ngoài tác dụng tạo môi trường làm việc trong lành còn mang lại nguồn lợi thiết thực hàng ngày, tạo sự gắn bó của cán bộ, công chức với cơ quan.