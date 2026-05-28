Tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6925/BTC-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Trong công văn, Bộ Tài chính nhấn mạnh mục tiêu xây dựng hoạt động công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả; khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Tài chính.

Kết quả đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ... được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ ngành Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động tạo môi trường khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ; kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ; mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không hình thức hóa việc triển khai, không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Các đề xuất đổi mới, sáng tạo phải được xem xét trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn, tác động và rủi ro phát sinh; bảo đảm công khai, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và có cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp.

Kết quả đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, tinh thần chủ động, trách nhiệm trong xử lý công việc vì lợi ích chung được xem xét là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ trong giai đoạn mới.

Công văn cũng nêu rõ, việc xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm phải được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng thẩm quyền, đúng bản chất vụ việc và theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để hợp thức hoát sai phạm hoặc né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động tổng kết thực tiễn, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, khoảng trống pháp lý, các nội dung chồng chéo, bấp cập trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bộ Tài chính nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo để thực hiện các hành vi vụ lợi, né tránh trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.